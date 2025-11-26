La ONU pidió que las negociaciones de paz para Ucrania tengan en cuenta el impacto de la agresión rusa sobre los civiles

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk (REUTERS)

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este martes que cualquier negociación para un alto el fuego o un acuerdo de paz en Ucrania empiece considerando de forma central el impacto de la agresión rusa sobre la población civil. “La guerra tiene un costo increíble para la población civil”, afirmó en el Foro de Política Exterior de la Fundación Körber, donde advirtió sobre “una escalada en este mismo momento”.

Türk detalló que, en comparación con el año pasado, “vemos un aumento del 26 % en las víctimas civiles este año” y señaló la “destrucción masiva de infraestructura, especialmente en lo que se refiere a la energía”, un daño que, según dijo, afecta de manera directa a millones de personas. “No hay absolutamente ninguna duda de ello”, subrayó.

El alto comisionado insistió en que “sea cual sea el alto el fuego o las negociaciones de paz, deben comenzar teniendo en cuenta el impacto sobre las personas”. También lamentó que los principios de derechos humanos no estén “suficientemente presentes” en el diálogo impulsado por Estados Unidos para buscar una salida a la guerra. Mencionó en particular la ausencia de los elementos vinculados a la agenda de mujeres, paz y seguridad, que –afirmó– “deberían influir en estas negociaciones”.

Türk precisó que las discusiones de alto el fuego deben tener en cuenta el efecto directo sobre los derechos humanos de la población civil, incluidos “detenidos, niños, prisioneros de guerra o personas que viven bajo ocupación”. En ese sentido, remarcó que estos aspectos “también deben reflejarse”.

El diplomático austríaco expresó que le gustaría ver “un intercambio total de prisioneros de guerra”. Además, denunció que su oficina observa “tortura sistemática de detenidos por parte de los rusos”, por lo que señaló que una medida inmediata para generar confianza sería poner fin a esa práctica, liberar a los detenidos y realizar un esfuerzo concreto para localizar a los niños afectados por la guerra. También reclamó poner fin al adoctrinamiento en los territorios ocupados por Rusia y facilitar las visitas familiares.

“Hay mucho que se podría hacer que realmente generaría confianza”, afirmó, antes de pedir también poner fin a los ataques, que –advirtió– están aumentando incluso durante su intervención en el foro.

Consultado sobre si observa disposición para incluir estas cuestiones en el plan de paz, Türk respondió que actualmente no las ve reflejadas en el borrador, aunque espera “que surja en las negociaciones”.

Según el último informe de la Oficina para la Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA), en casi cuatro años de guerra por la invasión rusa en Ucrania más de 14.500 personas murieron, casi 38.500 resultaron heridas y 13 millones de habitantes, equivalentes al 36% de la población, necesitan asistencia humanitaria.

