Los gigantes de las criptomonedas movieron miles de millones vinculados a lavadores de dinero, narcotraficantes y hackers norcoreanos

Changpeng Zhao, fundador de Binance, también conocido como CZ. REUTERS/Tyrone Siu

Cuando el presidente Donald Trump indultó a Changpeng “CZ” Zhao en octubre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca describió al fundador de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo como víctima de una persecución política. “La guerra de la administración Biden contra las criptomonedas ha terminado”, declaró Karoline Leavitt.

Zhao y su empresa, Binance, se habían declarado culpables en noviembre de 2023 de operar sin las medidas de seguridad básicas para prevenir el lavado de dinero. Las autoridades alegaron que autorizaron transacciones destinadas a “terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores”.

Zhao aceptó dimitir como director ejecutivo y la empresa se comprometió a cambiar sus prácticas.

No lo hizo.

Entre las declaraciones de culpabilidad y el indulto de Zhao, Binance siguió lucrándose con cientos de millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a algunos de los grupos delictivos organizados más notorios del mundo, según un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Un smartphone con el logo de Binance. REUTERS/Dado Ruvic

Mientras la empresa estaba bajo la supervisión de interventores judiciales, al menos 408 millones de dólares en criptomonedas fluyeron a cuentas de Binance desde Huione Group, una firma financiera con sede en Camboya utilizada por bandas criminales chinas para blanquear dinero procedente de la trata de personas y estafas a gran escala, según un análisis del ICIJ.

Binance no fue la única. En febrero, OKX, otra de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, se declaró culpable en Estados Unidos de operar una empresa ilegal de transferencia de dinero y aceptó contratar a un consultor de cumplimiento normativo designado por el tribunal. A pesar de esta supervisión, las cuentas de clientes de OKX siguieron recibiendo cientos de millones de dólares de Huione, incluyendo más de 161 millones después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos catalogara a Huione como una entidad de “preocupación principal” por blanqueo de capitales en mayo, según descubrió el ICIJ.

“Normalmente, eso lo paraliza todo”, afirmó Ross Delston, abogado y especialista en la lucha contra el blanqueo de capitales. “Si el gobierno federal les dijera que esta entidad representa un alto riesgo de lavado de dinero o financiación del terrorismo, sería una locura seguir realizando transacciones financieras con ellos”.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un (Agencia Telegráfica Central de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

En respuesta a las preguntas sobre las transacciones del Grupo Huione, Binance afirmó que colabora estrechamente con las fuerzas del orden internacionales y es líder en la identificación y respuesta a depósitos sospechosos. “Los usuarios que realizan transacciones con este servicio están sujetos a investigación por parte de nuestro departamento de cumplimiento, y se tomarán las medidas pertinentes si se detecta alguna actividad ilícita potencial”, declaró la empresa. La compañía explicó que la tecnología de criptomonedas no le permite bloquear los depósitos en su sistema. Binance no proporcionó detalles en respuesta a las preguntas del ICIJ sobre si la empresa congeló fondos o cerró cuentas relacionadas con los flujos de fondos de Huione.

OKX informó al ICIJ que invierte fuertemente en cumplimiento normativo y que “tomó medidas proactivas para restringir las cuentas relevantes” incluso antes de que el grupo fuera catalogado como una preocupación en materia de lavado de dinero. OKX indicó que ha estado colaborando con el gobierno estadounidense en este asunto, e incluso ha tomado la iniciativa en ocasiones.

El uso habitual de plataformas de intercambio de renombre por parte de blanqueadores de dinero es solo uno de los hallazgos de “El blanqueo de criptomonedas”, una investigación transfronteriza liderada por el ICIJ con la colaboración de 37 medios de comunicación en 35 países. Esta investigación revela cómo las empresas proporcionan las herramientas que los delincuentes explotan para blanquear el producto de estafas, robos y otros delitos, mientras que quienes han perdido sus ahorros o su sustento se quedan con escasas esperanzas de obtener justicia. Los hallazgos plantean interrogantes sobre si las plataformas de intercambio están haciendo lo suficiente para detener los flujos ilícitos, ya sea congelando fondos, cerrando cuentas o supervisando cuidadosamente las transacciones sospechosas.

Durante los últimos 10 meses, el ICIJ y sus socios recopilaron cientos de direcciones de monederos de criptomonedas —análogas a los números de cuenta bancaria— asociadas con ciberdelincuentes norcoreanos, blanqueadores de dinero rusos y operaciones de estafa a gran escala. Utilizando estas direcciones, los periodistas rastrearon decenas de miles de transacciones de criptomonedas registradas en los libros de contabilidad digitales conocidos como blockchain y descubrieron que los agentes ilícitos habían creado cuentas en algunas de las mayores plataformas de intercambio o habían enviado fondos ilícitos a dichas cuentas.

Logotipo de la plataforma de intercambio de criptomonedas OKX. REUTERS/Tyrone Siu

Las plataformas de intercambio son importantes en el sistema financiero de criptomonedas porque, al igual que los bancos tradicionales, permiten a los clientes abrir cuentas, almacenar fondos y realizar pagos, pero a diferencia de los depósitos bancarios, los fondos en criptomonedas no están asegurados federalmente. Estas empresas también desempeñan un papel clave al facilitar actividades ilícitas, ya que ofrecen una forma rápida de convertir criptomonedas obtenidas de forma ilícita en moneda fiduciaria. Por este motivo, los reguladores y las fuerzas del orden han intentado presionar a las plataformas de intercambio para que implementen medidas de seguridad contra el blanqueo de capitales.

Estas medidas podrían mermar los ingresos de las plataformas de intercambio, que provienen principalmente de las comisiones por transacción.

“Si expulsan a los delincuentes de la plataforma, pierden una importante fuente de ingresos, por lo que tienen un incentivo para permitir que esta actividad continúe”, afirmó John Griffin, experto en datos de blockchain de la Universidad de Texas en Austin. Griffin ha analizado cómo fluyen los fondos procedentes de sofisticadas estafas de suplantación de identidad a través de Binance, OKX y HTX, una plataforma de intercambio vinculada a Justin Sun, quien ha invertido fuertemente en una empresa de criptomonedas de la familia Trump.

