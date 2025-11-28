Mundo

La agencia atómica de la ONU envió equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denunció actividad militar en la de Zaporizhzhia

El OIEA informó que el ataque con drones de febrero no provocó ninguna liberación de material radiactivo, pero causó “daños estructurales significativos”

Guardar
El OIEA envía equipos a
El OIEA envía equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denuncia actividad militar en la de Zaporizhzhia POLITICA Europa Press/Contacto/Cover Images

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este jueves un nuevo despliegue de personal para evaluar la seguridad de las instalaciones de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, al tiempo que ha alertado de actividad militar “muy cerca” de la de Zaporizhzhia, en el este del país.

“El OIEA ha desplegado personal adicional en la central nuclear de Chernóbil de Ucrania esta semana para realizar una evaluación exhaustiva de la seguridad del Nuevo Confinamiento de Seguridad (NSC), dañado tras el ataque con drones ocurrido en febrero pasado”, ha anunciado en un comunicado el organismo en referencia al sarcófago de protección construido en torno al reactor de la central que fue objeto del desastre nuclear de 1986.

La entidad ha informado de este modo de que, “si bien el ataque con drones de febrero no provocó ninguna liberación de material radiactivo, sí causó daños estructurales significativos, afectando la función de confinamiento diseñada del NSC y su vida útil proyectada”.

Paralelamente, el organismo ha señalado que su personal en la central de Zaporizhzhia “ha informado haber escuchado actividad militar a diario, a menudo muy cerca de la central”. “En algunos días, el equipo informó haber escuchado explosiones y disparos unas 20 veces, a veces incluso más”, ha alertado.

Por contra, ha indicado que en las tres centrales nucleares en funcionamiento de Ucrania, las de Jmelnitski, Rivne y Ucrania Meridional, “la producción de electricidad se ha normalizado en gran medida tras los ataques militares de la semana pasada a la red eléctrica”, con casi todas las unidades “a plena capacidad”.

Con todo, el OIEA ha denunciado “continuos ataques a la red eléctrica ucraniana”, una situación ante la cual enviará un equipo para evaluar los daños en “varias subestaciones críticas”.

El OIEA pide una solución
El OIEA pide una solución "a largo plazo" para la central de Zaporizhzhia tras los últimos cortes de suministro

Rusia afirmó hoy que conoce bien a Rafael Grossi, propuesto por Argentina al cargo de secretario general de la ONU, y valora altamente la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA) que él dirige, pero no adelantó postura sobre su candidatura.

“A Grossi lo conocemos bien. Veremos la situación desde distintos puntos de vista”, respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria a la pregunta de si Rusia respaldaría la candidatura de Grossi.

Rusia, añadió, valora altamente la “experiencia de cooperación” con el OIEA.

“Ha sido constructiva, una colaboración en circunstancias muy difíciles en el contexto de Ucrania”, destacó Peskov, el alusión a la situación de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, la mayor de Europa, controlada por las tropas rusas desde marzo de 2022.

La carrera por la Secretaría General de la ONU se acelerará con la llegada del próximo año, en un proceso con distintas fases en la que los Estados miembros de la ONU podrán presentar a sus candidatos.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el 1 de enero de 2027 y entre los nombres que suenan con mayor fuerza se encuentran, además de Grossi, el de la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

La ex vicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, ya ha sido postulada para el puesto por su país, mientras que la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; y Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda, suenan también como aspirantes a la Secretaría General.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

OIEAChernóbilZaporizhzhiaGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

La Unión Europea avanza hacia límites estrictos en redes sociales mientras aumenta la regulación en otros países

La nueva resolución del Parlamento Europeo busca armonizar las restricciones de edad en plataformas digitales, reflejando la creciente preocupación por la protección infantil, adelantando posibles cambios en la forma en la que los jóvenes acceden y participan en el entorno en línea

La Unión Europea avanza hacia

El papa León XIV llamó a la unidad cristiana en el lugar donde se estableció el Credo de Nicea

El pontífice rezará con el Patriarca Ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, en el lugar de la reunión del año 325 d. C

El papa León XIV llamó

Vladimir Putin recibió a Víktor Orbán y aceptó la propuesta para que Hungría sea la sede de las negociaciones con Ucrania

El presidente ruso se reunió con su par húngaro en el Kremlin. Aseguró que la idea original de que Budapest acoja el diálogo de paz partió de Donald Trump en octubre, aunque esa iniciativa no se concretó

Vladimir Putin recibió a Víktor

Irán no enviará representantes al sorteo del Mundial el próximo viernes en Estados Unidos

La federación de fútbol del régimen teocrático argumenta que el gobierno de Washington se negó a conceder visados a varios miembros de su delegación. La FIFA enfrenta un nuevo desafío político

Irán no enviará representantes al

El verano europeo podría durar hasta 8 meses para 2100, alerta un estudio

Una investigación realizada por un grupo internacional de científicos estimó una transformación sin precedentes en patrones climáticos, con impactos directos sobre la agricultura, el equilibrio ecológico y la calidad de vida en toda la región

El verano europeo podría durar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Black Friday: ¿Por qué se

Black Friday: ¿Por qué se llama así y desde cuándo Perú adoptó esta moda de Estados Unidos?

Policía municipal de Cuautitlán hiere a su pareja y se suicida

Del desierto africano al sofá: el sorprendente viaje de los gatos a lo largo de los siglos, según la ciencia

Valor de apertura del euro en Colombia este 28 de noviembre de EUR a COP

Sebastián Ramírez, abogado: “Deja de entrar a las redes sociales en tu puesto de trabajo, te van a despedir”

INFOBAE AMÉRICA
Hansi Flick: "A Lamine le

Hansi Flick: "A Lamine le toca dar un paso adelante"

España pide en Egipto la implicación internacional en la "crítica" situación en el Sahel, Malí, RDC y Nigeria

Fundación Padre Ángel impulsa ante la ONU proclamar el 16 de diciembre como Día contra la soledad no deseada

UNICEF alerta de que la brecha en el tratamiento del VIH pone en peligro a millones de niños

Tana Rivera reaparece radiante tras salir a la luz que está de nuevo enamorada

ENTRETENIMIENTO

“El primer día en el

“El primer día en el set fui a conocer a los chicos y a afeitarme la cabeza”: Millie Bobby Brown habló del adiós a Stranger Things

Final explicado de ‘Stranger Things 5′ parte 1: qué pasó con Max, Will y Vecna

La actriz Ruth Codd anuncia su recuperación tras una segunda amputación de su pierna

De Euphoria con Zendaya y Rosalía a la docuserie de la masacre de Flores: los rostros, dramas y misterios que marcarán el año de HBO Max

Dick Van Dyke, a poco de cumplir 100 años, reflexionó sobre su vida y la actuación: “Me siento realmente bien”