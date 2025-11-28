Mundo

Los presidentes de Congo y Ruanda viajarán a Estados Unidos para firmar un acuerdo de paz mediado por Trump

El pacto, resultado de meses de gestiones diplomáticas, busca frenar la violencia en la región oriental congoleña, donde operan más de cien grupos armados

Guardar
El alto representante del presidente
El alto representante del presidente del Congo, Félix Tshisekedi, Sumbu Sita Mambu, y el jefe de la delegación del grupo rebelde M23, Benjamin Mbonimpa, participan en una ceremonia para firmar un acuerdo marco de paz destinado a poner fin a los combates en el este del Congo, en Doha, Qatar, el 15 de noviembre de 2025. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, viajará a Estados Unidos la próxima semana para firmar un acuerdo final de paz con su homólogo de Ruanda, Paul Kagame, marcando el cierre de meses de gestiones diplomáticas encabezadas por el presidente estadounidense Donald Trump. El pacto busca poner fin al conflicto en el este del Congo, una región golpeada por enfrentamientos entre el gobierno y más de cien grupos armados, entre ellos el M23, apoyado por Ruanda.

La firma del acuerdo por parte del Congo estará condicionada al retiro del apoyo de Ruanda a los rebeldes del M23, según informó Tina Salama, portavoz de Tshisekedi. Salama precisó que la postura de su país exige un acuerdo sin “ninguna mezcla o integración de los combatientes del M23” en las fuerzas congoleñas y recordó que el retiro de las tropas ruandesas ya había sido pactado en un convenio previo, firmado en junio por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. “Buscamos la paz dentro del marco de la integración regional. Lo que es innegociable para nosotros es la integridad territorial de la RDC”, afirmó Salama.

El conflicto en el este se agravó en el último año, cuando el M23 tomó el control de las principales ciudades de Goma y Bukavu, incrementando una crisis humanitaria que ya se encontraba entre las más graves del mundo. Según expertos de las Naciones Unidas (ONU), se estima que entre 3.000 y 4.000 fuerzas gubernamentales ruandesas permanecen desplegadas en la región oriental, en operaciones conjuntas con el M23. Ruanda ha rechazado estas acusaciones y asegura que sus intervenciones buscan proteger su propio territorio.

ARCHIVO - Rebeldes del M23
ARCHIVO - Rebeldes del M23 escoltan a soldados y policías del gobierno que se rindieron en un lugar no revelado en Goma, República Democrática del Congo, el jueves 30 de enero de 2025. (Foto AP/Moses Sawasawa, archivo)

Por su parte, el presidente de Ruanda, Kagame, volvió este jueves a responsabilizar a las autoridades de RDC por la inestabilidad en la región oriental del país. Sus declaraciones se producen en medio del cruce de acusaciones entre el Ejército congoleño y los rebeldes M23, a las que Kinshasa señala de operar bajo órdenes ruandesas y de haber violado el alto el fuego preliminar alcanzado el pasado verano.

Durante una rueda de prensa, Kagame denunció que “a los líderes no les importa, o no saben, o se han negado a asumir la responsabilidad”, según detalló el diario ruandés New Times. Además, criticó la postura de Kinshasa, afirmando que “lo único que saben es seguir pidiendo sanciones para Ruanda”, y añadió: “Pero si sancionan a Ruanda, ¿cómo resuelven su problema? ¿Cómo solucionan la mala gestión de los asuntos de su país?”.

El presidente de Ruanda, Paul
El presidente de Ruanda, Paul Kagame. (REUTERS/Yves Herman)

Estas declaraciones llegaron tras valorar el proceso de paz promovido desde Washington, del cual dijo que representa “un buen paso en la dirección correcta” y que podría conducir a “una paz duradera”, objetivo al que Kigali asegura seguir comprometido. No obstante, advirtió que, aunque “existe ese marco, y la Administración (de Donald) Trump parece haber hecho todo lo posible”, los avances no pueden depender únicamente de reuniones en la capital estadounidense o del involucramiento de una gran potencia, dado que los mecanismos para alcanzar la paz “no funcionarán solo porque nos reunamos en Washington o porque el poderoso Estados Unidos esté involucrado”.

