Mundo

Un terremoto en el centro de Bangladesh dejó al menos nueve muertos y más de 300 heridos

El sismo de magnitud 5,5, con epicentro en Ghorashal, estremeció la región cercana a Daca provocando escenas de pánico, pérdidas humanas y daños materiales, según informaron autoridades y fuentes locales

Guardar
Residentes permanecen en un callejón
Residentes permanecen en un callejón tras evacuar sus casas junto a un andamio derrumbado tras el terremoto ocurrido en Daca, Bangladesh, el 21 de noviembre de 2025. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el centro de Bangladesh el viernes a las 10:38 de la mañana, cobrando al menos nueve vidas y dejando más de 300 heridos, de acuerdo con autoridades gubernamentales y varios medios locales. El epicentro se localizó en Ghorashal, dentro del distrito de Narsingdi, aproximadamente a 25 kilómetros de Daca, la capital del país, y a una profundidad de 10 kilómetros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo, que según el Departamento Meteorológico de Bangladesh tuvo una duración de 26 segundos y fue registrado con una magnitud de 5,7, desencadenó escenas de pánico en la capital, donde los edificios temblaron y miles de habitantes abandonaron apresuradamente sus viviendas y oficinas.

De acuerdo con reportes de la televisora DBC y el diario Prothom Alo, entre las víctimas mortales se encontraban al menos dos niños. Las muertes se produjeron principalmente debido a la caída de techos y muros, además del colapso de barandillas en un edificio del área de Armanitola, en la parte antigua de Daca, que mató a tres personas que compraban en una carnicería. Estas personas fueron trasladadas a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento. El diario Prothom Alo también señaló que alrededor de 252 empleados de la industria de la confección resultaron heridos durante estampidas mientras intentaban evacuar rápidamente sus lugares de trabajo en el distrito de Gazipur, adyacente a Daca, donde se concentran numerosas fábricas y centros industriales.

Familiares y testigos presenciaron escenas de angustia mientras las víctimas eran llevadas a centros médicos, como el Hospital Universitario de Daca, y estudiantes universitarios saltaron desde pisos altos de residencias estudiantiles durante el temblor, reportaron canales de televisión locales. AFP informó que en Daca fue visible el llanto y el miedo de los pobladores en la calle, tras verse sorprendidos por el desastre en el día de descanso nacional.

El Departamento de Bomberos y Defensa Civil movilizó equipos a edificios que presentaban inclinaciones preocupantes y atendió un incendio originado en una estación de energía en el barrio de Baridhara. Además, el gobierno interino declaró que al menos 14 edificios resultaron dañados, según la oficina del líder interino Muhammad Yunus, quien expresó su “profunda conmoción y tristeza por las víctimas reportadas en diferentes distritos” y aseguró que “se están tomando todas las medidas necesarias”.

Hombres lloran la muerte de
Hombres lloran la muerte de sus familiares frente a la morgue de un hospital tras el terremoto ocurrido en Daca, Bangladesh, el 21 de noviembre de 2025. REUTERS/Kazi Salahuddin

El impacto del terremoto se sintió incluso en la ciudad india de Calcuta, a más de 325 kilómetros del epicentro, donde habitantes salieron a las calles en busca de resguardo, según testigos entrevistados por AFP. Hasta el momento, no se reportaron daños significativos ni víctimas en India.

El USGS precisó que el norte y sureste de Bangladesh son zonas sísmicamente activas por la interacción de las placas de India y Eurasia, pero la región central, donde ocurrió el sismo reciente, es menos propensa a este tipo de eventos. Históricamente, desde 1950 solo se han registrado 14 movimientos telúricos de magnitud similar en un radio de 250 kilómetros del epicentro.

Según expertos citados por AFP y medios locales, Bangladesh, con una población de 170 millones de habitantes, no está suficientemente preparada para enfrentar terremotos de mayor magnitud, situación que pone en alto riesgo a Daca, con cerca de 2,1 millones de edificaciones.

Las autoridades continúan evaluando los daños e instan a los distintos organismos públicos a permanecer atentos ante posibles réplicas y nuevas emergencias.

(Con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

bangladeshterremotosismo

Últimas Noticias

China reorienta sus cruceros para evitar Japón en medio de las tensiones diplomáticas

Las disputas entre Beijing y Tokio llevan a varias navieras chinas a modificar sus rutas y retirar escalas en puertos japoneses, un cambio que impulsará el turismo en Corea del Sur

China reorienta sus cruceros para

Los documentos del Congreso de Estados Unidos sacan a la luz el rol secreto de Jeffrey Epstein en las elecciones de Israel

Más de 20.000 archivos desclasificados muestran que Jeffrey Epstein ayudó a reorganizar la izquierda israelí, asesorando a Ehud Barak y planeando desafíos directos contra Benjamin Netanyahu en 2019

Los documentos del Congreso de

Confirmaron la causa de muerte del influencer Ben Bader, un coach financiero de 25 años

Tras la publicación del informe oficial, familiares y usuarios se expresaron en redes sociales donde resaltaron el legado del joven

Confirmaron la causa de muerte

Los exportadores brasileños de café celebraron la eliminación de los aranceles de Estados Unidos al sector: “Es una victoria histórica”

El gobierno de Donald Trump revirtió el arancel adicional del 40 % que había golpeado la competitividad del café brasileño, marcando un nuevo clima de distensión entre Washington y Brasilia

Los exportadores brasileños de café

Marburgo en Etiopía: cómo se manifiesta la enfermedad que preocupa a la OMS

El nuevo brote confirmado llevó a las autoridades internacionales a mantener vigilancia extrema y emitir un alerta global, ya que se registran seis casos confirmados, con tres fallecidos. Cuáles son las medidas para evitar la propagación de este virus considerado altamente letal en África

Marburgo en Etiopía: cómo se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Colombia: cotización de cierre del

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 21 de noviembre de EUR a COP

La angustiante prueba de supervivencia de un adulto mayor secuestrado en el Catatumbo: “Si ustedes no actúan, yo me muero aquí”

Valor de cierre del dólar en Colombia este 21 de noviembre de USD a COP

Emergencias por lluvias en Bogotá EN VIVO: Se registran inundaciones en varias zonas de la ciudad

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

INFOBAE AMÉRICA
Previa del Twente FC -

Previa del Twente FC - Atlético de Madrid

La defensa de Bolsonaro pide al Supremo que cumpla su condena por intento de golpe en arresto domiciliario

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

El Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

Aumentan a diez los muertos por el terremoto registrado cerca de la capital de Bangladesh

ENTRETENIMIENTO

De la Tierra a la

De la Tierra a la Luna: el ambicioso sueño de Dave Mustaine para la despedida de Megadeth

Jueza de Miss Universo 2025 expresa su decepción por el proceso: “Antes había un auditor con los resultados”

Benedict Cumberbatch habla de un posible regreso como Sherlock Holmes: “Nunca digas nunca”

La hija mayor de Bruce Willis explicó por qué es difícil saber cómo está su padre, tras el diagnóstico de demencia

Murió Spencer Lofranco, actor de 33 años que trabajó con John Travolta y Angelina Jolie