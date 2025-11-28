El papa León XIV llamó a la unidad cristiana en el lugar donde se estableció el Credo de Nicea

El papa León XIV. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El Papa León XIV celebra el punto culminante de su primer viaje al extranjero a Turquía con una peregrinación al lugar donde los primeros líderes de la iglesia cristiana se reunieron hace 1700 años bajo los auspicios del emperador romano Constantino para celebrar el Concilio de Nicea.

León rezará con el Patriarca Ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, en el lugar de la reunión del año 325 d. C., hoy la ciudad de Iznik, y firmarán una declaración conjunta en una muestra de unidad cristiana.

La reunión sin precedentes de al menos 250 obispos de todo el Imperio Romano durante el primer concilio estableció la primera versión del Credo Niceno, una declaración de fe que millones de cristianos aún recitan cada domingo. Las iglesias de Oriente y Occidente estuvieron unidas hasta el Gran Cisma de 1054, una división precipitada en gran medida por los desacuerdos sobre la primacía del Papa.

El papa estadounidense ha enfatizado un mensaje de paz y una súplica para ayudar a poner fin a las guerras en Ucrania y Gaza durante su viaje a Turquía y Líbano, que dura hasta el martes. El jueves, se reunió en la capital, Ankara, con el presidente Recep Tayyip Erdogan y animó a Turquía a ser una fuente de estabilidad y diálogo en un mundo asolado por el conflicto.

León viajó posteriormente a Estambul no solo para transmitir su mensaje de unidad entre los cristianos de Iznik, situada al sureste de la ciudad, sino también para reforzar las relaciones de la Iglesia con los musulmanes.

León también tiene previsto visitar la Mezquita Azul y presidir un encuentro interreligioso en Estambul.

León XIV volaba en helicóptero a Iznik, a unos 130 kilómetros (80 millas) de Estambul, para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Le acompañaban el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo y otros patriarcas cristianos.

En Iznik, los líderes cristianos encenderán velas y rezarán en las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito, junto al lago, en un servicio que alternará himnos católicos y ortodoxos.

El Papa León XIV se reúne con el Gran Rabino de Turquía, David Sevi, durante el primer viaje apostólico del Papa, en Estambul, Turquía, el 28 de noviembre de 2025. Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS

La importancia del Credo de Nicea

El emperador romano Constantino convocó la reunión de al menos 250 obispos de todo el Imperio Romano en el año 325, tras consolidar su control tras años de guerra civil e intrigas políticas.

El concilio elaboró ​​un credo, cuya versión original, más abreviada, fue escrita en griego. A lo largo de los siglos, ha sufrido modificaciones, cambios que León XVI mencionó el viernes pasado como un desarrollo natural de la doctrina que no alteró la profesión de fe fundamental.

La versión citada hoy por los católicos comienza: «Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso…».

Si bien aún existen disputas teológicas, el credo es la declaración de fe más universalmente aceptada del cristianismo, un punto de unidad excepcional entre católicos, ortodoxos y muchas iglesias protestantes.

En vísperas del aniversario, León XVI escribió una carta apostólica especial que enfatizaba el lugar del credo como «patrimonio común de los cristianos», escrita en un momento histórico en el que las «heridas infligidas por las persecuciones a los cristianos aún estaban frescas».

Una mujer irlandesa viajó para asistir a la visita de Leo a la residencia de ancianos de Estambul.

Carmen Nolan viajó a Turquía desde Irlanda tras recibir una invitación para asistir a la visita del Papa León XIV a la Residencia de las Hermanitas de los Pobres en Estambul.

La mujer de 55 años comentó que le habría encantado conocer al difunto Papa Francisco, pero se siente honrada de conocer a Leo. Afirma que lo ve como un líder prometedor para la Iglesia.

“Creo que está observando, esperando a ver qué sucede”, dijo. “Nos está demostrando poco a poco que será un Papa fantástico”.

Leo visitó la residencia de ancianos el viernes por la mañana. En la residencia comentaron: “Fue muy sencillo. Nos sentimos como en casa. Se sintió muy a gusto. Todos recibieron lo que esperaban: una bendición, una palabra amable. Es simplemente extraordinario”. Nolan añadió: “Está fortaleciendo nuestra fe. Nos ha dado el valor para seguir adelante y ser una verdadera familia, para dar ejemplo de paz, unidad y respeto por los ancianos”.

