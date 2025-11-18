Mundo

Israel elogió el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza y afirmó que traerá “paz y prosperidad”

Por medio de un comunicado en redes sociales, el equipo del primer ministro Benjamin Netanyahu señaló que la propuesta del líder republicano “insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización” del enclave

Israel elogió el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza y afirmó que traerá “paz y prosperidad” (REUTERS)

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió este martes el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que traerá “paz y prosperidad”, un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara la iniciativa.

En un mensaje publicado en la red social X, el equipo de Netanyahu señaló: “Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza”.

El comunicado añadió que “Israel tiende la mano a todos sus vecinos, portadores de paz y prosperidad, y les invita a normalizar sus relaciones con Israel y a unirse a él para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región”.

El respaldo israelí se produjo luego de la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad que avaló el plan estadounidense y estableció la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF) hasta diciembre de 2027. La estructura deberá asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a la población civil, garantizar corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Antes de la votación, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que el texto niega al grupo terrorista Hamas una oportunidad de reconstituirse y garantiza que “el pueblo de Gaza pueda alimentarse”. El diplomático indicó que la iniciativa incluye la conformación de una Junta de Paz, dirigida por Donald Trump, y un “comité tecnócrata de palestinos responsable de las operaciones de la administración y servicio civil de Gaza” mientras la Autoridad Palestina implementa su programa de reformas.

El embajador estadounidense ante la ONU Mike Waltz (AP foto/Angelina Katsanis)

Waltz señaló además que la resolución traza “una posible vía hacia la autodeterminación palestina” una vez completadas esas reformas.

La ISF funcionará como una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, no como una misión de mantenimiento de la paz, y sus tareas abarcarán el proceso de desmilitarización de la Franja, incluida la destrucción y la prevención de la reconstrucción de infraestructura militar, además del desarme permanente de grupos armados no estatales.

Horas antes del comunicado de Israel, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó la resolución como “un paso importante en la consolidación del alto el fuego” que todas las partes deben “respetar”.

A través de un escrito difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, advirtió que “resulta esencial ahora traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno” y afirmó que Naciones Unidas “se compromete a desempeñar las funciones que le han sido encomendadas en esta resolución”.

Según Guterres, entre las tareas asignadas a la organización figura la asistencia humanitaria para “atender las necesidades de la población civil en Gaza” y el apoyo a “todos los esfuerzos para que las partes avancen hacia la siguiente fase del alto el fuego”. También destacó el trabajo diplomático de Egipto, Qatar, Turquía, Estados Unidos y otros países de la región en la elaboración del texto.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó la resolución como “un paso importante en la consolidación del alto el fuego” que todas las partes deben “respetar”

El secretario general añadió que la segunda fase del plan estadounidense debe orientar a las partes hacia “un proceso político para lograr la solución de dos Estados, de conformidad con las resoluciones anteriores de la ONU”.

La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia. No hubo representación palestina en la sala durante la votación, aunque sí asistió el embajador israelí.

Por su parte, el grupo terrorista Hamas rechazó el texto y sostuvo que “no responde a los derechos ni demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave”.

(Con información de AFP y EFE)

El secretario general de la

Japón advirtió a sus ciudadanos

El Parlamento de Canadá aprobó

El régimen de China intensificó

El papa León XIV instó
