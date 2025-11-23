Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania mientras se negocia la paz en Ginebra

Trabajadores municipales limpian los escombros cerca de un edificio residencial dañado por un ataque de drones rusos en Dnipro, Ucrania. REUTERS/Mykhailo Moskalenko

Rusia lanzó el domingo un masivo ataque con drones contra Ucrania que impactó el sistema energético de la región sureña de Odesa y causó 15 heridos en la ciudad de Dnipro, en la provincia oriental de Dnipropetrovsk, según informaron las autoridades regionales y los servicios de emergencia.

En Dnipro, un dron kamikaze ruso impactó cerca de un edificio residencial de nueve plantas, donde se incendiaron las terrazas de tres apartamentos. Entre los heridos se encuentra una niña de 11 años, según el gobernador en funciones, Vladislav Gaivanenko.

Los rusos atacaron la región con varios drones. Un total de 15 fueron derribados, según la información del Mando Aéreo Oriental de Ucrania.

Además, Rusia atacó con drones tanto varias zonas de la región de Odesa como la propia ciudad. Según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), como resultado de los impactos, se produjeron incendios en instalaciones de infraestructura energética y en un antiguo edificio industrial, los cuales fueron extinguidos rápidamente por los bomberos.

Según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó durante la noche con casi cien drones kamikaze el norte, sur y este de Ucrania, de los que 27 impactaron en 12 lugares.

Las fuerzas rusas lanzaron 98 drones suicidas de los tipos Shahed, Gerbera y otros modelos, desde territorio ruso y la anexionada península ucraniana de Crimea. Unos 60 eran Shahed de tecnología iraní.

Las defensas antiaéreas derribaron 69 drones en el norte, sur y este del país, pero se registraron impactos de 27 en 12 ubicaciones.

Conversaciones de paz

Zelensky ha dicho que su país podría enfrentarse a una elección difícil entre defender sus derechos soberanos y preservar el apoyo estadounidense que necesita.

El ataque se produjo mientras altos enviados europeos y ucranianos se reunían en Ginebra el domingo antes de las conversaciones con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sobre la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.

El jefe de la delegación ucraniana, el jefe de gabinete presidencial Andrii Yermak, escribió en las redes sociales que mantuvieron su primera reunión con los asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania. Los aliados se han unido en torno a Kyiv en un esfuerzo por revisar el plan, que se considera favorable a Moscú.

Rubio se unió a las conversaciones junto con el secretario del Ejército Dan Driscoll y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

“La próxima reunión es con la delegación estadounidense. Estamos de un humor muy constructivo”, dijo Yermak. “Seguimos trabajando juntos para lograr una paz duradera y justa para Ucrania”.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo que estaba esperando el resultado de las conversaciones. “Se necesita un resultado positivo para todos nosotros”, afirmó.

“Los equipos ucraniano y estadounidense, los equipos de nuestros socios europeos, están en estrecho contacto, y espero mucho que haya un resultado. El derramamiento de sangre debe detenerse y debe garantizarse que la guerra no se reavive”, escribió en una publicación en Telegram el domingo.

El plan de 28 puntos elaborado por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años ha generado alarma en Kyiv y las capitales europeas. Zelensky ha dicho que su país podría enfrentarse a una elección difícil entre defender sus derechos soberanos y preservar el apoyo estadounidense que necesita.

El plan accede a muchas demandas rusas que Zelensky ha rechazado categóricamente en docenas de ocasiones, incluida la entrega de grandes porciones de territorio. El líder ucraniano ha prometido que su pueblo “siempre defenderá” su hogar.

(Con información de EFE y AP)