“Las criptomonedas ofrecen a los delincuentes un sistema financiero mucho más eficiente que el de antaño, cuando un cártel tenía que guardar el dinero en efectivo en la parte trasera de un Cadillac”, declaró Griffin.

El ICIJ también descubrió que una dirección alojada en Binance, atribuida por el Departamento del Tesoro a un lavador de dinero del violento cártel de Sinaloa en México, recibió casi la totalidad de su financiación —más de 700.000 dólares— de cuentas en Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos. Fondos de una conocida red de traficantes chinos de fentanilo y otras drogas fluyeron a diversas cuentas en OKX, y un lavador de dinero ruso especializado en el movimiento de criptomonedas para el programa de armas de Corea del Norte mantenía una cuenta en HTX, según pudo constatar el ICIJ. Esta cuenta estaba activa en agosto. Para entonces, Sun poseía 75 millones de dólares en criptomonedas de la familia Trump, lo que lo convertía en uno de los mayores inversores de su empresa de criptomonedas, World Liberty Financial.

Soldados norcoreanos

Binance no respondió a las preguntas específicas sobre si alojaba una cuenta vinculada al cártel de Sinaloa. Coinbase afirmó estar al tanto de las transacciones relacionadas con el cártel y que, “gracias a la comunicación con el gobierno estadounidense, se logró que la dirección de la billetera fuera sancionada”. En respuesta a las preguntas sobre las billeteras utilizadas para el narcotráfico, OKX declaró que “colaboró ​​activamente con las autoridades en este asunto y recibió un agradecimiento privado por su colaboración”. HTX no respondió a las preguntas del ICIJ.

El proyecto Coin Laundry también analizó, más allá de las principales plataformas de intercambio, otros tipos de servicios de criptomonedas con aún menos garantías contra el creciente delito financiero. Esto incluyó el examen del turbio mundo de las llamadas “mesas de efectivo” y los servicios de mensajería especializados en el intercambio de criptomonedas por dinero en efectivo y viceversa.

Para comprender cómo se utiliza la moneda digital para magnificar las estafas, el ICIJ y sus socios examinaron Forsage, una de las mayores presuntas estafas con criptomonedas de los últimos años. Las autoridades estadounidenses acusaron a los líderes de Forsage de robar cientos de millones de dólares durante dos años y medio mediante contratos inteligentes —acuerdos autoejecutables escritos en código informático sobre cadenas de bloques— que son extremadamente difíciles de revocar.

En conjunto, los hallazgos de Coin Laundry demuestran cómo las empresas de criptomonedas se benefician de la actividad ilícita con escaso temor a las consecuencias, mientras que dejan sin protección a quienes son perjudicados por los delincuentes que las utilizan. Tan solo en Estados Unidos, el FBI estima que los estadounidenses perdieron 9300 millones de dólares por delitos con criptomonedas en 2024, un aumento del 67 % con respecto al año anterior. Eso representa aproximadamente la mitad de la cantidad que el financiero criminal Bernie Madoff recaudó de los inversores en su esquema Ponzi durante cuatro décadas.

La industria afirma que las criptomonedas son más fáciles de monitorear que las monedas tradicionales porque las transacciones se registran en una cadena de bloques. Sin embargo, la policía suele tener dificultades para actuar contra los movimientos ilícitos de criptomonedas, ya que los activos frecuentemente pasan por numerosas billeteras anónimas. Los servicios de intercambio automatizados, que permiten a los usuarios intercambiar criptomonedas sin la debida diligencia, también pueden contribuir a ocultar el origen de las monedas o tokens antes de que lleguen a las plataformas de intercambio.

El ICIJ también descubrió que algunas de las mayores empresas de análisis de blockchain, que se presentan como organismos de control del sector, se muestran reticentes a nombrar públicamente a las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en relación con el dinero ilícito.

Para garantizar la precisión de los hallazgos de la investigación, el ICIJ contó con la colaboración de más de dos docenas de analistas de blockchain, incluyendo expertos del sector y académicos, así como con diversas empresas de análisis, como Crystal Intelligence y ChainArgos. Para rastrear la actividad de Huione, el ICIJ desarrolló sus propios métodos para analizar las transacciones realizadas con la moneda estable Tether. Una moneda estable es una criptomoneda cuyo valor está vinculado 1:1 a otro activo, como el dólar estadounidense.

Los recursos necesarios para rastrear con precisión las transacciones de criptomonedas dificultan la tarea tanto para las casas de cambio como para las fuerzas del orden. Más de una docena de exempleados del departamento de cumplimiento normativo de importantes plataformas de negociación, como OKX y Binance, declararon al ICIJ y a su socio, The Toronto Star, que apenas podían seguir el ritmo de los delincuentes más sofisticados.

“La principal forma de atrapar a los delincuentes sería esperar a que cometieran algún error”, declaró al ICIJ Alessio Della Santa, experto en blockchain y exempleado de dos de las mayores casas de cambio.

En teoría, los reguladores de todo el mundo deberían supervisar a las casas de cambio para garantizar que cumplan con la ley. Sin embargo, en la práctica, la fragmentación de las leyes y los esfuerzos de aplicación de la ley pueden traducirse en una menor supervisión gubernamental para un sector donde los principales actores facilitaron decenas de billones de dólares en transacciones de criptomonedas el año pasado. En Europa, a finales de 2024 entraron en vigor nuevos requisitos de protección al consumidor y transparencia. Sin embargo, en Estados Unidos, Trump supervisó una relajación de las medidas coercitivas contra la industria de las criptomonedas. Los reguladores retiraron las demandas civiles contra Coinbase, Kraken y Binance, aunque el Departamento de Justicia continuó con los procesos penales contra OKX y Tornado Cash, un servicio utilizado para ocultar el origen de los fondos mediante la mezcla de criptomonedas de diferentes fuentes.

