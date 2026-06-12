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Se caen Facebook e Instagram y los MEMES toman el control de X

Usuarios reportan fallas en ambas plataformas para iniciar sesión, publicar contenido y realizar comentarios

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Dibujo animado de Waylon Smithers de Los Simpson sentado, mirando una pantalla con el logo de Meta. Cables de colores salen de un servidor en un cuarto deteriorado
Un meme de Los Simpson, con Waylon Smithers frente a un servidor con el logo de Meta, se viraliza para ilustrar la reciente caída mundial de los servicios de la compañía tecnológica. (X)

La caída global de Facebook e Instagram provocó este viernes una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente en X, plataforma que rápidamente se convirtió en el refugio digital de millones de usuarios afectados por las fallas en los servicios de Meta.

Entre reportes de errores y dificultades para acceder a las aplicaciones, los memes volvieron a demostrar que el humor es una de las primeras respuestas de internet ante cualquier crisis tecnológica.

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Usuarios de México comenzaron a reportar problemas para iniciar sesión, publicar contenido, comentar y navegar con normalidad tanto en Facebook como en Instagram. Algunos internautas también señalaron inconvenientes en WhatsApp y Messenger, aplicaciones que forman parte del ecosistema de Meta.

Logos agrietados de Facebook e Instagram, un signo de exclamación rojo brillante y teléfonos con errores, sobre un mapa mundial agrietado y rojo
Una representación visual de la caída mundial que afectó a los servicios de Meta, incluyendo Facebook e Instagram, con una señal de advertencia central y dispositivos móviles inoperativos. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

¿Qué pasó con Facebook, Instagram y WhatsApp?

De acuerdo con los reportes de usuarios recopilados por plataformas de monitoreo de fallas digitales, las incidencias comenzaron a multiplicarse durante la tarde y afectaron a diversos países de América, Europa, Asia y Oriente Medio.

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Entre los problemas más frecuentes destacaron errores de carga, dificultades para acceder a cuentas y fallas en aplicaciones móviles. En el caso de Instagram, varios usuarios señalaron que la aplicación simplemente no abría, mientras que en Facebook los inconvenientes se concentraron en el inicio de sesión y la navegación dentro de la plataforma.

Aunque WhatsApp registró menos afectaciones en algunos mercados, también se reportaron errores, principalmente en su versión para computadora.

Andy Stone, portavoz de Meta, reconoció la situación y anunció que trabajaban para restablecer sus servicios. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Andy Stone, portavoz de Meta, reconoció la situación y anunció que trabajaban para restablecer sus servicios. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Postura de Meta: “Estamos trabajando en ello”

Ante la creciente cantidad de quejas, Andy Stone, portavoz de Meta, reconoció la situación a través de X: “Estamos al tanto de que los usuarios están teniendo actualmente problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello”.

Horas más tarde, el vocero informó que los sistemas comenzaban a recuperarse, aunque advirtió que el restablecimiento total podría tomar algo más de tiempo.

X se llena de memes tras la caída de Meta

Como suele ocurrir cada vez que Facebook, Instagram o WhatsApp presentan interrupciones, miles de usuarios migraron temporalmente a X para confirmar que el problema no estaba relacionado con sus dispositivos o conexiones de internet.

La plataforma se inundó de publicaciones humorísticas que ironizaban sobre el repentino aumento de actividad. Algunos memes mostraban a usuarios llegando en masa a X para preguntar si las aplicaciones de Meta habían dejado de funcionar, mientras que otros hacían referencia a quienes reiniciaron el teléfono o cambiaron contraseñas antes de descubrir que se trataba de una caída global.

También surgieron bromas sobre la costumbre de acudir a X para verificar cualquier interrupción digital, consolidando una vez más el papel de esta red social como centro de conversación durante eventos tecnológicos de gran impacto.

Un hombre de espaldas, con gorra azul y camiseta oscura, mira un armario eléctrico industrial abierto lleno de cables y componentes
Un meme popular en X muestra a un técnico de pie frente a un armario eléctrico abierto, simbolizando la frustración durante la reciente caída de los servicios de Meta. (X)
Un hombre de piel oscura con traje amarillo brillante y camisa abierta asoma por detrás de un tronco de árbol grueso, con una expresión traviesa y las manos juntas
Un popular meme muestra a un hombre con traje amarillo observando desde detrás de un árbol, ilustrando la reacción en redes tras la interrupción de Meta. (X)
Un meme muestra los logos de WhatsApp, Facebook e Instagram en medio de llamas y destrucción en un escenario tipo sala de estar, con mobiliario volteado
Un meme viral que muestra los logos de Facebook, WhatsApp e Instagram ardiendo en un escenario de caos, reflejando el humor social durante la interrupción global de los servicios de Meta. (X)
Meme de dos paneles con Homer Simpson reaccionando con frustración a los logos de Facebook, WhatsApp e Instagram, y texto pidiendo que 'reaccionen ya'
La frustración por la caída global de los servicios de Meta, incluyendo Facebook, Instagram y WhatsApp, se viralizó en la plataforma X a través de memes como este protagonizado por Homer Simpson. (X)
Numerosos payasos con diferentes peinados, sombreros, vestuarios y maquillaje facial, sentados y observando con una aparente expresión de tristeza o seriedad
La imagen de un grupo de payasos con expresiones tristes o serias se viraliza en X como meme tras la interrupción global de Facebook e Instagram, servicios de Meta. (X)
Meme en X mostrando al Papa Francisco con expresión enojada, ceño fruncido y puño levantado, con el texto "¡SHEINBAUM!" superpuesto. Fondo claro
Una captura de pantalla de un meme popular que circula en X, donde el Papa Francisco reacciona con un "¡SHEINBAUM!" ante la caída de servicios de Meta como Facebook e Instagram. (X)
Un personaje de dibujos animados, un pez marrón de Spongebob, con grandes ojos y boca abierta, lee un periódico que muestra el logo de X (Twitter)
Un meme popular muestra a un personaje leyendo sobre la interrupción de Facebook e Instagram, reflejando la avalancha de contenido humorístico en X durante la caída de los servicios de Meta. (X)
Captura de un tuit con el logo de X y un collage de tres imágenes del Papa Francisco, mostrando una expresión seria y las manos juntas
La imagen muestra un meme popular con el logo de X y el Papa Francisco, reflejando el éxodo de usuarios a X durante la interrupción de los servicios de Meta. (X)
Captura de pantalla de un meme. Mr. Bean sonríe junto a una persona vendada en silla de ruedas, con logos de X, Instagram, Facebook y WhatsApp superpuestos
Usuarios de internet comparten memes humorísticos en X, representando la rivalidad entre plataformas y la caída de servicios de Meta como Facebook, Instagram y WhatsApp. (X)

Una escena que ya es habitual

Las caídas de los servicios de Meta suelen generar un patrón repetido: millones de usuarios pierden acceso a sus plataformas favoritas, las búsquedas sobre fallas se disparan y X concentra buena parte de las conversaciones en tiempo real.

Mientras Meta trabajaba para restablecer sus sistemas, los memes se convirtieron nuevamente en protagonistas, transformando una jornada de fallas técnicas en uno de los temas más comentados del día en redes sociales.

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