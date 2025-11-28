La agencia atómica de la ONU envió equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denunció actividad militar en la de Zaporizhzhia

El OIEA envía equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denuncia actividad militar en la de Zaporizhzhia POLITICA Europa Press/Contacto/Cover Images

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este jueves un nuevo despliegue de personal para evaluar la seguridad de las instalaciones de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, al tiempo que ha alertado de actividad militar “muy cerca” de la de Zaporizhzhia, en el este del país.

“El OIEA ha desplegado personal adicional en la central nuclear de Chernóbil de Ucrania esta semana para realizar una evaluación exhaustiva de la seguridad del Nuevo Confinamiento de Seguridad (NSC), dañado tras el ataque con drones ocurrido en febrero pasado”, ha anunciado en un comunicado el organismo en referencia al sarcófago de protección construido en torno al reactor de la central que fue objeto del desastre nuclear de 1986.

La entidad ha informado de este modo de que, “si bien el ataque con drones de febrero no provocó ninguna liberación de material radiactivo, sí causó daños estructurales significativos, afectando la función de confinamiento diseñada del NSC y su vida útil proyectada”.

Paralelamente, el organismo ha señalado que su personal en la central de Zaporizhzhia “ha informado haber escuchado actividad militar a diario, a menudo muy cerca de la central”. “En algunos días, el equipo informó haber escuchado explosiones y disparos unas 20 veces, a veces incluso más”, ha alertado.

Por contra, ha indicado que en las tres centrales nucleares en funcionamiento de Ucrania, las de Jmelnitski, Rivne y Ucrania Meridional, “la producción de electricidad se ha normalizado en gran medida tras los ataques militares de la semana pasada a la red eléctrica”, con casi todas las unidades “a plena capacidad”.

Con todo, el OIEA ha denunciado “continuos ataques a la red eléctrica ucraniana”, una situación ante la cual enviará un equipo para evaluar los daños en “varias subestaciones críticas”.

Rusia afirmó hoy que conoce bien a Rafael Grossi, propuesto por Argentina al cargo de secretario general de la ONU, y valora altamente la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA) que él dirige, pero no adelantó postura sobre su candidatura.

“A Grossi lo conocemos bien. Veremos la situación desde distintos puntos de vista”, respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria a la pregunta de si Rusia respaldaría la candidatura de Grossi.

Rusia, añadió, valora altamente la “experiencia de cooperación” con el OIEA.

“Ha sido constructiva, una colaboración en circunstancias muy difíciles en el contexto de Ucrania”, destacó Peskov, el alusión a la situación de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, la mayor de Europa, controlada por las tropas rusas desde marzo de 2022.

La carrera por la Secretaría General de la ONU se acelerará con la llegada del próximo año, en un proceso con distintas fases en la que los Estados miembros de la ONU podrán presentar a sus candidatos.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el 1 de enero de 2027 y entre los nombres que suenan con mayor fuerza se encuentran, además de Grossi, el de la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

La ex vicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, ya ha sido postulada para el puesto por su país, mientras que la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; y Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda, suenan también como aspirantes a la Secretaría General.

(Con información de Europa Press y EFE)