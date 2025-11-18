Mundo

La Cruz Roja advirtió que miles de familias desplazadas de El Fasher están hambrientas, sedientas y separadas de sus seres queridos

Las fuerzas paramilitares tomaron la ciudad, provocando el desplazamiento masivo de miles de familias, principalmente mujeres, niños y ancianos

Guardar
Miles de familias abandonaron El
Miles de familias abandonaron El Fasher tras la ocupación de fuerzas paramilitares (Europa Press)

Miles de familias en El Fasher, en la región sudanesa de Darfur Norte, enfrentan una crisis extrema tras la toma de la ciudad por fuerzas paramilitares, según advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Además, alertó sobre la grave situación de los desplazados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, quienes huyeron ante la violencia y el colapso de los servicios básicos.

El CICR informó que los
El CICR informó que los desplazados presentan altos niveles de agotamiento y trauma (Europa Press)

El CICR confirmó que la caída de El Fasher en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) provocó un desplazamiento masivo hacia localidades como Tawila, bajo control de las Fuerzas Armadas de Sudán.

Esa ciudad enfrenta una llegada constante de personas en busca de seguridad, lo que ha generado numerosas denuncias de ataques y desapariciones durante el éxodo.

Tawila alberga los principales campamentos
Tawila alberga los principales campamentos para familias desplazadas en Darfur Norte (Reuters)

Husein Ibrahim Rasul, subdirector de Seguridad Económica del CICR, señaló la urgente necesidad de asistencia humanitaria y describió la situación de los desplazados: “Miles de familias se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa del conflicto”. Además, agregó que muchas personas están hambrientas, sedientas, traumatizadas o enfermas, y algunas han perdido el contacto con familiares.

El CICR incrementó la ayuda a los recién llegados a Tawila, donde el flujo de víctimas crece diariamente. La organización ha registrado 7.000 personas desaparecidas vinculadas al conflicto y comenzó la entrega de suministros esenciales a 10.000 familias, además de brindar apoyo logístico a un hospital gestionado en colaboración con Médicos Sin Fronteras (MSF).

La capacidad de los servicios
La capacidad de los servicios en Tawila está completamente sobrepasada por la crisis (Reuters)

Según datos de MSF difundidos por Europa Press, más del 70% de los niños menores de cinco años que llegaron a Tawila en la última semana de octubre y la primera de noviembre presentaban desnutrición aguda.

De estos niños, un 35% sufrían la forma más grave. Entre los adultos evaluados, el 60% mostró signos de desnutrición, y un 37% se encontraban en estado severo. MSF describió este escenario como el peor registrado desde el inicio del conflicto armado en abril de 2023.

La guerra en Sudán surgió por la ausencia de acuerdo para integrar a las RSF al ejército, lo que fracturó el proceso de transición tras la destitución de Omar Hasán al Bashir en 2019.

Omar Hasán al Bashir fue
Omar Hasán al Bashir fue destituido en 2019 tras décadas al frente de Sudán (Europa Press)

La inestabilidad política se agravó luego de la caída del primer ministro Abdalá Hamdok en 2021 y por la intervención de actores extranjeros, lo que favoreció una crisis humanitaria sin precedentes, dejando millones de desplazados y destruyendo infraestructuras esenciales.

Abdalá Hamdok asumió la dirección
Abdalá Hamdok asumió la dirección del gobierno de transición tras la destitución de Al Bashir (Europa Press)

En este contexto, Gibril Ibrahim Mohamed Fediel, responsable de Finanzas de Sudán, afirmó que el gobierno no cederá el control del país ni aceptará interferencia externa para la formación de un nuevo ejecutivo.

Además, rechazó cualquier negociación con la facción paramilitar RSF, responsable de la ocupación de El Fasher y de los actos violentos que generaron el desplazamiento.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Cruz RojaEl FasherDarfurSudán

Últimas Noticias

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

Catorce sospechosos comparecen en Alepo por su presunta participación en la ola de violencia que dejó cerca de 1.500 civiles alauitas muertos, en el episodio más sangriento desde la caída del régimen de Assad

Comenzó en Siria el primer

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

El Estado Mayor ucraniano anunció que continuará empleando estas armas de largo alcance mientras Kiev solicita misiles Tomahawk con un rango superior a los 2.500 kilómetros

Ucrania confirmó por primera vez

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El acuerdo incluye fondos para sectores estratégicos como tecnología avanzada, inteligencia artificial y energía, además de negociaciones para la compra de aviones F-35 y cooperación nuclear civil

Trump recibió al príncipe heredero

Netanyahu exigió la expulsión de Hamas de Gaza tras el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU al plan de paz de Trump

El primer ministro de Israel sostuvo que el futuro de la Franja debe estar libre de la influencia islamista y defendió la desmilitarización total planteada en la nueva hoja de ruta internacional

Netanyahu exigió la expulsión de

Estos son los rasgos que comparten los CEOs más influyentes del planeta, según un informe global

El trabajo realizado por McKinsey & Company y citado por la revista Fortune revela aspectos esenciales que ostentan los líderes de las empresas más destacadas del mundo. Por qué esta visión desafía las creencias tradicionales sobre las habilidades que realmente impulsan a los ejecutivos de alto nivel

Estos son los rasgos que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

España - Turquía, en directo: Dani Olmo adelanta a la selección en el marcador

Fiscalía Anticorrupción de Suecia recibió petición para investigar presunto soborno trasnacional en la venta de aviones Gripen a Colombia

Juan del Val lanza un duro mensaje contra sus críticos y defiende la novela con la que ha ganado el Premio Planeta: “Perdón llevar a la gente a las librerías”

Tragedia en Flores: murió un bebé de un año al caer por el hueco de un ascensor

INFOBAE AMÉRICA
El tenista español Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz sucumbe ante el 'Maestro' Sinner en Turín

La Audiencia de Barcelona revoca la inadmisión de querella por estafa a Joan Laporta

Arabia Saudí eleva a un billón de dólares la inversión a realizar en EEUU durante el próximo año

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

ENTRETENIMIENTO

La mítica guitarra humeante de

La mítica guitarra humeante de Ace Frehley de KISS busca nuevo dueño en subasta

Chappell Roan revela por qué se sintió nerviosa durante su concierto en México

La contundente respuesta de Elon Musk a Billie Eilish tras ser llamado “cobarde”

Dean Butler recordó el día que Michael Landon lo arrojó en el set de ‘La familia Ingalls’: “Fue totalmente culpa mía”

Sentencian a 9 días en prisión al hombre que acosó a Ariana Grande en Singapur