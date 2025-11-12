Mundo

Trump pidió al presidente israelí que indulte a Netanyahu por las causas de corrupción: “Persecución política injustificada”

Isaac Herzog hizo pública una carta en la que el presidente estadounidense elogia al primer ministro israelí como un líder “formidable” en la guerra y solicita su perdón total

El presidente Donald Trump conversa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Knéset, el parlamento de Israel, en Jerusalén. (Evan Vucci/REUTERS)

El presidente israelí, Isaac Herzog, hizo pública este miércoles una carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que le hace una petición oficial para que indulte al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción.

“Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz”, reza la misiva del presidente estadounidense difundida por el gabinete de Herzog.

La carta enviada por el presidente estadounidense Donald Trump al presidente Isaac Herzog, en la que le pide al jefe de Estado israelí que indulte al primer ministro Benjamin Netanyahu, se publicó el 12 de noviembre de 2025.

“El presidente Herzog tiene en la más alta estima al presidente Trump y reitera su profundo agradecimiento por su firme apoyo a Israel”, afirmó el gabinete del presidente israelí en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

“No obstante, y sin perjuicio de lo anterior,” continuó, “como la Presidencia ha dejado claro en todo momento, quien desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos”.

Netanyahu, que aún no ha sido condenado, tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, considerado el más grave y que gira en torno a un presunto acuerdo de soborno entre Netanyahu y el empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News y quien se benefició económicamente a cambio de una cobertura favorable.

“Si bien respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí y sus requisitos, creo que este ‘caso’ contra Bibi es una persecución política injustificada”, sentenció el mandatario estadounidense en su carta a Herzog.

Trump ya le había solicitado a Herzog el indulto de Netanyahu durante su intervención en el Parlamento israelí (Kneset) el pasado 13 de octubre (Evan Vucci/Pool via REUTERS)

En respuesta a la carta de Trump, el líder de la oposición Yair Lapid afirmó que para ello sería necesario que el primer ministro admitiera haber infringido la ley.

“Recordatorio: la legislación israelí establece que la primera condición para recibir un indulto es la admisión de culpa y la expresión de arrepentimiento por los hechos”, afirma Lapid en un comunicado.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pide a Herzog que acceda a la petición de Trump.

“Las acusaciones falsas y vergonzosas contra el primer ministro Netanyahu se han convertido desde hace tiempo en una acusación contra la fiscalía, cuya vergüenza y delitos quedan al descubierto cada día en el juicio. El perdón en este caso es lo correcto y lo urgente. Presidente Herzog, escuche al presidente Trump”, tuiteó.

Trump ya le había solicitado a Herzog el indulto de Netanyahu durante su intervención en el Parlamento israelí (Kneset) el pasado 13 de octubre, en el marco de la visita que hizo a Israel después de que el Gobierno israelí y el grupo islamista Hamas aceptaran su plan de paz.

“¿Por qué no le concede un indulto a Netanyahu?”, preguntó Trump a Herzog entonces ante los parlamentarios.

Está previsto que el primer ministro israelí testifique este martes, según anunció el tribunal que instruye el caso en su página web, de acuerdo a la agenda semanal del juicio, que exige la comparecencia del mandatario tres veces por semana.

No son pocas las veces que el mandatario ha solicitado el aplazamiento del proceso desde su inicio en 2024. En la mayoría de las ocasiones, se ha respaldado en la ofensiva bélica de sus tropas contra la Franja de Gaza -ahora bajo un teórico alto el fuego- para justificar sus ausencias.

Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una “caza de brujas” y una trama del “Estado profundo”, es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