Incluso antes de eso, Estados Unidos exigía a las empresas de criptomonedas estándares menos estrictos para la prevención del blanqueo de capitales que a los bancos. Los reguladores estadounidenses clasifican a las plataformas de intercambio en la misma categoría que las empresas de transferencia de dinero como Western Union. En consecuencia, mientras que múltiples agencias supervisan las prácticas contra el blanqueo de capitales en los bancos, las plataformas de intercambio de criptomonedas están supervisadas por la división de pequeñas empresas y trabajadores autónomos del IRS. Según el inspector general de la agencia, esta oficina, con falta de personal, ha tenido dificultades en los últimos años para supervisar adecuadamente las operaciones con criptomonedas.

Muchos de los que están en primera línea en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas también carecen de las herramientas, los recursos y la formación necesarios para rastrear las criptomonedas robadas, y a menudo no pueden recuperar los fondos perdidos.

“Las fuerzas del orden no dan abasto con la abrumadora cantidad de actividad ilícita en este sector”, afirmó Julia Hardy, cofundadora de la firma de investigaciones sobre blockchain zeroShadow, quien trabaja estrechamente con víctimas de estafas y policías de todo el mundo. “Esto no puede seguir así”.

“Un policía de a pie”

Desde su creación durante la crisis financiera de 2008, las criptomonedas han evolucionado de una tecnología de nicho diseñada para liberar a las personas de las instituciones financieras tradicionales a una industria valorada entre 3 y 4 billones de dólares, con llamativos anuncios en la Super Bowl y nombres de empresas estampados en los estadios.

Los exchanges de criptomonedas allanaron el camino para la adopción masiva al permitir a los usuarios almacenar y transferir activos digitales sin bancos. Pero una vez que los exchanges comenzaron a aceptar depósitos de clientes, en la mayoría de las jurisdicciones, quedaron sujetos a las regulaciones gubernamentales aplicables a las entidades financieras. Esto incluía medidas de seguridad —como la recopilación de información de los clientes y el monitoreo de transacciones para detectar actividades sospechosas— que dificultan la manipulación de dinero por parte de los delincuentes.

Los países han adoptado diferentes enfoques para regular a las empresas de criptomonedas. Algunos, como China y Argelia, han prohibido el comercio de criptomonedas. Otros países, como Singapur y los miembros de la Unión Europea, exigen que las empresas obtengan una licencia y cumplan con las leyes contra el lavado de dinero.

La administración Biden argumentó que la mayoría de los tokens digitales debían considerarse valores, lo que en la práctica colocaba a muchas plataformas de intercambio bajo la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). “Muchos emprendedores se formaron en este sector y optaron por incumplir la ley”, declaró Gary Gensler, entonces presidente de la SEC, al New York Times en octubre de 2022. “Estaremos vigilando de cerca”.

Ese mismo año, tras el espectacular colapso de la plataforma de intercambio FTX, con sede en Bahamas, la SEC emprendió una serie de acciones legales contra la industria de las criptomonedas. Demandó a varias plataformas por no estar debidamente registradas. Los fiscales también acusaron a varias, incluida Binance, de delitos relacionados con el lavado de dinero.

Tras fundar Binance en 2017, Zhao la convirtió en la mayor plataforma de intercambio del mundo al cobrar algunas de las comisiones de transacción más bajas, invertir en tecnología de negociación de alta velocidad y gran volumen, y estar dispuesto a listar nuevas criptomonedas. Esto convirtió a Zhao en una de las personas más ricas del mundo.

Binance también patrocinó equipos y asociaciones deportivas, especialmente de fútbol y Fórmula 1. Ayudó al astro del fútbol Cristiano Ronaldo a lanzar su propio token digital antes del Mundial de 2022.

A finales de 2023, Binance gestionaba la mitad del volumen de operaciones de las principales plataformas de intercambio: unos 18,4 billones de dólares de un total de 35,2 billones, según un estudio de CoinGecko. Sin embargo, las autoridades estadounidenses afirmaron que Zhao y la empresa priorizaron el crecimiento y su riqueza personal por encima del cumplimiento de la ley.

Los investigadores federales revelaron que las cuentas de Binance gestionaron transacciones por valor de más de 250 millones de dólares para Hydra Market, una plataforma rusa de la darknet conocida por blanquear dinero procedente del narcotráfico, material de abuso sexual infantil, tarjetas de crédito robadas y otros delitos.

Como parte del acuerdo de culpabilidad alcanzado en noviembre de 2023, Zhao pagó una multa de 50 millones de dólares y posteriormente fue condenado a cuatro meses de prisión. Entre otras cosas, Binance estaba obligada a mantener registros estándar de conocimiento del cliente (KYC), que invariablemente incluyen nombre, dirección y fecha de nacimiento, para conocer el origen de los fondos e informar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa.

Sin embargo, al año siguiente, la industria de las criptomonedas se opuso tanto a la aplicación de la normativa gubernamental como a la posibilidad de nuevas regulaciones, brindando su apoyo al entonces candidato presidencial Trump. Tyler y Cameron Winklevoss, cofundadores del exchange Gemini, respaldaron públicamente a Trump y cada uno donó un millón de dólares en bitcoin para apoyar su campaña. Kraken, Crypto.com y Coinbase también contribuyeron con un millón de dólares cada uno al comité de investidura de Trump. Trump, quien en 2021 había calificado a bitcoin de “estafa”, se convirtió en el principal impulsor político de la industria, prometiendo convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”. En septiembre de 2024, él y sus hijos lanzaron su propia empresa de criptomonedas, World Liberty Financial.

