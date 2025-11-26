Israel informó que sus tropas abatieron a cinco hombres armados en el sur de la Franja de Gaza

Las armas de los milicianos subterráneos en Rafah (X)

El Ejército de Israel informó este martes que sus tropas mataron a cinco hombres armados en la zona este de Rafah, ubicada en el sur de la Franja de Gaza.

Según el comunicado oficial, los soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) identificaron y abatieron recientemente a estos milicianos durante operaciones de registro, y estiman que pertenecían a células que utilizaron infraestructura subterránea en el área.

Las autoridades castrenses calculan que numerosos combatientes aún se ocultan en Rafah, actualmente bajo control total del Ejército israelí. En esa región se han producido enfrentamientos recientes con las fuerzas israelíes.

En medio del enfrentamiento de las FDI con los terroristas restantes en el enclave, aún están 18 de los 36 hospitales locales operativos, además de unas diez instalaciones de campaña de auxilio.

El pasado sábado 22 de noviembre, un bombardeo israelí dejó al menos 22 fallecidos y más de 80 heridos tras un ataque de Hamas, específicamente a soldados que custodiaban la denominada “línea amarilla”, la frontera interna a la que retrocedieron las tropas israelíes al inicio del alto el fuego firmado entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

El gobierno israelí mantiene el control militar sobre más de la mitad del territorio gazatí, entre dicha línea y las fronteras con Israel y Egipto. Las autoridades también confirmaron este martes la devolución por parte de Hamas del cuerpo de un rehén israelí en medio del delicado alto el fuego vigente desde el mes pasado.

El intercambio, coordinado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, tuvo lugar después de que la organización humanitaria recibiera un ataúd que, según fuentes militares, contenía los restos de un rehén asesinado en el centro de Gaza.

La recuperación fue posible tras la notificación de la Cruz Roja a las FDI, que organizaron el traslado del cuerpo hacia posiciones bajo control israelí en la Franja. En el lugar de entrega, hubo una ceremonia breve organizada por un rabino militar para rendir homenaje al fallecido, en medio de un operativo logístico marcado por la complejidad de las condiciones en el enclave.

Fuentes de la Yihad Islámica Palestina habían informado previamente sobre el hallazgo del cuerpo en el campo de refugiados de Nuseirat. Según anunció Hamas por redes sociales, la entrega oficial del cuerpo se realizó durante la tarde del martes.

FILE PHOTO: Satellite image shows Rafah during the war, September 30, 2025. Planet Labs PBC via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY MANDATORY CREDIT/File Photo

El gesto humanitario se produce en un contexto de violencia persistente y acusaciones mutuas entre las partes sobre el cumplimiento y las violaciones del cese del fuego.

Las lluvias vuelven a inundar la devastada Gaza

Una fuerte tormenta volvió a azotar este martes la Franja de Gaza, provocando inundaciones y severos daños en los campamentos improvisados donde miles de familias palestinas desplazadas permanecen desde el inicio de la ofensiva israelí, hace más de dos años. Las lluvias intensas afectaron gravemente asentamientos en zonas como la ciudad de Gaza y Khan Younis, profundizando la crisis humanitaria ante la escasez de refugios seguros.

La situación se repitió con la llegada de las primeras lluvias de la temporada, un episodio que, según cifras de la ONU, dejó a más de 13.000 familias damnificadas y miles de tiendas de campaña deterioradas en las últimas semanas.

Las fuertes lluvias inundan las tiendas de campaña y los refugios en Gaza: "Estamos inundados y humillados"

Habitantes de los campamentos relataron el colapso de las condiciones de vida tras las precipitaciones. “Después de media hora, las tiendas se convirtieron en un mar. Necesitamos una solución”, dijo a EFE un residente en Ciudad de Gaza al describir la magnitud de las inundaciones y la urgencia de respuestas para los desplazados.

(Con información de EFE)