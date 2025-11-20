La UE sancionó al ‘número dos’ de los paramilitares FAR por su rol en el “capítulo más sangriento” de la guerra en Sudán

La Alta Representante para Asuntos Exteriores de la Union Europea, Kaja Kallas. (REUTERS/Christian Mang/File Photo)

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea decidieron este jueves imponer sanciones a Abdul Rahim Dagalo, número dos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), por su rol en el “capítulo sangriento” del conflicto en Sudán. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro celebrado en Bruselas, la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, explicó la decisión afirmando: “Hoy adoptamos sanciones contra Abdul Rahim Dagalo, el segundo al mando de las FAR, y esto envía una señal de que la comunidad internacional irá tras aquellos que son responsables”.

En nombre de los Veintisiete, Kallas señaló en un comunicado que la UE está preparada para “imponer medidas restrictivas adicionales que considere apropiadas sobre todos los actores responsables de desestabilizar Sudán y obstruir su transición política”.

La diplomática estonia también destacó que los Estados miembros reclamaron de forma unánime a los bandos enfrentados que retomen el diálogo para establecer un alto el fuego. Advirtió que la situación sobre el terreno empeora a gran velocidad y que la toma de Al Fasher por las FAR “ha abierto otro capítulo sangriento de esta guerra. Hay miles de muertos y un gran sufrimiento”.

El líder adjunto de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán, Abdul Rahim Dagalo, reacciona durante una reunión para la firma prevista —posteriormente aplazada— de una carta política que establecería un "Gobierno de Paz y Unidad" para administrar los territorios controlados por la fuerza, en Nairobi, Kenia, el 18 de febrero de 2025. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Consultada sobre la posibilidad de que la UE actúe contra quienes abastecen de armamento a los grupos que combaten en Sudán, Kallas explicó que los países europeos pusieron el foco en los “facilitadores de las partes en conflicto”, y añadió: “Estas partes en conflicto no podrían llevar a cabo estas atrocidades si no tuvieran las armas que alguien, los facilitadores, les proporciona, así que claramente para detener esto necesitamos debatir qué más podemos hacer al respecto”. Indicó además que los Veintisiete acordaron intensificar los contactos con países externos para abordar este problema y “para realmente detener esto”.

En relación con la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien se comprometió a intervenir en el conflicto tras la petición del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, Kallas afirmó que “la bienvenida a todos los esfuerzos de paz significativos que se hagan”, y subrayó que “Estados Unidos tiene influencia sobre esas partes, así que ojalá que esto produzca resultados”.

Los Estados miembro de la UE defendieron su compromiso con “garantizar la rendición de cuentas” y señalaron que reforzarán su apoyo a la documentación e investigación de las violaciones para romper el “ciclo de impunidad”, que, a su juicio, “sigue generando nuevas atrocidades”.

La ONU alerta de que los niños de Sudán "están atrapados en uno de los contextos más peligrosos del mundo".

El enfrentamiento armado comenzó el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, ha causado decenas de miles de muertes, el desplazamiento de más de 13 millones de personas y una crisis alimentaria aguda que afecta a más de la mitad de la población, según datos de la ONU.

La guerra se originó cuando las FAR se rebelaron contra el Ejército sudanés. Organismos internacionales, incluida la ONU, así como Estados Unidos, han acusado a ambos bandos de perpetrar crímenes de guerra. La pérdida de Al Fasher en octubre, junto con el control de toda la región de Darfur por parte de las FAR, supuso un revés severo para el Ejército gobernante. En las últimas semanas, las fuerzas gubernamentales se han concentrado en mantener su posición en la región vecina de Kordofán con el objetivo de asegurar territorio antes de una posible negociación para un alto el fuego.

(Con información de EFE/Europa Press)