Mundo

10 puntos clave sobre la propuesta de paz de Trump para Ucrania que se debate en Ginebra

Delegaciones de Kiev, Washington y potencias europeas analizan un plan que incluye concesiones territoriales y garantías de seguridad, mientras crecen las dudas sobre el impacto en la soberanía ucraniana y la estabilidad regional

Guardar
Delegaciones de Kiev, Washington y
Delegaciones de Kiev, Washington y potencias europeas analizan el plan propuesto por Estados Unidos para terminar con la invasión rusa en Ucrania

Una nueva propuesta de Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra en Ucrania se discute desde hoy en Ginebra, donde delegaciones de Kiev, Washington y potencias europeas analizan el plan en detalle. El documento, impulsado por la administración del presidente Donald Trump junto al Kremlin, incluye exigencias clave de Moscú e introduce garantías de seguridad para evitar nuevos ataques rusos, pero ha generado preocupación por las significativas concesiones que supondría para Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó el viernes que el documento “podría formar la base de un acuerdo de paz final” si Washington logra que Ucrania y los gobiernos europeos lo respalden. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó en su mensaje del jueves que cualquier negociación debe garantizar que Rusia no vuelva a atacar el país, y señaló que continuará las conversaciones con Estados Unidos y la Unión Europea.

Rusia debería aceptar que 100.000
Rusia debería aceptar que 100.000 millones de dólares de sus activos congelados se destinen a la reconstrucción de Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

La cita en Ginebra marca el primer encuentro formal para negociar sobre este texto, en medio de presiones diplomáticas, reservas de varios aliados europeos y el rechazo del Kremlin a perder activos congelados. La administración Trump ha asegurado que se trata de una base flexible para el diálogo, y no de una “lista de deseos” rusa, pese a las críticas de algunos sectores en Washington.

  • 1. Reconocimiento territorial de facto

El documento plantea reconocer Crimea y las regiones de Donetsk y Luhansk como territorio ruso de facto, incluso por parte de Estados Unidos. Ucrania debería retirarse de zonas del Donbás que hoy controla, que pasarían a integrar una franja desmilitarizada reconocida internacionalmente como parte de Rusia. En Kherson y Zaporizhzhia las líneas actuales del frente funcionarían como fronteras congeladas. El texto también señala que Rusia renunciaría a posiciones fuera de estas cinco regiones, aunque sin precisiones operativas.

  • 2. Exclusión permanente de la OTAN

El plan obliga a Ucrania a incorporar en su Constitución el compromiso de no ingresar en la OTAN. La alianza, por su parte, debería establecer formalmente que no aceptará a Kiev en el futuro.

  • 3. Limitación del tamaño de las Fuerzas Armadas

El acuerdo fija un máximo de 600.000 efectivos para las Fuerzas Armadas ucranianas y prohíbe el estacionamiento de tropas de la OTAN en territorio ucraniano, lo que condiciona las decisiones de Kiev sobre cooperación militar.

  • 4. Relación con la Unión Europea

El documento propone otorgar a Ucrania un acceso preferencial al mercado europeo mientras implementa reformas vinculadas a corrupción y estándares institucionales necesarios para una futura membresía. No se detallan condiciones adicionales.

El plan prevé una franja
El plan prevé una franja desmilitarizada en el Donbás y fronteras congeladas en Kherson y Zaporizhzhia bajo supervisión internacional.
  • 5. Garantías de seguridad occidentales

El plan menciona compromisos de seguridad por parte de Estados Unidos y aliados europeos, pero no especifica mecanismos, alcances ni cómo se evitaría una nueva ofensiva rusa.

  • 6. Renuncia a reclamaciones contra Moscú

Ucrania debería abandonar cualquier reclamo para responsabilizar a Rusia por abusos cometidos durante la invasión. Esto afectaría la posibilidad de buscar reparaciones o procesos internacionales.

  • 7. Uso de activos rusos congelados

El texto señala que Rusia debería aceptar que 100.000 millones de dólares de sus activos congelados sean destinados a la reconstrucción de Ucrania. No establece condiciones sobre su liberación para Moscú.

  • 8. Condiciones constitucionales internas

El plan implicaría reformas constitucionales en Ucrania. Analistas citados en el material señalan que algunos puntos —incluido un eventual estatus especial para el idioma ruso— requerirían aprobación parlamentaria o un referéndum.

  • 9. Límites a la expansión de la OTAN

El documento incorpora un compromiso de que la OTAN no continuará su expansión, mientras Rusia asegura que no atacará a países vecinos.

