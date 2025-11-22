Mundo

JD Vance afirmó que el acuerdo de paz estadounidense debe ser “aceptable” tanto para Rusia como para Ucrania

Las recientes declaraciones de JD Vance y Donald Trump reavivan el debate sobre las condiciones y consecuencias de un acuerdo que podría redefinir el equilibrio de poder y la autonomía ucraniana

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente J.D. Vance saludan durante una ceremonia del Día de los Veteranos (REUTERS/Kevin Lamarque)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sostuvo este viernes que cualquier acuerdo de paz para Ucrania debe contar con el visto bueno tanto de Rusia como de las autoridades ucranianas, y enfocarse principalmente en evitar la reactivación del conflicto en el futuro.

A través de una publicación en la red social X, Vance marcó que el objetivo central de toda iniciativa debe ser detener el derramamiento de sangre y al mismo tiempo preservar la soberanía de Ucrania.

El ‘número dos’ del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “toda crítica al marco de paz en el que trabaja la administración (de Trump) o bien malinterpreta dicho marco o tergiversa alguna realidad crítica sobre el terreno”.

El republicano rechazó la postura de quienes consideran que la victoria militar ucraniana se encuentra al alcance únicamente con un mayor aporte de armas, dinero o sanciones. Según Vance, “la paz no la lograrán diplomáticos fracasados ni políticos que viven en un mundo de fantasía”.

“Quizá la logren personas inteligentes que viven en el mundo real”, remarcó en referencia a la figura de Trump como negociador en los conflictos mundiales y dejó un mensaje para las autoridadades urcanianas y europeas que solicitan más presión sobre Rusia: “Existe la fantasía de que si simplemente damos más dinero, más armas o más sanciones, la victoria está al alcance de la mano”.

Zelensky y Vance coinciden en
Zelensky y Vance coinciden en trabajar junto a Europa para lograr una paz "factible" para Ucrania (Europa Press)

Las declaraciones de Vance siguieron a una conversación que mantuvo horas antes con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la que analizaron la propuesta presentada por el mandatario Donald Trump y destacaron la necesidad de mantener canales de trabajo entre Kiev, Washington y Bruselas para alcanzar una “paz factible”.

De forma paralela, Trump indicó que Zelensky deberá aceptar el plan de su administración para poner fin a la guerra, a pesar de las críticas que recibe por posibles cesiones, advirtiendo que, si no lo hace, “deberá seguir luchando”.

Esto se produce poco después de que el mandatario estadounidense fijara para el presidente ucraniano menos de una semana de plazo para pronunciarse sobre un documento que, en palabras de Zelensky, implica una decisión extremadamente difícil, pues debería elegir entre “perder su dignidad o a un socio clave”.

“Presentaré argumentos, convenceré, ofreceré alternativas. Pero bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, que hace descarrilar el proceso y que Ucrania no está lista para la diplomacia”, sostuvo el presidente ucraniano en un mensaje grabado difundido este viernes.

El líder ucraniano rechazó las
El líder ucraniano rechazó las concesiones planteadas en el plan estadounidense de 28 puntos para frenar la guerra (Europa Press)

El plan de paz impulsado por la Estados Unidos contempla que las regiones de Kherson y Zaporizhzhia permanezcan divididas conforme a la línea actual del frente de combate, mientras Ucrania enfrenta una nueva ofensiva rusa que causó al menos cinco muertos en Zaporizhzhia en la noche del jueves.

Según el documento, Ucrania también debería aceptar una reducción de sus fuerzas armadas a 600.000 efectivos, y la OTAN se comprometería a no desplegar tropas en territorio ucraniano; los aviones europeos de apoyo defensivo permanecerían estacionados en Polonia.

Un alto funcionario de Estados Unidos indicó que la propuesta incluye garantías de seguridad para Kiev tanto de Washington como de sus aliados europeos, equiparables a los compromisos que la OTAN asume en caso de agresión a uno de sus miembros.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaEstados Unidosacuerdo de pazUcraniaRusiaDonald TrumpVolodimir ZelenskyVladimir PutinJD Vance

Últimas Noticias

Un ex Casco Azul se refirió a los “safaris humanos” en Sarajevo: “Si masacraron 7.000 personas en un día, eran totalmente posibles”

Jorge Reta, brigadier retirado de Fuerza Aérea argentina, analiza las revelaciones sobre occidentales que pagaron por cazar civiles bosnios. La historia del único latinoamericano que negoció con Ratko Mladic durante el devastador sitio de la ciudad bosnia

Un ex Casco Azul se

Corea del Sur elevó su nivel de alerta sobre el régimen de Nicolás Maduro y prohibió viajes a cuatro provincias de Venezuela

El gobierno surcoreano aumentó al máximo su advertencia sobre las regiones de Zulia, Táchira, Apure y Sucre, restringiendo el acceso por riesgos de seguridad y tensiones regionales, a la par que mantiene recomendaciones de evacuación en el resto del país

Corea del Sur elevó su

Las amenazas de los agresivos diplomáticos chinos elevan la tensión con Japón por la defensa de Taiwán

China intensifica su retórica contra Sanae Takaichi, generando respuestas desde países afectados históricamente y multiplicando restricciones y advertencias para ciudadanos y productos japoneses

Las amenazas de los agresivos

Tras 170 años, reaparece el leopardo en Sudáfrica y marca un hito en la restauración de la vida silvestre

La imagen inédita captada en el Parque Nacional de la Costa Oeste confirma el éxito de las estrategias de conservación y la colaboración entre organizaciones públicas, privadas y académicas

Tras 170 años, reaparece el

Un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela

El petrolero Seahorse, sancionado por Reino Unido y la Unión Europea, cambió de rumbo hacia Cuba tras la intervención del destructor estadounidense USS Stockdale cerca de la costa venezolana, aumentando las tensiones energéticas en la región

Un buque de guerra de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luego de que reactivaran la

Luego de que reactivaran la búsqueda de Loan Peña, drenaron parte de una laguna en Corrientes

Cuáles son los beneficios del membrillo y cómo ayuda a combatir la inflamación

El paraje selvático poco conocido, con cascadas naturales en Tucumán, ideal para desconectar

Quién es Isidro Pastor N, exdirigente del PRI en el Edomex detenido en Toluca

Asesinaron a disparos a un hombre en Córdoba, luego de que su hermana también fuera atacada semanas antes

INFOBAE AMÉRICA
Petro pide perdón a las

Petro pide perdón a las madres de los menores muertos en bombardeos contra grupos armados y paramilitares

Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos sobre la región rusa de Samara

La región separatista de Bosnia acude a las urnas en unas elecciones anticipadas marcadas por tensiones

China acusa a Japón ante la ONU de violar el derecho internacional con sus comentarios sobre Taiwán

Un ex Casco Azul se refirió a los “safaris humanos” en Sarajevo: “Si masacraron 7.000 personas en un día, eran totalmente posibles”

ENTRETENIMIENTO

El precio oculto de la

El precio oculto de la acción: los dobles de riesgo que perdieron la vida en el set

Las celebridades que Hollywood expulsó por escándalos legales: desde Kevin Spacey hasta Johnny Depp

¿El secreto mejor guardado de Star Wars?: la historia oculta del emblemático peinado de la princesa Leia

El emotivo momento en que Chadwick Boseman recibió su estrella póstuma en el Paseo de la fama de Hollywood

De la Tierra a la Luna: el ambicioso sueño de Dave Mustaine para la despedida de Megadeth