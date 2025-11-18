El MI5 británico alertó que China intentó reclutar parlamentarios mediante espías disfrazados de cazatalentos

El Reino Unido expone una red de espionaje chino que apunta al Parlamento, universidades y ciberespacio.

La agencia de inteligencia nacional británica MI5 advirtió el martes que China estaba tratando de reclutar parlamentarios a través de espías disfrazados de cazatalentos, en medio de la preocupación por las actividades de Beijing en el Reino Unido.

Ha aumentado el temor al espionaje chino en el Reino Unido después de que se retiraran los cargos en un caso políticamente delicado contra dos presuntos espías y mientras el Gobierno estudia una solicitud de Beijing para construir un nuevo y controvertido edificio para su embajada en Londres.

“Hoy mismo, el MI5 ha emitido una alerta de espionaje” al Parlamento y al personal parlamentario “para advertirles de que nuestras instituciones democráticas siguen siendo blanco de actores chinos”, declaró el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, ante la Cámara de los Comunes.

“Nuestras agencias de inteligencia han advertido de que China está intentando reclutar y cultivar a personas con acceso a información sensible sobre el Parlamento y el Gobierno británico”, afirmó Jarvis.

Según la alerta del MI5, la actividad estaba siendo llevada a cabo por “oficiales de inteligencia chinos, a menudo enmascarados mediante el uso de empresas de cobertura o cazatalentos externos”, dijo Jarvis.

El MI5 nombró dos perfiles en línea que “se cree que son cazatalentos legítimos que trabajan para funcionarios de inteligencia chinos” y que establecen relaciones con sus objetivos a través de plataformas como LinkedIn.

La alerta de espionaje, que según el Gobierno se emitió para interrumpir la actividad de espionaje, se produce semanas después de que la fiscalía retirara los cargos contra dos hombres, entre ellos un investigador parlamentario, acusados de espiar para Beijing.

El Gobierno negó las acusaciones de que los cargos se hubieran retirado para proteger sus relaciones con China, que estaban mejorando pero seguían siendo frágiles, mientras que los legisladores y el MI5 expresaron su frustración por el abandono del caso.

Beijing había negado anteriormente las acusaciones de espionaje.

Universidades, amenazas cibernéticas

En su declaración, Jarvis expuso medidas “para interrumpir y disuadir las amenazas” que plantean China y otros Estados, entre ellas un mayor escrutinio de la financiación política y sesiones informativas sobre seguridad para los partidos políticos.

También afirmó que las universidades británicas eran el objetivo de los intentos chinos de influir en su “investigación independiente e interferir en la actividad del campus”.

Los ministros del Gobierno celebrarán un “acto a puerta cerrada” con los rectores de las universidades para debatir los riesgos, anunció Jarvis.

El ministro también afirmó que el Reino Unido estaba “preparado” para desbaratar el “peligroso y desenfrenado ecosistema cibernético ofensivo que China ha permitido que se instale”, y que “no dudará en utilizar todas las herramientas a su alcance”.

La dura declaración de Jarvis pretende disipar las preocupaciones de que el gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer esté dando prioridad a la inversión china para estimular la maltrecha economía británica por encima de las preocupaciones de seguridad.

Sin embargo, podría poner a Starmer en una situación delicada, ya que el próximo mes se retrasará la decisión sobre si Beijing puede construir una nueva y amplia embajada en Londres, lo que ha suscitado la preocupación de los residentes y los defensores de los derechos humanos.

Varios países occidentales acusan a Beijing de utilizar el espionaje para recabar información tecnológica.

También han acusado a grupos de hackers respaldados por China de llevar a cabo una campaña global de vigilancia en línea dirigida a sus detractores.

(Con información de AFP)