Iznik también es conocida por su cerámica.

Desde el siglo XVI, Iznik ha sido famosa por su cerámica, en particular por los coloridos azulejos producidos por artesanos dentro de las antiguas murallas de la ciudad. Estos azulejos dan a la Mezquita del Sultán Ahmet de Estambul, que Leo visitará el sábado, su apodo alternativo: la Mezquita Azul.

“Para el papa, es decir, para el mundo cristiano, Iznik es un centro importante”, declaró el alfarero de Iznik, Mesude Kunen. “Para su visita estoy preparando una placa tridimensional de Iznik que dibujé yo mismo”.

La ciudad de 45.000 habitantes, situada a 90 kilómetros (56 millas) al sureste de Estambul, ha experimentado un auge en el interés de los visitantes desde que se conoció la visita del papa.

“Estamos realmente entusiasmados”, declaró el agente inmobiliario Samet Yakut. “Ya se había producido un enorme aumento en las ventas de bienes raíces en Iznik desde antes de su llegada. Creemos que este aumento se debe sin duda a su visita”.

Para León y Bartolomé, sin embargo, la ciudad también tiene una historia menos compatible con la unidad entre católicos y ortodoxos: los gobernantes ortodoxos del Imperio bizantino huyeron a Nicea después de que los cruzados católicos saquearan y ocuparan brutalmente Constantinopla en la primera mitad del siglo XIII.

Un pequeño partido islámico realiza una breve protesta en Iznik

Alrededor de 20 miembros de un pequeño partido islámico realizaron una breve protesta en Iznik antes de la reunión entre el Papa León XIV y el Patriarca Ortodoxo Griego, en conmemoración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Los manifestantes argumentaron que el evento representaba una amenaza para la soberanía y la identidad nacional de Turquía.

Bajo una fuerte presencia policial, Mehmet Kaygusuz, miembro del Partido Nuevo Bienestar, leyó un comunicado denunciando lo que, según él, eran intentos de establecer un “Estado ortodoxo griego similar al Vaticano” en Turquía.

“No sacrificaremos la soberanía milenaria de nuestra nación sobre estas tierras por ningún apoyo político ni trampa”, declaró Kaygusuz. Miembros de la rama juvenil del partido ondearon banderas turcas y emblemas del partido.

El grupo se dispersó pacíficamente poco después.

El encuentro con el Papa emociona e inspira a los visitantes de la catedral

Afuera de la Catedral del Espíritu Santo, poco después de la partida del Papa, quienes lo conocieron el viernes estaban eufóricos.

Leny Jugueta, de 50 años, de la Legión de María en la Iglesia de San Antonio y de las Familias Misioneras de Cristo en Estambul, se reunió con el Papa una vez en el Vaticano durante una peregrinación.

“Fue muy conmovedor conocerlo”, dijo Jugueta. “Estamos muy agradecidos y bendecidos de que el Papa esté aquí”.

Ferit Ozaltun, de 45 años, católico asirio de Mardin, ciudad del sureste de Turquía, afirmó que la visita “es un momento histórico para nosotros”.

“Es una sensación indescriptible que esto suceda en nuestro país”, afirmó.

Barbara Mukoki, de 46 años, diplomática de la Embajada de Zimbabue en Ankara, afirmó que el viaje de Leo a Turquía “significa mucho para el cristianismo y para la difusión del Evangelio”.

“Con todos los desafíos que enfrenta la región, su visita nos da esperanza”, concluyó Mukoki.

Pareja española intenta llamar la atención del Papa

Una pareja española llegó a Iznik la madrugada del viernes y dibujó una gran cruz en la arena a orillas del lago Iznik, con la esperanza de que el Papa León XIV la viera desde su helicóptero durante su vuelo para la conmemoración de los 1700 años del primer Concilio de Nicea.

Sin embargo, el acto simbólico duró poco, ya que las fuerzas de seguridad expulsaron a la pareja y a los periodistas de la zona.

Irati Aguirre, de 26 años, y Thomas Libeau, de 32, viajaron a Iznik para presenciar la histórica visita del Papa a la ciudad, donde se unirá al patriarca ortodoxo griego Bartolomé I para rezar.