La segunda administración de Trump retiró las medidas coercitivas contra más de una docena de empresas de criptomonedas y, además de Zhao, el presidente indultó a tres fundadores de BitMEX que se habían declarado culpables de violar las leyes contra el lavado de dinero. También disolvió una unidad del Departamento de Justicia que investigaba delitos relacionados con las criptomonedas. Al hacerlo, el departamento declaró que seguiría “persiguiendo la financiación ilícita de estas empresas por parte de los propios individuos y empresas, incluso cuando se trate de activos digitales, pero no emprenderá acciones legales contra las plataformas que estas empresas utilizan para llevar a cabo sus actividades ilegales”.

Las transacciones fueron descontroladas.

Flujos ilícitos

La designación de Huione como entidad de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro en mayo se ajustaba a la política del gobierno estadounidense contra la financiación del crimen organizado. Esta conclusión coincidió con la propuesta de la agencia de excluir formalmente a Huione del sistema financiero estadounidense.

Las razones del rechazo de Huione en el sistema financiero global radican en hoteles abandonados y barracones construidos apresuradamente en todo el sudeste asiático, donde los clientes de Huione, grupos del crimen organizado chino, han establecido centros de llamadas clandestinos. Dentro, cientos de trabajadores —muchos de ellos víctimas de trata de personas— pasan largas horas buscando y contactando a víctimas en Facebook y otras redes sociales. Haciéndose pasar por parejas o técnicos de soporte, los estafadores dirigen a sus víctimas a sitios web sofisticados que simulan ser plataformas legítimas de criptomonedas, prometiendo lucrativas oportunidades de inversión. Una vez que las víctimas pagan, los sitios muestran saldos de cuenta que parecen aumentar vertiginosamente. En realidad, los delincuentes ya están blanqueando los fondos de sus víctimas, a menudo utilizando las principales plataformas de intercambio de criptomonedas.

El ICIJ examinó decenas de miles de transacciones por valor de cientos de millones de dólares que Huione envió a direcciones de depósito de clientes en Binance y OKX. Durante un año, Huione canalizó un promedio de un millón de dólares diarios en tether a cuentas de clientes en Binance, según un análisis del ICIJ. Incluso después de que el grupo fuera catalogado como una organización de blanqueo de capitales, este ritmo se mantuvo prácticamente sin cambios.

El análisis del ICIJ mostró que, entre julio de 2024 y julio de 2025, tras su acuerdo de culpabilidad, las cuentas de Binance recibieron al menos 408 millones de dólares en tether de Huione. Por otra parte, el ICIJ descubrió que las cuentas de clientes de OKX recibieron al menos 226 millones de dólares en tether de Huione después de que esta se declarara culpable en febrero de operar una empresa ilegal de transferencia de dinero. Como parte de sus acuerdos, Binance aceptó la designación de dos supervisores de cumplimiento para vigilar su acatamiento de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, y OKX aceptó contratar a un consultor de cumplimiento.

El ICIJ utilizó datos públicos de blockchain para analizar las transacciones enviadas desde direcciones de criptomonedas publicadas en un informe financiero trimestral de Huione de 2024 en chino. Con datos de Arkham Intelligence y Tronscan, fuentes de datos de blockchain, el ICIJ examinó el flujo de fondos Tether enviados desde tres de estas direcciones a más de 35 000 direcciones de depósito utilizadas por Binance u OKX para recibir fondos de sus clientes. Posteriormente, el ICIJ analizó cómo se movieron los fondos desde estas direcciones de depósito a las grandes billeteras que las casas de cambio de criptomonedas utilizan para consolidar y administrar los fondos de los clientes. El ICIJ utilizó diversas fuentes para verificar la propiedad de estas direcciones de billetera por parte de las casas de cambio. “Binance mantiene los más altos estándares de seguridad”, declaró un portavoz del exchange al ICIJ, añadiendo que la empresa “monitorea continuamente la actividad, las transacciones y las cuentas de alto riesgo para mitigar riesgos e identificar a posibles actores maliciosos en todo el ecosistema de criptomonedas, trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden internacionales y los principales proveedores” del sector de los activos digitales.

OKX afirmó haber sometido una de las tres direcciones de criptomonedas de Huione señaladas en el análisis del ICIJ a una monitorización reforzada de las transacciones antes de la alerta emitida por Estados Unidos sobre el grupo en mayo. OKX indicó que, tras la publicación de la lista negra de Huione por parte del Departamento del Tesoro el 14 de octubre, “suspendió todas las interacciones entre las carteras de OKX y Huione hasta que podamos establecer de forma definitiva que la cuenta en cuestión se utiliza exclusivamente para transacciones legítimas”. OKX adoptó esta medida después de que el ICIJ enviara preguntas detalladas sobre su exposición a Huione.

“OKX ha estado cooperando activamente con las autoridades y la FinCEN en este asunto, e incluso, en algunos casos, ha tomado la iniciativa”, declaró un portavoz de OKX, añadiendo que estas acciones se ajustan a las estrictas políticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales de la empresa, diseñados para detectar, prevenir y responder a posibles actividades ilícitas en su plataforma.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de EE. UU. no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las transacciones de Huione. Los dos supervisores de Binance y el consultor de cumplimiento de OKX tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios sobre esta noticia.

Según un análisis de la empresa de análisis de blockchain Crystal Intelligence, Xinbi Guarantee, filial de Huione, recibió 95 millones de dólares en pagos Tether desde cuentas de OKX entre julio de 2022 y junio de 2025.

OKX declinó hacer comentarios específicos sobre sus transacciones con Xinbi Guarantee, pero declaró que “podría tomar medidas como congelar o cerrar cuentas sospechosas de estar vinculadas a actores ilícitos, además de colaborar con las fuerzas del orden cuando corresponda”.

Las plataformas de intercambio también desempeñaron un papel fundamental en el blanqueo de criptomonedas robadas por otros delincuentes. A finales de febrero, piratas informáticos norcoreanos perpetraron el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha, sustrayendo alrededor de 1.500 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma Bybit, con sede en Dubái. El Departamento del Tesoro ha afirmado que los robos anteriores del grupo han contribuido a financiar el programa de armas nucleares del país. El ataque a Bybit “de un plumazo… anula un año de esfuerzos para presionar la economía norcoreana”, declaró recientemente Steve Biegun, ex subsecretario de Estado de EE. UU. durante la primera administración de Trump, en un podcast de la BBC.

