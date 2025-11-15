Nuevo golpe al petróleo ruso: drones ucranianos atacaron una refinería en la región de Riazán, a 200 kilómetros de Moscú

Ucrania atacó la refinería de petróleo rusa de Riazán

Drones ucranianos atacaron una refinería en la región rusa de Riazán, ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, según reportaron varios canales de Telegram.

El canal Astra difundió un video sobre el incendio y citó testimonios de vecinos que afirmaron que los drones impactaron en las instalaciones de la refinería.

La información fue confirmada por el canal ucraniano Supernova, que presentó imágenes nocturnas de las consecuencias del ataque.

El gobernador de Riazán, Pável Malkov, reconoció en su canal que los fragmentos de drones causaron “un incendio en el recinto de una empresa”, sin ofrecer más detalles.

“Según datos preliminares, no hay heridos y aún se valoran los daños materiales. En el lugar del siniestro trabajan los servicios de emergencia”, indicó.

El Ministerio de Defensa ruso, en su parte matutino, señaló que Riazán fue la región más afectada esta madrugada por los drones ucranianos, con un total de 25 aparatos derribados.

El día anterior, Ucrania llevó a cabo uno de los mayores ataques con drones de ala fija de las últimas semanas, lanzando 216 aparatos sobre territorio ruso. Esto llevó a las autoridades del puerto de Novorrosísk (mar Negro) a declarar el estado de emergencia, tras un bombardeo que dejó al menos cuatro heridos y daños en varias instalaciones petroleras.

El objetivo principal de estos ataques ucranianos con drones y misiles contra Rusia es afectar infraestructuras energéticas, dificultar el suministro de combustible al ejército ruso y reducir las capacidades rusas de exportación de crudo y derivados, una de las principales fuentes de divisas del país.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

Zelensky elogió la defensa de Ucrania tras el último ataque masivo ruso

En otro orden, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, destacó la “exitosa actuación de los sistemas Patriot”, que lograron interceptar misiles balísticos rusos durante el último ataque masivo contra Kiev.

El mandatario subrayó la necesidad de reforzar la defensa aérea del país y reclamó a los aliados occidentales más sistemas y misiles compatibles para proteger a la población civil en el contexto del conflicto con Rusia.

A través del mensaje publicado en la red social X, Zelensky detalló que los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que forman parte clave del soporte militar proveniente de Estados Unidos y Europa, mostraron “un buen desempeño” durante los ataques rusos desde el jueves por la noche hasta el viernes por la madrugada.

Sin embargo, el jefe de Estado alertó ante la comunidad internacional: “Aún necesitamos muchas más fuerzas, sistemas y misiles compatibles para proteger vidas”.

En el mismo comunicado grabado y posteriormente publicado, agradeció explícitamente el respaldo de los países nórdicos —Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega— y de los socios bálticos, quienes decidieron “aportar 500 millones de dólares adicionales a la iniciativa PURL”.