  • 10. Temas que no figuran en el plan

El material no incluye disposiciones sobre levantamiento gradual de sanciones internacionales, reincorporación de Rusia a foros globales ni despliegues específicos de observadores internacionales.

Estados Unidos impulsa en Ginebra
Estados Unidos impulsa en Ginebra un plan de paz para Ucrania que incluye concesiones territoriales y garantías de seguridad

Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, la Comisión Europea y el Consejo Europeo participarán este domingo en la reunión de Ginebra que analizará los 28 puntos del plan. Washington estará representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll. Ucrania enviará al jefe de gabinete de Zelensky, Andri Yermak, y al jefe negociador, Rustem Umérov.

Trump otorgó a Kiev un plazo hasta el 27 de noviembre para aceptar el acuerdo, aunque señaló que no se trata de una “última oferta”. Varios puntos son vistos por el gobierno ucraniano como concesiones excesivas a Moscú, particularmente aquellos vinculados al Donbás, Crimea y la reducción del tamaño de sus fuerzas armadas.

Temas Relacionados

Guerra en Ucrania Estados Unidos Donald Trump Kremlin Moscú Ginebra Paz OTAN Unión Europea KievGuerra Rusia UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Ursula von der Leyen destacó ante el G20 la importancia de una IA que sirva para “impulsar el bienestar colectivo”

Durante la cumbre en Johannesburgo, la presidenta de la Comisión Europea expuso un enfoque de inteligencia artificial basado en inversiones, adopción social y cooperación global, con el objetivo de transformar sectores productivos

Ursula von der Leyen destacó

El papa León XIV exigió la liberación inmediata de los más de 300 alumnos y profesores secuestrados en Nigeria

Durante el Ángelus de este domingo, el pontífice expresó su “profundo dolor” por este nuevo ataque en el país africano, y solicitó oraciones para que “las iglesias y las escuelas sigan siendo lugares de seguridad y esperanza”

El papa León XIV exigió

Los líderes de seguridad europeos negociarán el plan de Donald Trump con Ucrania y EEUU en Ginebra: “Un trabajo en progreso”

El enviado Steve Witkoff y el secretario Marco Rubio serán los delegados estadounidenses en las negociaciones que se llevarán adelante este domingo en Suiza. Los consejeros de Alemania, Francia y Reino Unido darán el presente en la reunión, la cual buscará cerrar un acuerdo beneficioso para Volodimir Zelensky

Los líderes de seguridad europeos

Australia, Canadá e India sellaron una nueva alianza tecnológica en IA y minerales críticos durante la cumbre del G20

Las tres potencias del grupo formalizaron un acuerdo para fortalecer la cooperación en inteligencia artificial, energías limpias y materias primas estratégicas, buscando cadenas de suministro más sólidas

Australia, Canadá e India sellaron

El Reino Unido firmó un acuerdo por 400 millones de dólares para finalizar el desarrollo del arma láser DragonFire

El innovador sistema de defensa, desarrollado junto a QinetiQ y Leonardo, promete precisión y bajo costo, con capacidad para neutralizar amenazas aéreas y proteger buques en zonas de alto riesgo

El Reino Unido firmó un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feria del Libro Ricardo Palma:

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Otro domingo de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires: choques, vuelcos y varios heridos

Elige tu local de votación: link oficial de la ONPE para las Elecciones 2026

Si tienes la calefacción alta pero sigues teniendo frío, estos podrían ser los motivos

Así puedes saber si tu mascota tiene frío, según una veterinaria: “Tú le conoces mejor que nadie”

INFOBAE AMÉRICA
Eslovenia vota en un nuevo

Eslovenia vota en un nuevo referéndum si mantiene o suspende la ley de muerte asistida

Detenido un bróker por estafar 154.000 euros a 7 personas con inversiones falsas de criptomonedas en Murcia

Ursula von der Leyen destacó ante el G20 la importancia de una IA que sirva para “impulsar el bienestar colectivo”

México recibe más de 15 millones de turistas hasta septiembre por el alza de viajeros desde Canadá

España y Arabia Saudí "unen fuerzas" por la paz en Gaza durante la cumbre del G20

ENTRETENIMIENTO

Pink Floyd celebra 50 años

Pink Floyd celebra 50 años de Wish You Were Here con una versión inédita de “Shine On You Crazy Diamond”

Revelan cuál es el riff de guitarra más molesto de la historia del rock

La historia de Bárbara Jankavski, hallada sin vida en extrañas circunstancias: 27 cirugías y 48 mil euros en retoques para ser “Barbie”

“Stranger Things” y las teorías conspirativas que inspiraron su creación

El famoso youtuber Brandon Buckingham se encuentra en estado crítico tras sufrir una falla multiorgánica