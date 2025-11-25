Mundo

Donald Trump aseguró que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está “muy cerca”

“Creí que iba a ser más fácil, pero estamos logrando avances”, aseguró el presidente de Estados Unidos durante un acto en la Casa Blanca

Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard
Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que Washington estaba “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Ucrania y Rusia para poner fin a su guerra de casi cuatro años.

“Lo lograremos”, declaró Trump en un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca. “Así que creo que estamos muy cerca de un acuerdo”.

“Estamos trabajando. En el último mes, Rusia y Ucrania perdieron 25.000 soldados, creo que estamos muy cerca de un acuerdo, ya veremos. Creí que iba a ser más fácil, pero estamos logrando avances”, afirmó Trump.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos transmitieron el martes un mensaje de optimismo respecto al impulso para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque reconocieron que persisten puntos conflictivos en el plan promovido por Washington para detener el conflicto, que se ha prolongado por cerca de cuatro años. Según la administración estadounidense, estos obstáculos requieren nuevas rondas de negociaciones entre las partes implicadas.

La Casa Blanca señaló que los desacuerdos en el diálogo entre Ucrania y Rusia no son “insuperables”. “Estados Unidos ha logrado un progreso tremendo hacia un acuerdo de paz”, indicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje divulgado en X. Añadió que algunos “detalles delicados, pero no insuperables, deben resolverse y requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos”.

La secretaria de prensa de
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. REUTERS/Evelyn Hockstein

De acuerdo con medios estadounidenses y británicos, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, sostuvo reuniones el lunes y martes con una delegación rusa en Abu Dhabi tras haberse entrevistado días antes con autoridades ucranianas en Ginebra con el objetivo de avanzar hacia una solución al conflicto. El portavoz de Driscoll, el teniente coronel Jeff Tolbert, afirmó que “las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas”.

Varios medios estadounidenses informaron el martes que, según declaró un funcionario estadounidense al Financial Times, Ucrania habría aceptado un acuerdo de paz en el marco de las propuestas de Estados Unidos. “Driscoll ha estado muy involucrado en este proceso de paz en los últimos días”, manifestó la fuente, que no fue identificada por el diario británico.

El plan de Washington, inicialmente formulado en 28 puntos, contemplaría que Ucrania ceda prácticamente las regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Rusia y reduzca la dimensión de su ejército, propuestas que Kiev ha considerado inaceptables. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa que no confirmaba ni desmentía la existencia de los encuentros, según informes recopilados por medios occidentales.

En desarrollo