Los blanqueadores norcoreanos comenzaron rápidamente a canalizar grandes porciones de los fondos robados a un servicio de criptomonedas llamado THORChain, que permite el intercambio de criptomonedas. Estaban convirtiendo ether robado, una criptomoneda popular, en bitcoin. Pero para que esta conversión de divisas a gran escala funcionara, alguien tendría que comprar el ether robado, y en grandes cantidades.

Ahí es donde entró en juego Binance.

El ICIJ solicitó a la empresa de rastreo de transacciones ChainArgos que examinara cinco direcciones de depósito de Binance que recibieron principalmente activos de THORChain. ChainArgos detectó un aumento drástico en los depósitos a estas direcciones desde THORChain, por un monto superior a los 900 millones de dólares —todos en ether— durante los 10 días en que el ether robado circuló a través de THORChain.

En algunos casos, ChainArgos rastreó flujos de ether desde el presunto grupo de lavado de dinero norcoreano hasta las cuentas de Binance a través de THORChain.

No hay evidencia de que las cuentas de Binance en cuestión estuvieran controladas por los lavadores de dinero norcoreanos. Expertos indicaron al ICIJ que los cientos de millones en ether probablemente cambiaron de dueño durante las transacciones de THORChain antes de que estos fondos llegaran a las cuentas de Binance. Sin embargo, según analistas de blockchain, Binance debería haber tomado medidas, ya que estaba recibiendo sumas considerables de un servicio que desempeñaba un papel clave en el lavado de dinero a gran escala.

“Binance debería haber detectado esto”, declaró Jonathan Reiter, CEO de ChainArgos, al ICIJ. “Incluso una herramienta de detección deficiente —quizás incluso defectuosa— lo habría detectado”.

Binance no respondió directamente a las preguntas sobre el aumento repentino de los flujos de entrada que recibió de THORChain. “La seguridad y el cumplimiento normativo son pilares fundamentales de las operaciones de Binance”, afirmó la portavoz de Binance, Heloiza Canassa. “La plataforma cuenta con más de 1280 empleados e invierte millones de dólares cada año para proporcionar una plataforma segura y confiable para los usuarios y el ecosistema Web3 en su conjunto”.

Canassa añadió que la empresa cuenta con un programa de cumplimiento normativo de múltiples capas, basado en una monitorización de transacciones sólida y ágil, así como en procesos de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero.

En respuesta a las preguntas sobre las transacciones, THORChain declaró al ICIJ que las cinco direcciones de depósito de Binance parecían pertenecer a operadores y que “no estaban controladas ni asociadas con THORChain”. THORChain afirmó que dichos operadores no habrían tenido visibilidad alguna sobre el origen de las criptomonedas que recibieron.

Según se informa, Binance ha tenido desacuerdos con los supervisores designados por el tribunal como parte de su acuerdo de culpabilidad de 2023. Bloomberg informó en septiembre que Binance estaba cerca de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia para eliminar el requisito de supervisión independiente.

En abril, The Wall Street Journal informó que el personal de Binance estaba “discutiendo cambios en sus controles contra el lavado de dinero, los cuales algunos empleados interpretaron como un intento de flexibilizar los controles sobre los clientes de mayor riesgo”. Binance criticó las “cargas ineficientes y costosas” impuestas por los supervisores.

Varios expertos en blockchain declararon al ICIJ que muchas plataformas de intercambio no examinan con detenimiento los depósitos provenientes de exchanges como THORChain, a pesar de que el origen de dichos fondos suele ser opaco a menos que un analista rastree manualmente su procedencia a través del exchange. “Una vez que el dinero sale de los swaps, la mayoría de las plataformas lo tratan como dinero limpio”, afirmó John Griffin, profesor de la Universidad de Texas. “Esto les permite negar su participación”.

El ICIJ también descubrió que los lavadores de dinero rusos han recurrido a las principales plataformas de intercambio de criptomonedas para llevar a cabo sus operaciones.

En diciembre, las autoridades británicas anunciaron la Operación Desestabilizar, el desmantelamiento de dos redes de blanqueo de capitales especializadas en el intercambio de criptomonedas por dinero en efectivo y viceversa. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido afirmó que se trataba de su mayor operación contra el blanqueo de capitales en una década. Los grupos Smart y TGR —identificados por la agencia como redes criminales de habla rusa que colaboraban entre sí— habían movido dinero para diversos grupos del crimen organizado, incluido el cártel de Kinahan, narcotraficantes irlandeses de cocaína vinculados por la Interpol a al menos 20 asesinatos. Las autoridades también indicaron que ambas redes financiaban a grupos de ransomware y operaciones de espionaje rusas.

El análisis del ICIJ reveló que el gigante estadounidense de criptomonedas Kraken proporcionó una cuenta a través de la cual Elena Chirkinyan, figura clave de TGR, ayudó a organizar intercambios masivos de criptomonedas y moneda tradicional.

En respuesta a las preguntas del ICIJ sobre esta cuenta, un portavoz de Kraken afirmó que la empresa coopera con las autoridades policiales a nivel mundial, incluso en asuntos como la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro a la dirección de la billetera en cuestión. “Kraken monitorea continuamente a las personas, grupos y entidades sujetas a sanciones para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes aplicables”, añadió el portavoz.

Entre 2019 y 2021, una billetera controlada por Khadzhi Magomedov, del grupo Smart, envió o recibió al menos 40 millones de dólares en criptomonedas directamente desde y hacia cuentas en Binance, según un análisis de ChainArgos. WhiteBIT, una plataforma de intercambio lituana, envió al menos 8 millones de dólares más directamente a la billetera de Magomedov, la cual, a su vez, envió otros 5 millones de dólares a cuentas en HTX, entonces llamada Huobi, según datos recopilados por ChainArgos para el ICIJ.

