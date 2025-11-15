Mundo

El papa León XIV recibió en el Vaticano a varias estrellas de Hollywood y advirtió que el cine está en peligro

Figuras como Cate Blanchett, Viggo Mortensen y Spike Lee, y otros artistas internacionales participaron de una audiencia con el pontífice, quien pidió a las instituciones defender el “valor social” del cine

El papa León XIV saluda
El papa León XIV saluda a la actriz Cate Blanchett, durante una audiencia con artistas del mundo del cine en la Sala Clementina del Vaticano (Simone Risoluti/Vatican Media/Distribuida por REUTERS)

El papa León XIV denunció este sábado “la preocupante erosión” de las salas de cine y urgió a las instituciones a defender su “valor social”, durante una audiencia en el Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Viggo Mortensen o Spike Lee.

Las salas de cine están sufriendo una preocupante erosión que las está arrebatando en ciudades y barrios. Y no son pocos los que dicen que el arte del cine y la experiencia cinematográfica están en peligro. Invito a las instituciones a no resignarse y a cooperar para afirmar el valor social y cultural de esta actividad”, dijo el pontífice, suscitando el aplauso de los asistentes.

El papa León XIV recibió
El papa León XIV recibió en el Vaticano a varias estrellas de Hollywood y otros representantes del cine internacional (Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

León XIV ha invitado al Vaticano a numerosos actores, actrices o cineastas de Hollywood y otras industrias para “explorar las opciones que la creatividad artística ofrece a la Iglesia para promover los valores humanos”, según el Dicasterio para la Cultura.

En primera fila, sentados en la monumental Sala Clementina del Palacio Apostólico, escucharon sus palabras Cate Blanchett, Spike Lee, Viggo Mortensen o Monica Bellucci.

Al evento también estaban invitados cineastas como el español Albert Serra, Marco Bellocchio, Emir Kusturica, George Miller, Gaspar Noé, Gus van Sant o la argentina Laura Citarella.

La actriz Monica Bellucci, emocionada
La actriz Monica Bellucci, emocionada al saludar al papa León (Simone Risoluti/Vatican Media/Distribuida por REUTERS)

El papa estadounidense definió el cine como “un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos”.

“Es hermoso reconocer que, cuando la linterna mágica del cine se enciende en la oscuridad, se enciende simultáneamente la mirada del alma, porque el cine sabe asociar lo que parece ser solo entretenimiento con la narración de la aventura espiritual del ser humano”, dijo.

“Habitemos los espacios culturales”

En su defensa del séptimo arte, del que es un reconocido apasionado, León XIV afirmó que “las estructuras culturales, como los cines y los teatros, son corazones palpitantes de nuestros territorios, porque contribuyen a su humanización”.

“Si una ciudad está viva es también gracias a sus espacios culturales: debemos habitarlos, construir relaciones en ellos, día tras día”, alertó.

El cineasta Spike Lee le
El cineasta Spike Lee le regaló al papa León XIV una camiseta del equipo de básquetbol Phoenix Suns (Simone Risoluti/Vatican Media/Distribuida por REUTERS)

Porque, subrayó, “nuestra época necesita testigos de esperanza, de belleza, de verdad” y los actores, actrices o cineastas pueden ayudar a ello, recuperando “la autenticidad de la imagen para salvaguardar y promover la dignidad humana”.

“No tengan miedo de confrontar las heridas del mundo. La violencia, la pobreza, el exilio, la soledad, las adicciones, las guerras olvidadas son heridas que piden ser vistas y contadas. El gran cine no explota el dolor: lo acompaña, lo indaga. Esto es lo que han hecho todos los grandes directores”, sostuvo.

El Papa saluda al actor
El Papa saluda al actor Sergio Castellitto (Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

La importancia del séptimo arte, indicó, no depende de “la lógica del algoritmo” que, ilustró, “tiende a repetir aquello que funciona”

“No todo debe ser inmediato o previsible: defiendan la lentitud cuando es necesaria, el silencio cuando habla, la diferencia cuando provoca. La belleza no es solo evasión, sino sobre todo invocación”; animó a los artistas que le escuchaban.

Matteo Garrone y Emir Kusturica
Matteo Garrone y Emir Kusturica pasean por la Galería Lapidaria del Palacio Apostólico tras reunirse con el Papa León XIV durante la audiencia con artistas del mundo del cine en el Vaticano, el 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Matteo Minnella

Asimismo, el papa recordó que hace exactamente 130 años, el 28 de diciembre de 1895, París acogió la primera proyección cinematográfica pública con los hermanos Lumière.

Regalos de Blanchett y Spike Lee

“Sus palabras fueron extraordinarias y ojalá los ministros de Cultura de todo el mundo les prestaran atención. Habló de la compasión y de interesarse por los problemas del mundo”, declaró Blanchett a los periodistas tras la audiencia.

Cate Blanchett dijo que las
Cate Blanchett dijo que las palabras del papa León "fueron extraordinarias" (REUTERS/Matteo Minnella)

Los italianos Monica Bellucci, Dario Argento y Matteo Garrone también estuvieron presentes en la audiencia con el papa, quien estrechó la mano a todos los invitados, incluido el director Lee, un ferviente seguidor de los Knicks que le obsequió la camiseta del equipo de baloncesto.

“Es el decimocuarto papa (León), por lo que (la camiseta) era la número 14. Y en la espalda ponía papa Leo”, explicó Lee después, añadiendo que los Knicks tenían tres jugadores de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, a la que asistió Robert Prevost, el nombre del pontífice.

(Con información de EFE y AFP)

