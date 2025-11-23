Eslovenia vota en un nuevo referéndum si mantiene o suspende la ley de muerte asistida

Ciudadanos eslovenos votan en un referéndum sobre la legalización de la muerte médicamente asistida para algunos adultos con enfermedades terminales, en Liubliana. (Borut Zivulovic/REUTERS)

Los eslovenos comenzaron a votar el domingo en un nuevo referéndum que determinará si se aplicará o se suspenderá una ley que legaliza la muerte asistida, después de que los críticos lanzaran una campaña en contra de la legislación.

Varios países europeos, entre ellos Austria, Bélgica, los Países Bajos y Suiza, permiten que las personas con enfermedades terminales reciban ayuda médica para poner fin a sus vidas.

El Parlamento esloveno aprobó en julio una ley que permite la muerte asistida después de que un referéndum celebrado en 2024 la respaldara.

Sin embargo, se convocó una nueva votación después de que un grupo civil, respaldado por la Iglesia católica y la oposición parlamentaria conservadora, reuniera 46.000 firmas a favor de repetirla, superando las 40.000 necesarias.

Alrededor del 54 % de los ciudadanos apoya la legalización de la muerte asistida, casi el 31 % se opone y el 15 % está indeciso, según una encuesta. (Borut Zivulovic/REUTERS)

La ley entrará en vigor a menos que la mayoría de los participantes, que representan al menos el 20 % de los 1,7 millones de votantes con derecho a voto, la rechacen.

Las urnas se abrieron a las 7:00 a. m. (06:00 GMT) y se cerrarán 12 horas después, y se espera que los primeros resultados parciales se conozcan a última hora del domingo.

“Derecho a decidir”

En el pabellón deportivo Stozice, el colegio electoral más grande de Liubliana, Romana Hocevar, jubilada de 63 años, dijo que votaría a favor de la muerte asistida.

“Soy una paciente de cáncer en fase cuatro, no me gustaría sufrir. Mi padre murió de cáncer y mi madre padece demencia, y sé lo que es”.

Vid Ursic, un estudiante de 24 años, dijo que era “bueno que pudiéramos votar sobre cuestiones relevantes” y añadió que apoyaba “el derecho de las personas a decidir sobre sus propias vidas”.

Sin embargo, Marija Unuk, de unos cincuenta y tantos años, dijo que había votado en contra de la ley “porque apoyo la cultura de la vida, no la cultura de la muerte”.

Según la controvertida ley, que debía entrar en vigor este año, los pacientes terminales lúcidos tendrían derecho a recibir ayuda para morir si su sufrimiento fuera insoportable y se hubieran agotado todas las opciones de tratamiento.

El primer ministro esloveno Robert Golob instó a votar para confirmar la ley. (REUTERS/Borut Zivulovic)

También permite la muerte asistida si el tratamiento no ofrece perspectivas razonables de recuperación o mejora del estado del paciente, pero no para poner fin al sufrimiento insoportable derivado de una enfermedad mental.

El primer ministro Robert Golob, que votó por adelantado, ha instado a los ciudadanos a respaldar la ley “para que cada uno de nosotros pueda decidir por sí mismo cómo y con qué dignidad terminará su vida”.

El grupo que se opone a la ley, llamado Voz por los Niños y la Familia, ha acusado al gobierno de utilizar la ley para “envenenar” a los enfermos y a los ancianos.

“Dignidad humana”

La Iglesia católica ha afirmado que permitir la muerte asistida “contradice los fundamentos del Evangelio, la ley natural y la dignidad humana”.

Alrededor del 54 % de los ciudadanos apoya la legalización de la muerte asistida, casi el 31 % se opone y el 15 % está indeciso, según una encuesta publicada esta semana por el diario Dnevnik, basada en 700 respuestas.

En junio de 2024, el 55 % apoyaba la ley.

Si la mayoría de los votantes se opone a la nueva ley el domingo, el Parlamento no podrá volver a votar un proyecto de ley que trate el mismo tema durante los próximos 12 meses.

Mientras que varios países europeos ya permiten que las personas con enfermedades terminales reciban ayuda médica para poner fin a su vida, en otros sigue siendo un delito, incluso en casos de sufrimiento grave.

En mayo, la Cámara Baja del Parlamento francés aprobó en primera lectura un proyecto de ley sobre el derecho a morir. El Parlamento británico está debatiendo una legislación similar.

(Con información de AFP)