Los residentes de Iznik difieren sobre la visita papal

Suleyman Bulut, de 35 años y residente de Iznik, reconoció la profunda importancia histórica y espiritual de su ciudad para los cristianos y dijo que no tenía ningún problema con que vinieran a honrar su herencia.

“Los musulmanes (también) deberían ir a visitar lugares que nos pertenecen en el resto del mundo, en Europa”, dijo.

Pero Hasan Maral, un comerciante de 41 años, dijo sentirse incómodo con la visita de León a la zona el viernes.

“La visita del Papa aquí me parece contradictoria con mi fe”, dijo.

El Papa anima a los católicos en Turquía

El Papa León XIV anima a los católicos turcos a mirar al futuro con esperanza a pesar de su reducido número.

Hay alrededor de 33.000 católicos en Turquía, una nación de más de 85 millones de habitantes, la mayoría musulmanes sunitas. Muchos de los católicos son extranjeros, incluyendo migrantes, según las estadísticas del Vaticano.

León buscó animarlos en sus palabras en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul, afirmando que “la lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia”.

“No reside en sus recursos ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión dependen del número, el poder económico ni la influencia social”, dijo. Aplausos y vítores reciben al Papa en la Catedral del Espíritu Santo

La emoción llenó tanto el exterior como el interior de la Catedral del Espíritu Santo de Estambul con la llegada del Papa León XIV el viernes. Los fieles aplaudieron y vitorearon mientras el pontífice caminaba hacia el altar.

“Estoy muy emocionado y feliz de ver al Papa. Es la primera vez que puedo decir que tengo esta oportunidad, en Turquía, por supuesto, así que no tengo palabras. Estoy muy feliz de corazón”, dijo Débora Martina Da Silva, estudiante de ciencias políticas de Guinea Bissau que estudia en Turquía.

El Papa León XIV se reúne con fieles en un hogar de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, durante su primer viaje apostólico, en Estambul, Turquía, el 28 de noviembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi

Elias Bogane, un turista luxemburgués de 53 años, dijo sentirse “bendecido” de visitar Turquía al mismo tiempo que el Papa.

“Es la primera vez que vengo aquí. Para mí fue algo muy especial”, dijo Bogane.

Mateusz Zajdecki, un joven de 21 años de Szczecin, Polonia, dijo que consideraba la visita del Papa como una oportunidad para la unidad, la oración y la reflexión espiritual.

“Creo que es muy importante, incluso hoy en día, simplemente reflexionar sobre nuestra fe, reflexionar sobre nuestra espiritualidad, y tal vez obtener algún resultado de ello”, dijo Zajdecki.

El Padre Giuseppe Spoto, de Matera, Italia, dijo que la comunidad cristiana en Turquía es muy pequeña y puede parecer insignificante, pero cree que la presencia del Papa puede animarlos a seguir adelante en su fe.

“El Papa León puede animar al cristianismo y a la pequeña comunidad que está aquí a seguir adelante, a caminar en la fe y a ver algún día el fruto que el Señor puede traer a esta tierra”, dijo.

El Papa abrirá sus puertas en la catedral y la residencia de ancianos

El Papa León XIV comenzará el segundo día de su gira por Turquía y Líbano reuniéndose con obispos y otras autoridades eclesiásticas en la Catedral del Espíritu Santo, una iglesia barroca del siglo XIX en el distrito de Sisli de Estambul.

Posteriormente, visitará una residencia de ancianos cercana dirigida por las Hermanitas de los Pobres, una orden fundada en Francia en la década de 1840 para atender a personas mayores en situación de pobreza.

León visitará el lugar donde se celebró el Concilio de Nicea

Tras sus visitas a la catedral y la residencia de ancianos, el Papa realizará un breve vuelo en helicóptero a Iznik, una ciudad al sur de Estambul conocida en la época romana como Nicea. Fue aquí donde se celebró el Concilio de Nicea en el año 325 d. C., donde se elaboró ​​el Credo de Nicea, una declaración de fe que millones de cristianos aún recitan cada domingo.

León rezará con el Patriarca Ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, en el lugar del encuentro, que hoy está marcado por las ruinas de la Basílica de San Neófito, construida unos 50 años después del concilio.

Tras regresar a Estambul, mantendrá una reunión privada con los obispos de la Delegación Apostólica, que funciona como consulado del Vaticano en la ciudad.