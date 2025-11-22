Mundo

El Ejército de Israel abatió a un terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano

Un operativo militar en Frou resultó en la muerte de un integrante de la organización armada, señalado por las Fuerzas de Defensa de perpetrar acciones armadas contra su territorio

El Ejército israelí informó que eliminó a un miembro de Hezbollah en un ataque ejecutado este viernes en la zona de Froun, en el sur del Líbano. Según el comunicado militar, el objetivo abatido había “realizado ataques terroristas contra el Estado de Israel y sus fuerzas”.

Las imágenes mostraron el bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un auto que transitaba en medio de la ciudad, el cual fue completamente destruido.

“Las FDI atacaron y eliminaron, lideradas por la División 91 y con el apoyo de la Fuerza Aérea, a un terrorista de la organización terrorista Hezbollah en la zona de Froun, en el sur del Líbano. Las acciones del terrorista constituyeron una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano. Las FDI continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel”, señala el comunicado emitido a través de la red social X.

El Líbano acusó a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego pactado en noviembre de 2024 —tras más de un año de hostilidades con Hezbollah— al continuar sus incursiones y mantener tropas dentro del territorio libanés. Israel, por su parte, sostiene que Hezbollah intenta reconstruir su capacidad militar y atribuye al grupo la ruptura de los términos de la tregua.

Israel bombardeó el sur del Líbano y eliminó a un miembro del grupo terrorista Hezbollah (X)

El martes por la noche, un bombardeo israelí sobre el campamento de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh, en el sur del país, causó la muerte de 13 personas. Israel afirmó el viernes haber atacado a miembros de Hamas, grupo palestino aliado de Hezbollah, dentro del campamento situado en las afueras de la ciudad costera de Sidón. El Ejército israelí subrayó que continuará operando contra Hamas “dondequiera que operen”.

Estados Unidos, en paralelo, presiona al gobierno libanés para que Hezbollah sea desarmado, demanda a la que el grupo chií se ha opuesto hasta el momento.

En otro orden, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reunió a su gabinete de seguridad frente al aumento de violencia ejercida por colonos contra la población palestina en Cisjordania. La sesión, realizada a puertas cerradas, contó con la presencia de altos mandos del ejército, representantes del Shin Bet, servicio de seguridad interna, y líderes policiales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)

El objetivo central de la reunión fue evaluar la reciente escalada de episodios violentos y definir respuestas gubernamentales para contener la situación.

Según mencionó la agencia AP, un funcionario israelí que solicitó anonimato, entre las propuestas abordadas, se incluyó la obligación de que colonos responsables de ataques participen en programas educativos.

Hasta el momento, la oficina de Netanyahu no emitió declaraciones públicas sobre las medidas que se analizan, aunque se anticipó la convocatoria de un segundo encuentro para monitorear los avances.

