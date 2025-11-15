Mundo

Nuevo golpe al petróleo ruso: drones ucranianos atacaron una refinería en la región de Riazán, a 200 kilómetros de Moscú

El gobernador local reconoció que los fragmentos de los aparatos causaron “un incendio”, sin ofrecer más detalles. El objetivo de Kiev es dificultar el suministro de combustible al ejército de Putin

Guardar
Ucrania atacó la refinería de petróleo rusa de Riazán

Drones ucranianos atacaron una refinería en la región rusa de Riazán, ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, según reportaron varios canales de Telegram.

El canal Astra difundió un video sobre el incendio y citó testimonios de vecinos que afirmaron que los drones impactaron en las instalaciones de la refinería.

La información fue confirmada por el canal ucraniano Supernova, que presentó imágenes nocturnas de las consecuencias del ataque.

Drones ucranianos atacaron una refinería
Drones ucranianos atacaron una refinería en la región rusa de Riazán, ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú (@thesniperx15)

El gobernador de Riazán, Pável Malkov, reconoció en su canal que los fragmentos de drones causaron “un incendio en el recinto de una empresa”, sin ofrecer más detalles.

“Según datos preliminares, no hay heridos y aún se valoran los daños materiales. En el lugar del siniestro trabajan los servicios de emergencia”, indicó.

El Ministerio de Defensa ruso, en su parte matutino, señaló que Riazán fue la región más afectada esta madrugada por los drones ucranianos, con un total de 25 aparatos derribados.

El día anterior, Ucrania llevó a cabo uno de los mayores ataques con drones de ala fija de las últimas semanas, lanzando 216 aparatos sobre territorio ruso. Esto llevó a las autoridades del puerto de Novorrosísk (mar Negro) a declarar el estado de emergencia, tras un bombardeo que dejó al menos cuatro heridos y daños en varias instalaciones petroleras.

El objetivo principal de estos ataques ucranianos con drones y misiles contra Rusia es afectar infraestructuras energéticas, dificultar el suministro de combustible al ejército ruso y reducir las capacidades rusas de exportación de crudo y derivados, una de las principales fuentes de divisas del país.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

Zelensky elogió la defensa de Ucrania tras el último ataque masivo ruso

En otro orden, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, destacó la “exitosa actuación de los sistemas Patriot”, que lograron interceptar misiles balísticos rusos durante el último ataque masivo contra Kiev.

El mandatario subrayó la necesidad de reforzar la defensa aérea del país y reclamó a los aliados occidentales más sistemas y misiles compatibles para proteger a la población civil en el contexto del conflicto con Rusia.

A través del mensaje publicado en la red social X, Zelensky detalló que los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que forman parte clave del soporte militar proveniente de Estados Unidos y Europa, mostraron “un buen desempeño” durante los ataques rusos desde el jueves por la noche hasta el viernes por la madrugada.

Sin embargo, el jefe de Estado alertó ante la comunidad internacional: “Aún necesitamos muchas más fuerzas, sistemas y misiles compatibles para proteger vidas”.

En el mismo comunicado grabado y posteriormente publicado, agradeció explícitamente el respaldo de los países nórdicos —Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega— y de los socios bálticos, quienes decidieron “aportar 500 millones de dólares adicionales a la iniciativa PURL”.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaRiazánrefineríadronesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La Unión Europea aprobó su presupuesto para 2026 con aumentos en investigación, seguridad y protección civil

El nuevo marco financiero de la UE contempla incrementos en partidas para energía, innovación, movilidad militar y más. “Europa debe seguir siendo competitiva”, resaltó la titular del Parlamento

La Unión Europea aprobó su

Hallaron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania: evacuaron a más de 20 mil personas

Las autoridades de Núremberg ordenaron el desalojo masivo tras descubrir el artefacto explosivo en una zona residencial. La detección obligó a cerrar calles y suspender servicios de transporte público

Hallaron una bomba de casi

Cómo el cibercrimen se industrializó y convirtió la IA en su arma letal: “Ya no es si te hackean, sino cuándo”

Medio millón de amenazas diarias, bandas con voceros y blogs, malware que se automatizó con inteligencia artificial. Gabriel Zurdo, ejecutivo líder en la industria de ciberseguridad, describe un ecosistema criminal en el que los atacantes llevan ventaja

Cómo el cibercrimen se industrializó

Fueron atacados por un enjambre de avispas durante las vacaciones, sufrieron 100 picaduras y murieron horas después

La historia de Daniel y Cooper Owen que se encontraban de viaje en Laos y fueron sorprendidos por avispones mientras practicaban tirolesa

Fueron atacados por un enjambre

Volodimir Zelensky elogió la defensa de Ucrania tras el último ataque masivo ruso y pidió más sistemas de protección a sus aliados

El presidente ucraniano destacó la respuesta antiaérea y formalizó gestiones diplomáticas para fortalecer la seguridad nacional. Además, anunció dos nuevos acuerdos de cara al crudo invierno en la región

Volodimir Zelensky elogió la defensa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estatus del AICM EN VIVO:

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 15 de noviembre

Quiénes son los dos artistas que Pedro Sánchez recomienda más allá de Rosalía: uno de ellos toca pronto en España

20 fotos de impresionante incendio en el polo industrial de Ezeiza

Retiros de cesantías en Colombia suben 7,3% y marcan tendencia clave en empleo y vivienda

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado define si declara culpable al clan Sena y al resto de acusados

INFOBAE AMÉRICA
Israel detiene en Cisjordania a

Israel detiene en Cisjordania a cerca de 40 supuestos miembros de Hamás a los que acusa de planear atentados

Boris Becker atribuye a un "bloqueo mental" la eliminación de Alexander Zverev en las Finales ATP

El Abogado General del TJUE descarta una "autoamnistía" y que la ley afecte a intereses financieros de la UE

Un incendio con explosiones en un parque industrial de Buenos Aires deja más de 20 heridos

El juicio en apelación en Francia contra el expresidente Nicolas Sarkozy arrancará el 16 de marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

El día que The Beatles

El día que The Beatles convirtieron un peine y papel higiénico en el sonido más original de “Lovely Rita”

Dolly Parton, a punto de cumplir 80 años, brindó nuevos detalles sobre su salud: “Siento que apenas estoy empezando”

Amparo Muñoz, la única mujer española que ganó el Miss Universo: renunció a la corona y cayó en las drogas

El Woody que nadie conoció: así era el oscuro primer guion de “Toy Story”

El fenómeno Labubu rompe récords y ahora apunta a Hollywood