HTX no respondió a las solicitudes de comentarios. Binance declaró que no puede bloquear las transacciones entrantes de criptomonedas y que esta es una característica fundamental de todas las transacciones de activos digitales. WhiteBIT no proporcionó respuestas a tiempo para la publicación.

“Lo que hemos observado es que estas redes tienen una fuerte presencia en las principales plataformas de intercambio de criptomonedas”, declaró un agente de la ley británico que trabajó en el caso y habló con el ICIJ bajo condición de anonimato. “[Esto] les permite convertir los fondos a moneda tradicional o, en la práctica, dotar a la criptomoneda de una apariencia de legitimidad al distribuirla”.

“Nadie hace nada”

La Operación Destabilise representó un triunfo inusual para las fuerzas del orden en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, lo más frecuente es que las autoridades tengan dificultades para detenerlos o recuperar los fondos robados.

El ICIJ y sus socios mediáticos entrevistaron a 45 víctimas de sofisticadas estafas con criptomonedas en cuatro continentes. En la mayoría de los casos, el ICIJ descubrió que los fondos de las direcciones de monedero de los presuntos estafadores se canalizaban a cuentas en importantes plataformas de intercambio de criptomonedas, como Binance, OKX, HTX y Bybit. De las víctimas que denunciaron los robos a las autoridades, la mayoría vio cómo sus casos quedaban sin resolverse, como le ocurrió a Carrissa Weber.

A principios de este año, esta mujer de 58 años, residente en las afueras de Calgary, Alberta, buscaba desesperadamente trabajo y solicitó empleos de atención al cliente, administrativos y en el sector del cuidado de la piel. Durante años, Weber había enviado su currículum a innumerables empresas. Por eso, se emocionó al recibir en marzo un mensaje por WhatsApp de alguien que afirmaba haberlo revisado. Poco después, el supuesto reclutador la puso en contacto con “Emily”, una amable gerente de una supuesta startup que buscaba inversores y personas para trabajar por horas. Weber aceptó.

“Llevaba tres años con un presupuesto muy ajustado”, declaró Weber en una entrevista con el ICIJ. “Ver un poco más de dinero... es como sentir optimismo y esperanza, pensar: ‘Quizás esto me ayude a salir adelante’”.

Fue una trampa. Las autoridades estadounidenses han alertado sobre la creciente prevalencia de estas llamadas estafas de tareas, advirtiendo que “no hay comisiones y nadie, excepto los estafadores, gana dinero”.

Weber perdió más de 25.000 dólares, los ahorros de toda su vida, incluyendo préstamos que la plataforma la había animado a solicitar. Cuando alertó a las autoridades, le dijeron: “No vas a recuperar tu dinero”, recordó. Sus quejas posteriores no han recibido respuesta.

“Mi caso está archivado y nadie hace nada al respecto”, dijo Weber.

La Real Policía Montada del Canadá, la agencia a la que Weber denunció el robo, no hizo comentarios sobre el caso.

En muchas jurisdicciones, pocas fuerzas policiales locales y regionales cuentan con la capacitación necesaria en criptomonedas y el costoso software privado de rastreo de blockchain, a menudo indispensable para llevar a cabo investigaciones sobre criptomonedas. Sin embargo, el rastro de los fondos robados de Weber fue fácil de seguir. El dinero terminó en billeteras de criptomonedas que enviaron la mayor parte de sus fondos a dos cuentas de depósito de OKX, según un análisis del ICIJ de las direcciones de billetera a las que Weber envió el dinero.

A principios de agosto, el ICIJ envió a OKX preguntas detalladas sobre el caso de Weber, incluyendo las direcciones de billetera de criptomonedas de OKX donde se descubrió que los estafadores habían depositado la mayor parte de sus fondos. A finales de octubre, un portavoz de OKX informó al ICIJ que la empresa había congelado estas cuentas a principios de ese mes porque tenían vínculos con Huione y habían mostrado otras características sospechosas. El portavoz también indicó que las cuentas en cuestión habían estado bajo una vigilancia reforzada por parte de OKX desde noviembre de 2024.

Además de perder sus ahorros, Weber comentó que había pedido un préstamo hipotecario, el cual ya había pagado. Ahora necesita ingresos más que nunca. “Estoy muy endeudada”, afirmó.

En Tokio, Asako Nishizaki, una mujer de 68 años que trabaja para una startup de inteligencia artificial, perdió más de 74.000 dólares en tres años y medio a manos de un hombre que conoció en la página de citas Match.com. El hombre, que se hacía llamar “Milan Novak”, le dijo que tenía 58 años, era croata y trabajaba en Sídney. Iniciaron una intensa relación en línea durante la cual él le pidió ayuda económica. Ella le envió pagos, primero a través de servicios de remesas como Western Union y WorldRemit, y luego a las direcciones de monederos de criptomonedas que él le proporcionó.

Nishizaki pagó más de 30.000 dólares en decenas de transferencias de criptomonedas entre marzo de 2024 y junio de 2025, según los registros de transacciones que facilitó al ICIJ.

Perdió su apartamento y tuvo que mudarse a una vivienda social, explicó, y su relación con sus dos hijos se deterioró.

“Sentían que los había traicionado”, declaró Nishizaki. “He sido madre soltera desde que tenían 2 y 3 años, y me dediqué por completo a criarlos, y durante mucho tiempo no tuve vida propia. … Durante casi un año no me hablaron en absoluto. Hace apenas un mes, mi segundo hijo me dijo que estaba bien, ‘Te perdono’”.

Denunció su pérdida en dos comisarías y le dijeron que era imposible hacer nada porque su estafador estaba en el extranjero.

“La policía japonesa no hace nada”, declaró Nishizaki. Las autoridades de la prefectura de Kanagawa, en respuesta a las preguntas de Nippon TV, socio del ICIJ, indicaron que no podían comentar sobre casos individuales.

