El Reino Unido alertó a los ciudadanos sobre intentos de espionaje chino en las redes sociales

El gobierno instó a la población a mantenerse vigilante ante contactos sospechosos en plataformas como LinkedIn, después de que el MI5 identificara cuentas falsas de cazatalentos utilizadas por Beijing para acceder a información sensible

El ministro de Defensa británico
El ministro de Defensa británico Luke Pollard. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El gobierno británico instó el miércoles a la población a mantenerse alerta ante posibles contactos de espías chinos en plataformas digitales, luego de que el servicio de inteligencia MI5 emitiera una advertencia sin precedentes al Parlamento sobre intentos de reclutamiento por parte de Beijing.

El ministro de Defensa, Luke Pollard, señaló que la alerta emitida a parlamentarios el martes debería ser tomada en cuenta por todos los ciudadanos británicos. Los servicios de seguridad identificaron dos cuentas de LinkedIn utilizadas para contactar a personas con acceso a información sensible, en lo que las autoridades describieron como una operación encubierta del gobierno chino.

“Ese es un consejo que también debe ser atendido por el resto del público”, declaró Pollard en una entrevista con Sky News. “A medida que nos volvemos más digitales como comunidad, aumenta la capacidad de quienes desean hacernos daño u obtener acceso a información que no deberían tener”.

Las cuentas de LinkedIn, que operaban bajo los nombres de Amanda Qiu y Shirly Shen, se presentaban como cazatalentos profesionales. Sin embargo, los servicios de inteligencia determinaron que estaban vinculadas a actividades de espionaje destinadas a reclutar individuos cercanos al poder político británico.

Las páginas de LinkedIn de
Las páginas de LinkedIn de Shirly Shen y Amanda Qiu, cuentas falsas de cazatalentos utilizadas por Beijing para acceder a información sensible. (LinkedIn/Captura de pantalla)

El ministro de Seguridad, Dan Jarvis, calificó estos esfuerzos como “encubiertos y calculados” al dirigirse al Parlamento. La advertencia formal a legisladores, personal de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores representa un paso inusual por parte de las agencias de seguridad británicas.

Beijing rechazó categóricamente las acusaciones. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, afirmó en una conferencia de prensa que su país “nunca interfiere en los asuntos internos de otros países y no tiene interés en recopilar la llamada inteligencia del Parlamento británico”. Mao acusó a la agencia de espionaje británica de “exagerar injustificadamente” el tema.

Un trabajador parlamentario que recibió mensajes de una de las cuentas sospechosas compartió su experiencia con la BBC. El funcionario, quien lleva una década trabajando en Westminster, dijo que ignoró el mensaje, pero expresó preocupación por el personal menos experimentado.

“El mensaje no estaba escrito en muy buen inglés, decía que había una oportunidad de trabajo y si estaba interesado, que me pusiera en contacto”, explicó. “Estoy acostumbrado a esto, pero si eres más junior, no sabes qué buscar. Podrías pensar que es una oferta genuina en LinkedIn y aceptar”.

La revelación se produce poco después del colapso de un juicio por presunto espionaje contra dos ciudadanos británicos acusados de trabajar para China. Christopher Cash, investigador parlamentario, y Christopher Berry, su amigo residente en China, enfrentaban cargos que fueron retirados un mes antes del inicio del proceso judicial.

El Servicio de Fiscalía de la Corona abandonó el caso después de que el gobierno no proporcionara garantías de que China representa “una amenaza actual para la seguridad nacional”, un requisito legal necesario para proceder con el enjuiciamiento bajo la ley de espionaje de 1911.

Pollard reconoció la naturaleza compleja de la relación entre Reino Unido y China. “China plantea una serie de amenazas para el Reino Unido, pero también presenta una serie de oportunidades”, dijo. “Es un panorama complejo con China”.

En una entrevista radial con LBC, el ministro fue cuestionado sobre la compra de tecnología china por parte del gobierno, incluidos vehículos militares que podrían contener dispositivos de escucha. Pollard respondió que el gobierno está “examinando cuidadosamente cuáles son las opciones con la tecnología china”.

