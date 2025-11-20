Mundo

La UE sancionó al ‘número dos’ de los paramilitares FAR por su rol en el “capítulo más sangriento” de la guerra en Sudán

Bruselas confirmó sanciones contra Abdul Rahim Dagalo, a quien acusa de ser uno de los responsables de la escalada de atrocidades en el conflicto sudanés

Guardar
La Alta Representante para Asuntos
La Alta Representante para Asuntos Exteriores de la Union Europea, Kaja Kallas. (REUTERS/Christian Mang/File Photo)

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea decidieron este jueves imponer sanciones a Abdul Rahim Dagalo, número dos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), por su rol en el “capítulo sangriento” del conflicto en Sudán. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro celebrado en Bruselas, la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, explicó la decisión afirmando: “Hoy adoptamos sanciones contra Abdul Rahim Dagalo, el segundo al mando de las FAR, y esto envía una señal de que la comunidad internacional irá tras aquellos que son responsables”.

En nombre de los Veintisiete, Kallas señaló en un comunicado que la UE está preparada para “imponer medidas restrictivas adicionales que considere apropiadas sobre todos los actores responsables de desestabilizar Sudán y obstruir su transición política”.

La diplomática estonia también destacó que los Estados miembros reclamaron de forma unánime a los bandos enfrentados que retomen el diálogo para establecer un alto el fuego. Advirtió que la situación sobre el terreno empeora a gran velocidad y que la toma de Al Fasher por las FAR “ha abierto otro capítulo sangriento de esta guerra. Hay miles de muertos y un gran sufrimiento”.

El líder adjunto de las
El líder adjunto de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán, Abdul Rahim Dagalo, reacciona durante una reunión para la firma prevista —posteriormente aplazada— de una carta política que establecería un "Gobierno de Paz y Unidad" para administrar los territorios controlados por la fuerza, en Nairobi, Kenia, el 18 de febrero de 2025. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Consultada sobre la posibilidad de que la UE actúe contra quienes abastecen de armamento a los grupos que combaten en Sudán, Kallas explicó que los países europeos pusieron el foco en los “facilitadores de las partes en conflicto”, y añadió: “Estas partes en conflicto no podrían llevar a cabo estas atrocidades si no tuvieran las armas que alguien, los facilitadores, les proporciona, así que claramente para detener esto necesitamos debatir qué más podemos hacer al respecto”. Indicó además que los Veintisiete acordaron intensificar los contactos con países externos para abordar este problema y “para realmente detener esto”.

En relación con la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien se comprometió a intervenir en el conflicto tras la petición del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, Kallas afirmó que “la bienvenida a todos los esfuerzos de paz significativos que se hagan”, y subrayó que “Estados Unidos tiene influencia sobre esas partes, así que ojalá que esto produzca resultados”.

Los Estados miembro de la UE defendieron su compromiso con “garantizar la rendición de cuentas” y señalaron que reforzarán su apoyo a la documentación e investigación de las violaciones para romper el “ciclo de impunidad”, que, a su juicio, “sigue generando nuevas atrocidades”.

La ONU alerta de que
La ONU alerta de que los niños de Sudán "están atrapados en uno de los contextos más peligrosos del mundo".

El enfrentamiento armado comenzó el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, ha causado decenas de miles de muertes, el desplazamiento de más de 13 millones de personas y una crisis alimentaria aguda que afecta a más de la mitad de la población, según datos de la ONU.

La guerra se originó cuando las FAR se rebelaron contra el Ejército sudanés. Organismos internacionales, incluida la ONU, así como Estados Unidos, han acusado a ambos bandos de perpetrar crímenes de guerra. La pérdida de Al Fasher en octubre, junto con el control de toda la región de Darfur por parte de las FAR, supuso un revés severo para el Ejército gobernante. En las últimas semanas, las fuerzas gubernamentales se han concentrado en mantener su posición en la región vecina de Kordofán con el objetivo de asegurar territorio antes de una posible negociación para un alto el fuego.

(Con información de EFE/Europa Press)

Temas Relacionados

Fuerzas de Apoyo RápidoFARSudanUnion EuropeaUltimas noticias AmericaAbdul Rahim DagaloGuerra en Sudan

Últimas Noticias

La Comisión de Asuntos Europeos del Senado francés exigió al Gobierno que frene el acuerdo UE-Mercosur

La Comisión Europea fijó como fecha límite el 20 de diciembre para que los países del bloque otorguen su visto bueno al acuerdo

La Comisión de Asuntos Europeos

Una ola de frío polar sacude Europa y activa alertas por nieve, intensas heladas y riesgo de avalanchas

Los servicios meteorológicos advierten que lo peor del temporal aún podría estar por llegar

Una ola de frío polar

Ucrania recibió la propuesta de Estados Unidos para frenar la guerra con Rusia y Zelensky la discutirá con Donald Trump

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el acuerdo plantea que Kiev haga concesiones territoriales y limite sus fuerzas armadas

Ucrania recibió la propuesta de

Yoram Hazony advierte sobre el riesgo generacional en la derecha: el antisemitismo y el desafío de la identidad nacional

Las nuevas generaciones conectadas a la esfera digital han transformado el escenario conservador, según Hazony, propiciando tensiones históricas y dilemas inéditos sobre la relación entre judíos y cristianos en la política

Yoram Hazony advierte sobre el

Las lluvias intensas en Vietnam dejaron al menos 41 muertos y nueve desaparecidos

Más de 52.000 viviendas están bajo el agua mientras las autoridades evacuan a 62.000 personas en una operación masiva que moviliza a bomberos, militares y voluntarios

Las lluvias intensas en Vietnam
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Casación rechazó un pedido de

Casación rechazó un pedido de Lázaro Báez y mantuvo a la UIF como querellante en la “Ruta del dinero K”

Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.1 en San Marcos, Guerrero

México financia zonas vulnerables con bonos por más de 5 mil millones de dólares

Dólar: cotización de cierre hoy 20 de noviembre en México

‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler: quién es quién en las primeras imágenes de la nueva película de la exitosa saga literaria

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido anuncia nuevas medidas

Reino Unido anuncia nuevas medidas de seguridad tras una alerta sobre espionaje chino a parlamentarios británicos

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

'Agente secreto' del brasileño Kleber Mendonça Filho, premio al mejor largometraje de la 35 edición de Fancine

Sudáfrica anuncia un "cambio de postura" de EEUU sobre su participación en el G20, pero la Casa Blanca lo niega

Discreto homenaje a la Duquesa de Alba en el Palacio de Liria

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

“Es lo más fácil del mundo, de verdad”: Callum Turner revela detalles sobre su relación con Dua Lipa

Cynthia Erivo explicó su reacción al defender a Ariana Grande durante un incidente en Singapur

La historia de Miss Vietnam, la candidata transgénero que busca la corona en Miss Universo 2025

“Es un proceso exigente, pero lo que imaginé cobra vida hoy”, afirma Michael B. Jordan sobre su proyecto más ambicioso en Hollywood