Mundo

El presidente de Irán planteó mover la capital a Makran por la severa sequía en Teherán

El Gobierno ya había planteado esta opción ante la superpoblación y el agotamiento de recursos en la ciudad sede

Guardar
El presidente Masoud Pezeshkian advirtió
El presidente Masoud Pezeshkian advirtió que la falta de agua en Teherán deja al Gobierno sin alternativas (Reuters)

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, planteó la posibilidad de trasladar la capital del país desde Teherán a la región costera de Makran, en el sureste, debido a la intensa sequía que afecta al centro del país.

El mandatario argumentó que el Gobierno carece de alternativas frente a un fenómeno que amenaza la sustentabilidad de Teherán, una ciudad marcada por la sobrepoblación y el agotamiento de recursos hídricos.

El hundimiento del suelo alcanza
El hundimiento del suelo alcanza hasta treinta centímetros anuales en ciertas zonas de Teherán (Europa Press)

Como ejemplo de la gravedad del problema, el presidente detalló que transportar cada metro cúbico de agua desde el Golfo Pérsico tiene un costo cercano a quinientos mil tomanes (11,5 dólares). A raíz de este contexto, Pezeshkian cuestionó la viabilidad de sostener ese gasto para garantizar el suministro hídrico y enfatizó la urgente necesidad de diseñar un plan científico e integral para el futuro del país.

Teherán enfrenta restricciones de agua cada vez más estrictas. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el ministro de Energía, Abbas Aliabadi, anunció en noviembre la imposición de cortes periódicos en el suministro urbano, debido al descenso crítico de las reservas en la presa de Amir Kabir, la principal fuente de agua potable para la ciudad.

La presa de Amir Kabir
La presa de Amir Kabir refleja el impacto de décadas de sobreexplotación de acuíferos en Irán (Reuters)

La idea de trasladar la capital iraní, que vuelve a tomar impulso, había sido propuesta previamente por autoridades a comienzos de año.

Por otra parte, en la jornada de hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que el organismo de control nuclear de la ONU no accederá a instalaciones atacadas sin un acuerdo previo, fenómeno que refleja la creciente desconfianza de Teherán hacia la comunidad internacional.

Abbas Araghchi anunció que Irán
Abbas Araghchi anunció que Irán restringirá el acceso de la ONU a instalaciones nucleares atacadas (EFE)

El ataque militar, que involucró objetivos estratégicos como la planta subterránea de Fordow, y la decisión de suspender la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), profundizaron el aislamiento diplomático iraní.

La falta de agua en Teherán y la discusión sobre el traslado de la capital tienen lugar mientras empeoran las relaciones con gobiernos europeos. Después de que Reino Unido, Francia y Alemania reactivaran sanciones, las autoridades iraníes cancelaron los avances en cooperación nuclear.

El canciller iraní calificó las demandas occidentales relativas al programa de misiles y capacidades de defensa como “perjudiciales para nuestros intereses nacionales” y advirtió: “Negociar sobre misiles, para reducir su alcance o número, sería la mayor traición”.

El canciller iraní acusó a
El canciller iraní acusó a la OIEA de no condenar suficientemente los bombardeos extranjeros (Europa Press)

En este escenario adverso, Irán manifestó su disposición para redefinir los acuerdos internacionales, aunque condiciona cualquier diálogo nuclear a la obtención de garantías de igualdad de condiciones. La combinación de desafíos internos como la sequía y las presiones externas obliga al Gobierno de Pezeshkian a buscar soluciones estructurales.

El debate sobre el traslado de la capital acompaña a medidas recientes para contener la multiplicidad de crisis que enfrenta el país. Existe consenso entre las autoridades de que la ubicación actual de la cabeza política y administrativa agrava los problemas sociales y medioambientales.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

IránTeheránMakranMasoud Pezeshkian

Últimas Noticias

Expediciones, teorías y tecnología: por qué la leyenda de Amelia Earhart se mantiene vigente tras ocho décadas

El caso de la aviadora perdura ante la falta de pruebas definitivas, la aparición constante de nuevas hipótesis y mecanismos de rastreo innovadores

Expediciones, teorías y tecnología: por

La Unión Europea y sus socios del Indo-Pacífico se reúnen en Bruselas para reforzar la cooperación marítima

Filipinas interpreta el foro como una oportunidad frente a las reclamaciones de China en el mar de China Meridional mientras Europa incrementa su presencia naval en la región

La Unión Europea y sus

Lula nominó al fiscal general Messias como nuevo juez de la Corte Suprema de Brasil

La designación deberá ser evaluada por el Senado en las próximas semanas

Lula nominó al fiscal general

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Después de retirarse del fútbol profesional, el exdeportista apuesta por el autocuidado y la prevención. Cuáles fueron las consecuencias físicas que enfrenta tras finalizar su carrera, según reveló a Men’s Health

Marcelo Vieira se reinventa en

La Comisión de Asuntos Europeos del Senado francés exigió al Gobierno que frene el acuerdo UE-Mercosur

La Comisión Europea fijó como fecha límite el 20 de diciembre para que los países del bloque otorguen su visto bueno al acuerdo

La Comisión de Asuntos Europeos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Municipio de Comodoro Rivadavia

El Municipio de Comodoro Rivadavia reforzó la asistencia para las personas afectadas por los fuertes vientos

Revelan audios que ponen en evidencia a la canciller de Colombia sobre supuesto apoyo a la salida de Nicolás Maduro del poder

Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.2 en San Marcos, Guerrero

Pensión Hombres del Bienestar: cómo puedes acceder al apoyo para obtener hasta 18 mil pesos

Quién es el ‘abogado del diablo’ en Colombia y por qué ganó tanta popularidad: “He participado en casos que han movido al país”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Trump anuncia perforaciones de petróleo en millones de acres frente a California y Florida

Demanda colectiva contra Gobierno de Trump busca anular multas impuestas a inmigrantes

AMP-Al menos trece muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

Blue Origin anuncia planes para desarrollar su cohete más potente y acercarse a SpaceX

Trump retira el arancel del 40 % a ciertos agrícolas de Brasil tras negociar con Lula

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

Kim Woo-bin se casa con Shin Min-Ah tras 10 años de noviazgo: esta es su fecha de boda

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Jennifer Aniston reveló detalles desconocidos sobre su nuevo amor: “Es muy especial, muy normal y muy amable”

“Es lo más fácil del mundo, de verdad”: Callum Turner revela detalles sobre su relación con Dua Lipa