Para cumplir con las leyes contra el blanqueo de capitales, las plataformas de intercambio de criptomonedas supervisan las transacciones internamente mediante herramientas de empresas de análisis de blockchain como Chainalysis y TRM. Sin embargo, Pamela Clegg, investigadora de blockchain con amplia experiencia que ha trabajado para empresas de criptomonedas y bancos, afirmó que las plataformas de intercambio suelen adoptar un enfoque más informal y menos científico que los bancos a la hora de evaluar transacciones sospechosas.

“No existe el mismo nivel de rigor”, señaló Clegg. “Aquí radica la verdadera falta de supervisión en el sector de las criptomonedas”.

En el sector bancario, por ejemplo, los reguladores exigen a las empresas que demuestren haber probado minuciosamente sus sistemas de detección de dinero ilícito. Este proceso busca garantizar que los bancos identifiquen una cantidad adecuada de cuentas o transferencias de riesgo para que sus responsables de cumplimiento las investiguen. Un exceso de alertas puede saturar a estos responsables, mientras que un número insuficiente puede permitir que el dinero ilícito pase desapercibido.

Los estafadores y otros blanqueadores de criptomonedas suelen mover activos ilícitos entre numerosas direcciones anónimas antes de depositar los fondos en una plataforma de intercambio establecida. Según los expertos, las plataformas podrían examinar con mayor detenimiento los fondos que se transfieren entre múltiples direcciones desconocidas o a través de intermediarios.

Los responsables de cumplimiento en algunas de las plataformas de intercambio más grandes suelen estar sobrecargados de trabajo y carecen de recursos, según más de una docena de exempleados de importantes plataformas que hablaron con el ICIJ y The Toronto Star.

“El volumen de casos es descomunal”, afirmó un exempleado de Coinbase, quien habló bajo condición de anonimato para compartir su experiencia en la empresa. “El número de casos en relación con la plantilla es totalmente desproporcionado”. (Coinbase no respondió a las preguntas sobre estos comentarios). Una exanalista del departamento de prevención de blanqueo de capitales de OKX afirmó que los empleados gestionaban un flujo constante de alertas. Se esperaba que procesaran cada una en cuestión de minutos, añadió, y comentó: “En el sector de las criptomonedas, los clientes son numerosos, por lo que priorizan la cantidad sobre la calidad, y los agentes cometen muchos errores”.

Un portavoz de OKX declaró que su equipo global utiliza “una combinación de profesionales de cumplimiento normativo con experiencia y sistemas avanzados de monitorización basados ​​en IA para garantizar que cada alerta se revise de forma eficiente y exhaustiva”. La empresa añadió que se ha asociado con empresas de análisis de blockchain como Chainalysis y forma parte de “una plataforma de colaboración policial en tiempo real que nos permite identificar y escalar actividades sospechosas de forma rápida y segura”.

Los exempleados señalaron que el compromiso de una empresa con el cumplimiento normativo se reduce a una sola cosa: recursos. El trabajo de cumplimiento es costoso y no genera ingresos. Su impacto no se refleja en los resultados de la empresa. Incluso las empresas que operan en jurisdicciones altamente reguladas y afirman estar comprometidas con la implementación de controles estrictos a menudo se muestran reacias a invertir el dinero necesario para gestionar sus necesidades de cumplimiento, según declararon exempleados.

Alessio Della Santa, quien trabajó en el departamento de cumplimiento de Binance hasta septiembre de 2024, declaró al ICIJ que su oficina no tenía la facultad para realizar investigaciones significativas sobre transacciones sospechosas, incluso después de que Binance se comprometiera a mejorar. Della Santa describió la investigación de numerosos casos aparentemente triviales que involucraban pequeñas sumas de dinero, lo que dificultaba la asignación de recursos suficientes para revisar los casos más graves.

“Cuando se trata solo de 2 o 3 dólares, uno piensa: “¿Qué estoy haciendo?””, dijo Della Santa. “Se pierde el tiempo. Podríamos haber estado revisando casos más importantes”.

Della Santa afirmó que la empresa no proporcionaba al personal de cumplimiento suficiente información sobre las cuentas de los clientes, incluyendo sus direcciones particulares. Eso era “una locura, porque es fundamental tener esa información”, concluyó Della Santa. Según él, estas lagunas de información provocaron que las cuentas permanecieran activas a pesar de que parecían estar vinculadas a actividades delictivas. “Esto lo hacía muy insatisfactorio”, dijo Della Santa.

“Me ha arruinado como persona”.

Cuando las plataformas de intercambio ignoran las señales de alerta, las consecuencias para las víctimas pueden ser devastadoras, como la de un padre de Minnesota que perdió más de un millón de dólares en una plataforma de inversión fraudulenta.

El hombre, que pidió permanecer en el anonimato para proteger la privacidad de su familia, afirmó haber contactado con más de media docena de agencias policiales, suplicando ayuda.

“Mi familia y yo quedamos arruinados económicamente y destrozados emocionalmente”, escribió en un correo electrónico de marzo a un especialista en víctimas del FBI con sede en Minneapolis, que compartió con el ICIJ. “Por favor, no permitan que este sea otro caso que se pierda en el sistema. El futuro de mi familia depende de ello”.

El agente le facilitó el número de una línea de ayuda psicológica. Al no poder las autoridades recuperar el dinero robado, el hombre contrató a un investigador privado especializado en blockchain, quien rastreó más de 500 000 dólares de los fondos desaparecidos hasta cuentas de clientes en Binance y otras plataformas de intercambio. El ICIJ colaboró ​​con expertos para confirmar de forma independiente el recorrido de estos fondos. Las autoridades de Minnesota también compartieron con el ICIJ archivos de clientes que Binance proporcionó en respuesta a una citación judicial en el caso. La foto de una cuenta que movió más de 7 millones de dólares en Tether en cuestión de meses, hasta julio del año pasado, muestra a una mujer frente a una pared de chapa ondulada. El archivo incluye una dirección en una aldea rural china.

