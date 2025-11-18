La Cruz Roja advirtió que miles de familias desplazadas de El Fasher están hambrientas, sedientas y separadas de sus seres queridos

Miles de familias abandonaron El Fasher tras la ocupación de fuerzas paramilitares (Europa Press)

Miles de familias en El Fasher, en la región sudanesa de Darfur Norte, enfrentan una crisis extrema tras la toma de la ciudad por fuerzas paramilitares, según advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Además, alertó sobre la grave situación de los desplazados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, quienes huyeron ante la violencia y el colapso de los servicios básicos.

El CICR informó que los desplazados presentan altos niveles de agotamiento y trauma (Europa Press)

El CICR confirmó que la caída de El Fasher en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) provocó un desplazamiento masivo hacia localidades como Tawila, bajo control de las Fuerzas Armadas de Sudán.

Esa ciudad enfrenta una llegada constante de personas en busca de seguridad, lo que ha generado numerosas denuncias de ataques y desapariciones durante el éxodo.

Tawila alberga los principales campamentos para familias desplazadas en Darfur Norte (Reuters)

Husein Ibrahim Rasul, subdirector de Seguridad Económica del CICR, señaló la urgente necesidad de asistencia humanitaria y describió la situación de los desplazados: “Miles de familias se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa del conflicto”. Además, agregó que muchas personas están hambrientas, sedientas, traumatizadas o enfermas, y algunas han perdido el contacto con familiares.

El CICR incrementó la ayuda a los recién llegados a Tawila, donde el flujo de víctimas crece diariamente. La organización ha registrado 7.000 personas desaparecidas vinculadas al conflicto y comenzó la entrega de suministros esenciales a 10.000 familias, además de brindar apoyo logístico a un hospital gestionado en colaboración con Médicos Sin Fronteras (MSF).

La capacidad de los servicios en Tawila está completamente sobrepasada por la crisis (Reuters)

Según datos de MSF difundidos por Europa Press, más del 70% de los niños menores de cinco años que llegaron a Tawila en la última semana de octubre y la primera de noviembre presentaban desnutrición aguda.

De estos niños, un 35% sufrían la forma más grave. Entre los adultos evaluados, el 60% mostró signos de desnutrición, y un 37% se encontraban en estado severo. MSF describió este escenario como el peor registrado desde el inicio del conflicto armado en abril de 2023.

La guerra en Sudán surgió por la ausencia de acuerdo para integrar a las RSF al ejército, lo que fracturó el proceso de transición tras la destitución de Omar Hasán al Bashir en 2019.

Omar Hasán al Bashir fue destituido en 2019 tras décadas al frente de Sudán (Europa Press)

La inestabilidad política se agravó luego de la caída del primer ministro Abdalá Hamdok en 2021 y por la intervención de actores extranjeros, lo que favoreció una crisis humanitaria sin precedentes, dejando millones de desplazados y destruyendo infraestructuras esenciales.

Abdalá Hamdok asumió la dirección del gobierno de transición tras la destitución de Al Bashir (Europa Press)

En este contexto, Gibril Ibrahim Mohamed Fediel, responsable de Finanzas de Sudán, afirmó que el gobierno no cederá el control del país ni aceptará interferencia externa para la formación de un nuevo ejecutivo.

Además, rechazó cualquier negociación con la facción paramilitar RSF, responsable de la ocupación de El Fasher y de los actos violentos que generaron el desplazamiento.

(Con información de Europa Press)