Kagame insistió en que los actores directamente implicados deben mostrar voluntad real, señalando que “hasta que las personas directamente involucradas realmente deseen y se comprometan a lograr el resultado final, incluso los más poderosos seguirán dudando o frustrados”. Recalcó que la responsabilidad principal recae en los líderes de la región: Ruanda, la República Democrática del Congo y otros países del entorno.

Estas tensiones se dan apenas dos semanas después de que ambas partes suscribieran en Qatar un nuevo acuerdo, concebido como una formalización escrita de los principios pactados en julio, pero que aún no ha sido aplicado de manera efectiva.

(Con información de AP/Europa Press)

Temas Relacionados

CongoRuandaEstados UnidosM23República Democrática del CongoPaul KagameFélix TshisekediUltimas noticias America

Últimas Noticias

La Inteligencia del Reino Unido aseguró que Rusia enfrenta “dificultades” ante las “crecientes capacidades” de los ataques con drones de Ucrania

Los servicios británicos advierten que Kiev ha ampliado su alcance y precisión con aeronaves no tripuladas, capaces de golpear objetivos rusos incluso cerca de la línea de frente

La Inteligencia del Reino Unido

Aniversario de la caída de Assad: multitudinarias manifestaciones celebraron el fin de la dictadura en Siria

El presidente Ahmed Al Sharaa llamó a la población a celebrar “la gran victoria” e insistió en la cohesión entre diferentes sectores de la sociedad

Aniversario de la caída de

El papa León XIV presidió en Turquía una histórica oración en Nicea con un firme llamado a la unidad cristiana

El pontífice encabezó una ceremonia ecuménica sobre las ruinas de la antigua basílica de San Neófito, junto al patriarca Bartolomé I y líderes de diversas iglesias orientales y occidentales

El papa León XIV presidió

Devastadoras inundaciones dejan casi 400 muertos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka

El número de fallecidos a causa de las inundaciones en el sur y sureste de Asia se elevó este viernes, alcanzando casi 400 personas

Devastadoras inundaciones dejan casi 400

Acuerdo UE–Mercosur: la Comisión Europea fijó para el 16 de diciembre la votación del pacto comercial

El bloque europeo busca cerrar una posición común antes de la cumbre del Mercosur en Brasil prevista para el 20 de diciembre

Acuerdo UE–Mercosur: la Comisión Europea
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santiago Uribe llevará su caso

Santiago Uribe llevará su caso a la Corte Suprema de Justicia: impugnó la decisión que lo condenó a 28 años de prisión

La nueva apariencia del Pasaje Lima entre las líneas A y C del subte: la histórica Avenida de Mayo bajo tierra

Renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que ejerce como abogado de uno de los apuntados en la causa ANDIS

Congresistas advirtieron consecuencias para Petro tras el fallo del CNE contra su campaña presidencial: “En otro país ya hubiera salido”

Dólar registra nueva caída frente al peso y cierra noviembre con números rojos

INFOBAE AMÉRICA
Candela Márquez apuesta por firma

Candela Márquez apuesta por firma española en los Premios ELLE

Disparan contra dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Crónica del Alemania - España: 0-0

La Inteligencia del Reino Unido aseguró que Rusia enfrenta “dificultades” ante las “crecientes capacidades” de los ataques con drones de Ucrania

Aniversario de la caída de Assad: multitudinarias manifestaciones celebraron el fin de la dictadura en Siria

ENTRETENIMIENTO

George Clooney admite que se

George Clooney admite que se sintió “un poco perturbado” al ver imágenes de sus películas antiguas

Por qué Stranger Things se convirtió en un fenómeno mundial, según la psicología

James Cameron reveló que estuvo a punto de dirigir “Wicked”, pero hubo algo que lo frenó

Tony Germano, actor de Netflix y Nickelodeon, murió tras caer del techo de su casa

Rupert Grint asume su vínculo con Harry Potter: “No creo que alguna vez logre salir completamente de la sombra de Ron”