Se caen Facebook e Instagram y los MEMES toman el control de X

La caída global de Facebook e Instagram provocó este viernes una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente en X, plataforma que rápidamente se convirtió en el refugio digital de millones de usuarios afectados por las fallas en los servicios de Meta.
Entre reportes de errores y dificultades para acceder a las aplicaciones, los memes volvieron a demostrar que el humor es una de las primeras respuestas de internet ante cualquier crisis tecnológica.
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Usuarios de México comenzaron a reportar problemas para iniciar sesión, publicar contenido, comentar y navegar con normalidad tanto en Facebook como en Instagram. Algunos internautas también señalaron inconvenientes en WhatsApp y Messenger, aplicaciones que forman parte del ecosistema de Meta.
¿Qué pasó con Facebook, Instagram y WhatsApp?
De acuerdo con los reportes de usuarios recopilados por plataformas de monitoreo de fallas digitales, las incidencias comenzaron a multiplicarse durante la tarde y afectaron a diversos países de América, Europa, Asia y Oriente Medio.
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Entre los problemas más frecuentes destacaron errores de carga, dificultades para acceder a cuentas y fallas en aplicaciones móviles. En el caso de Instagram, varios usuarios señalaron que la aplicación simplemente no abría, mientras que en Facebook los inconvenientes se concentraron en el inicio de sesión y la navegación dentro de la plataforma.
Aunque WhatsApp registró menos afectaciones en algunos mercados, también se reportaron errores, principalmente en su versión para computadora.
Postura de Meta: “Estamos trabajando en ello”
Ante la creciente cantidad de quejas, Andy Stone, portavoz de Meta, reconoció la situación a través de X: “Estamos al tanto de que los usuarios están teniendo actualmente problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello”.
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Horas más tarde, el vocero informó que los sistemas comenzaban a recuperarse, aunque advirtió que el restablecimiento total podría tomar algo más de tiempo.
X se llena de memes tras la caída de Meta
Como suele ocurrir cada vez que Facebook, Instagram o WhatsApp presentan interrupciones, miles de usuarios migraron temporalmente a X para confirmar que el problema no estaba relacionado con sus dispositivos o conexiones de internet.
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La plataforma se inundó de publicaciones humorísticas que ironizaban sobre el repentino aumento de actividad. Algunos memes mostraban a usuarios llegando en masa a X para preguntar si las aplicaciones de Meta habían dejado de funcionar, mientras que otros hacían referencia a quienes reiniciaron el teléfono o cambiaron contraseñas antes de descubrir que se trataba de una caída global.
También surgieron bromas sobre la costumbre de acudir a X para verificar cualquier interrupción digital, consolidando una vez más el papel de esta red social como centro de conversación durante eventos tecnológicos de gran impacto.
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Una escena que ya es habitual
Las caídas de los servicios de Meta suelen generar un patrón repetido: millones de usuarios pierden acceso a sus plataformas favoritas, las búsquedas sobre fallas se disparan y X concentra buena parte de las conversaciones en tiempo real.
Mientras Meta trabajaba para restablecer sus sistemas, los memes se convirtieron nuevamente en protagonistas, transformando una jornada de fallas técnicas en uno de los temas más comentados del día en redes sociales.
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