Otro archivo de cliente de Binance está a nombre de una mujer de 24 años con domicilio en una aldea rural de Myanmar, donde la mayoría de la gente cocina con leña. Durante un período de nueve meses, hasta mediados de 2024, esa cuenta movió 2 millones de dólares en Tether, más de mil veces el salario anual promedio en Myanmar.

Ninguno de los archivos contenía información sobre el origen de los fondos de las cuentas ni sobre la naturaleza de su actividad.

Erin West, exfiscal y fundadora de Operation Shamrock, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir las estafas cibernéticas, revisó ambos archivos para el ICIJ y afirmó que parecían ser cuentas de criptomonedas utilizadas como “mulas de dinero”, que los delincuentes abren a nombre de personas sin ninguna relación con las transacciones. O bien, las cuentas fueron abiertas por víctimas de trata de personas obligadas a trabajar en redes de estafa, afirmó West.

“No hay nada legítimo en esto”, declaró West. “Lo vemos constantemente”.

Binance se negó a comentar sobre este caso.

Paul DiLello, otra víctima de una estafa de inversión en criptomonedas que perdió más de 150.000 dólares, declaró al ICIJ que su experiencia lo ha marcado para mal.

En noviembre de 2024, este hombre de 67 años, residente de Albany, Nueva York, fue contactado por Facebook por una mujer con la que parecía tener amigos en común.

DiLello comenzó a intercambiar mensajes de texto con la mujer, que se hacía llamar Braelyn Ayra, a través de WhatsApp. Cuando ella le propuso una inversión con grandes rendimientos, él se mostró interesado.

Había trabajado para Verizon durante más de 15 años y, al jubilarse en 2019, optó por un pago único en lugar de una pensión. Ingresó el dinero —100.000 dólares— en una cuenta individual de jubilación (IRA). Pero esperaba aumentar sus ahorros.

DiLello realizó una pequeña inversión a través de “OnChain”, una plataforma que Ayra le recomendó, y obtuvo una ganancia inicial de 1900 dólares, lo que, según él, reforzó su confianza en el esquema. Usó parte del dinero para comprarle un regalo a su esposa e invitarla a cenar. (Esta plataforma no es la misma que el servicio de criptomonedas Onchain, propiedad de Crypto.com).

Poco después, retiró el dinero de su cuenta IRA y extrajo fondos adicionales de una cuenta de ahorros aparte, invirtiéndolos en OnChain. Nunca volvería a ver ese dinero. Un análisis del ICIJ muestra que sus fondos fueron transferidos a una billetera de depósito de OKX un día después de realizar su “inversión”.

OKX no emitió comentarios sobre este caso.

DiLello y su esposa no están seguros de si tendrán que pagar impuestos sobre los fondos de jubilación que DiLello retiró. La estafa causó tensión en su matrimonio, dijo DiLello, y lo cambió de maneras que no le gustan.

“Perdí la fe en muchas cosas, ya no confío en la gente”, dijo. “Me arruinó como persona”.

Cuando DiLello fue a la comisaría local a denunciar el delito, el agente que lo atendió dijo que no quería darle falsas esperanzas, y agregó que una estafa similar le había ocurrido a su suegro. Eso enfureció a DiLello por la falta de recursos y la impunidad de los estafadores.

“Hay entidades que son simplemente estafadores. Actúan como si estuvieran trabajando en negocios legítimos para ti, cuando no es así. Te roban todo y no hay ningún resultado”, dijo DiLello. “No hay justicia. No hay nada”.

“Capital de las Criptomonedas”

Un martes a finales de octubre, apareció una estatua de Zhao de tres metros de altura en un sendero de grava a menos de un kilómetro y medio del Capitolio de Estados Unidos. La estatua, hecha de espuma densa y pintada con aerosol dorado, mostraba a Zhao con cuatro dedos levantados, en referencia a su propósito de Año Nuevo de 2023, que se ha convertido en un símbolo de desafío contra el escepticismo hacia las criptomonedas.

Casi once meses después de hacer el propósito, el fundador de Binance y su empresa se declararon culpables de lavado de dinero, los mismos delitos por los que Trump lo indultó.

Cuando un reportero de CNN le preguntó al presidente sobre la decisión el 23 de octubre, Trump respondió: “¿Se refiere al experto en criptomonedas? Mucha gente dice que no era culpable de nada… Y dicen que lo que hizo ni siquiera es un delito”.

Zhao, quien ahora promociona BNB Chain, una filial de Binance, expresó su agradecimiento en X. “Profundamente agradecido por el indulto de hoy y al presidente Trump por defender el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia”, escribió. “Haremos todo lo posible para que Estados Unidos se convierta en la capital de las criptomonedas”.

Menos de una semana después, un pequeño grupo de entusiastas de las criptomonedas instaló la estatua dorada junto al Capitolio para celebrar el indulto de Zhao. Hichem Zaghdoudi, de 31 años, su portavoz, se encontraba cerca de la estatua transmitiendo en directo las miradas de los transeúntes.

Zaghdoudi y su equipo también lanzaron una criptomoneda meme llamada “Estatua CZ” y se ofrecieron a enviarle la estatua física a Zhao. “La hicimos para ti”, escribieron en X, solicitando una dirección de envío.

Zhao rechazó la oferta.

“Si bien agradezco el gesto, el hecho de que exista una criptomoneda meme asociada a esta [estatua] significa que el creador probablemente solo quería ganar dinero fácil aprovechándose de mi interacción”, escribió en X al día siguiente. “Esto no me gusta”.

El comentario bastó para que el valor de la criptomoneda se desplomara, según informó posteriormente CoinDesk, dejando a más de 1000 poseedores con monedas prácticamente sin valor.

Para ese viernes, el multimillonario había dejado de publicar sobre el indulto y había vuelto a promocionar BNB Chain.

“¡Feliz Halloween!”, escribió en X. “Estamos contratando”.