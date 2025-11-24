Mundo

La Fundación Humanitaria de Gaza se retira tras cinco meses y deja su modelo en manos de otra organización

Tuvo dificultades financieras y fuertes denuncias por incidentes con las Fuerzas de Defensa. Un nuevo centro civil-militar adoptará su esquema de distribución de ayuda

Guardar
Un palestino carga un saco
Un palestino carga un saco con comida y ayuda humanitaria distribuida por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos, en Rafah, en el sur de la Franja, el 11 de junio de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) anunció el cierre definitivo de sus operaciones en la Franja tras cinco meses de trabajo marcados por enormes desafíos para distribuir ayuda en territorio gazatí.

Desde su creación, la organización se propuso cubrir una necesidad urgente, demostrar que un modelo alternativo de asistencia podía funcionar donde otros habían tropezado y, eventualmente, dejar ese esquema en manos de la comunidad internacional. Según explicó su director ejecutivo, John Acree, con el lanzamiento del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) y un renovado compromiso global, ese punto de transición finalmente llegó.

Hace apenas unas semanas, The Times of Israel había revelado que la fundación enfrentaba serios problemas financieros y que había quedado al margen de la escena humanitaria tras la entrada en vigor del alto el fuego.

Acree aseguró que el CMCC adoptará el método desarrollado por GHF, basado en establecer centros de distribución separados de la población civil para evitar que Hamas desviara la ayuda.

Palestinos solicitan ayuda humanitaria a
Palestinos solicitan ayuda humanitaria a la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos, en la Franja Central de Gaza, el 4 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Aunque la fundación está registrada en Estados Unidos, distintas fuentes señalan que funcionarios israelíes y empresarios cercanos al gobierno de Benjamín Netanyahu participaron activamente en su creación.

Israel viene denunciando desde hace años que Hamas se apropia de parte de la asistencia y sostiene que el propósito de GHF era dejar fuera al grupo islamista mediante la instalación de puntos de apoyo dentro de zonas controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Netanyahu incluso llegó a plantear que, a largo plazo, GHF debía convertirse en el principal canal humanitario en Gaza, desplazando a la ONU y otras agencias internacionales que —según Jerusalén— eran vulnerables al control de Hamas.

Sin embargo, el despliegue de la fundación estuvo atravesado por polémicas desde el primer día: casi a diario se reportaron incidentes en los que tropas israelíes abrieron fuego contra palestinos que intentaban acercarse a los centros de distribución. La ONU estima que más de mil personas murieron en esos episodios.

Las FDI, por su parte, sostienen que la cifra está inflada, que los soldados sólo dispararon tiros de advertencia ante amenazas y que integrantes de Hamas y otros grupos armados también atacaron a la multitud.

Palestinos se reúnen para recoger
Palestinos se reúnen para recoger lo que queda de suministros de ayuda del centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, 5 de junio de 2025. REUTERS/Stringer/File Photo

Recién hacia finales del verano los incidentes fatales comenzaron a disminuir. Para ese momento, GHF había logrado repartir —según sus datos— más de 187 millones de comidas entre la población gazatí, estimada en unos dos millones de habitantes.

De todos modos, la operación ya se encontraba en repliegue. Para septiembre, la fundación apenas distribuía una mínima parte de la ayuda que ingresaba a Gaza. La intención del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, de expandir la red de distribución de tres a dieciséis puntos nunca llegó a concretarse.

Temas Relacionados

Fundación Humanitaria de Gazacomidaayuda

Últimas Noticias

La oleada de secuestros masivos en las escuelas de Nigeria que alarma al mundo

Más de 300 menores fueron raptados en el norte del país en los últimos días, sumándose a una preocupante serie de ataques contra centros educativos que ha dejado miles de víctimas desde 2014

La oleada de secuestros masivos

Donald Trump y Xi Jinping hablaron por teléfono sobre comercio, Ucrania y Taiwán

La Casa Blanca confirmó la llamada aunque no ofreció detalles, mientras que desde Beijing aseguran que el presidente chino instó a mantener el impulso en las relaciones bilaterales iniciado en su reunión de Corea del Sur, donde buscaron aliviar la guerra de aranceles

Donald Trump y Xi Jinping

Cómo Sanae Takaichi provocó la ira de Xi Jinping y salió fortalecida con una aprobación récord

Un mes después de asumir como primera mujer al frente del gobierno nipón, la primera ministra enfrenta amenazas y represalias económicas de China, pero duplica los índices de popularidad de su antecesor

Cómo Sanae Takaichi provocó la

Histórico: publican la libreta personal de Charles Darwin con detalles inéditos de su vida y su trabajo

La digitalización y transcripción de este cuaderno permite explorar aspectos poco conocidos del científico, así como sus redes de colaboración, hábitos cotidianos y vínculos inesperados con figuras históricas del siglo XIX

Histórico: publican la libreta personal

COP30 de Belém: América Latina y el Caribe en el centro del mapa geopolítico global de sostenibilidad

La cumbre climática consolidó a la región como líder en inversión verde, protección ambiental y alianzas estratégicas, con proyectos esenciales en la Amazonía y un enfoque clave en cerrar brechas sociales

COP30 de Belém: América Latina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La bonita ruta cerca de

La bonita ruta cerca de Madrid que descubre una de las joyas naturales más increíbles de la Sierra de Gredos

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Invertir en centenarios de oro y onzas de plata: una guía para el 24 de noviembre

Ingrid Betancourt no baja a Petro de “vergüenza”, pero su partido no forma parte de la oposición: esto dijo el Consejo de Estado

El ministro Armando Benedetti volvió a hablar de su inclusión en la lista Clinton: “Las hienas han salido a perseguirme”

INFOBAE AMÉRICA
Francia muestra su "profunda preocupación"

Francia muestra su "profunda preocupación" por el bombardeo de Israel contra Beirut y pide "contención"

Ecopetrol contrata un buque de propulsión eólica para transportar nafta hasta la terminal Pozos Colorados

B'Tselem denuncia la impunidad por los más de 1.000 palestinos muertos en Cisjordania desde el 7-O

Fundación Renovables lamenta que la COP30 no haya acordado una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles

El Congreso vota mañana una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir a fondos comprar casas

ENTRETENIMIENTO

Kevin Spacey aclaró los rumores

Kevin Spacey aclaró los rumores de que se encuentra sin hogar: “Tengo muchísimo que agradecer”

La muerte de Freddie Mercury, 34 años después: los últimos días del artista que conquistó a generaciones

Beyoncé deslumbró en la Fórmula 1: el look que se robó todas las miradas en el Gran Premio de Las Vegas

Jimmy Cliff, quien ayudó a introducir el reggae al mundo, murió a los 81 años

“Envejecer es un privilegio”: Zoe Saldaña abraza el cambio y redefine el éxito personal en Hollywood