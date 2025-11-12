Mundo

La oposición venezolana denunció la desaparición del ex alcalde Macario González tras dos meses de detención

Voluntad Popular afirmó que la dictadura mantiene en secreto el paradero del dirigente político de 73 años y le niega todo contacto con sus familiares y abogados

Guardar
El ex alcalde de Barquisimeto,
El ex alcalde de Barquisimeto, Macario González. (EFE/Cristian Hernández/Archivo)

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este miércoles que Macario González, miembro de su dirección nacional y ex alcalde de Barquisimeto —capital del estado Lara, en el occidente del país—, lleva dos meses detenido “sin acceso a sus familiares ni abogados”, y sin que las autoridades informen dónde se encuentra preso. A través de X, VP afirmó que a González se le están “violando sus derechos humanos” y que su situación constituye, desde hace dos meses, una “desaparición forzada”.

La organización subrayó que “Macario no ha cometido ningún delito. Solo es un docente que ha dedicado su vida a servir a Venezuela como exalcalde”, y advirtió que la vida del dirigente político corre peligro: “Sigue en riesgo, ya que es un adulto mayor de 73 años que sufre de hipertensión”.

Del mismo modo, VP denunció que su activista Luis Somaza —detenido el pasado 12 de febrero— permanece “aislado en una celda pequeña”. La formación alertó que Somaza sufre “hidradenitis supurativa, una enfermedad crónica y dolorosa de la piel que produce nódulos que supuran sangre y pus bajo la piel”, lo que agrava su estado dentro del aislamiento.

El activista Luis Somaza
El activista Luis Somaza

VP exigió la liberación de González, de Somaza y de todos los presos políticos, cuyo número asciende a 884, según cifras de la ONG Foro Penal. No obstante, la dictadura de Venezuela sostiene que el país está “libre de presos políticos” y que las personas señaladas como tales se encuentran encarceladas por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón informó este sábado que ha recibido denuncias sobre “castigos, suspensión de visitas y maltratos” contra los presos políticos recluidos en cárceles de Venezuela. En un comunicado difundido en X, la organización explicó que los familiares de los detenidos alertaron sobre una serie de abusos que incluyen “golpes, restricción de alimentos y trato humillante”.

La ONG agregó que, “como defensores de derechos humanos, acompañamos a las familias en su preocupación y hacemos un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad física, la vida y la dignidad de todas las personas privadas de libertad, y para que cesen todas las prácticas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos”.

Las denuncias de partidos opositores y organizaciones de derechos humanos reflejan un panorama de creciente preocupación sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Mientras la dictadura insiste en negar la existencia de detenciones por motivos políticos, las familias, activistas y defensores continúan exigiendo garantías básicas, transparencia y la liberación de quienes consideran injustamente encarcelados.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Veneuzeladictadurapresos politicosMacario GonzálezVoluntad PopularrepresionUltimas noticias AmericaCrisis en Venezuela

Últimas Noticias

Cómo China usó a la soja como un arma en su disputa comercial con Estados Unidos

Beijing suspendió las compras del grano norteamericano en represalia a los aranceles de Washington, redirigiendo sus importaciones hacia Brasil y Argentina. La maniobra presiona a los agricultores estadounidenses y evidencia el uso estratégico de un producto clave en la guerra económica entre las dos potencias

Cómo China usó a la

Canadá anunció nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a su programa de drones y sector energético

La medida, anunciada durante la reunión del G7, afecta a 13 personas y 11 entidades, entre ellas empresas tecnológicas y energéticas

Canadá anunció nuevas sanciones contra

Ucrania detectó y eliminó infiltrados rusos y recuperó terreno en Pokrovsk

Esta ciudad es uno de los últimos bastiones clave de Ucrania en la región de Donetsk y su control es estratégico tanto para Kiev como para Moscú

Ucrania detectó y eliminó infiltrados

Se multiplican las crisis en Cuba: la dictadura declaró como “epidemia” el brote de dengue, chikunguña y oropouche

La dictadura instó a enfrentar el repunte de enfermedades transmitidas por mosquitos con la misma estrategia aplicada durante la covid-19

Se multiplican las crisis en

Dos ministros claves de Ucrania renunciaron en medio de un escándalo por corrupción

Svitlana Grynchuk, a cargo del área energética, y German Galushchenko, responsable de Justicia, dejaron sus puestos después de verse implicados en un caso de corrupción relacionado con contratos de la empresa estatal Energoatom

Dos ministros claves de Ucrania
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cae “La China”, presunta integrante

Cae “La China”, presunta integrante del CJNG relacionada con descuartizamientos y venta de drogas en Colima

Sheinbaum invita a la CIRT a participar en Comisión para la Reforma Electoral: “Construir juntos”

Provincias Unidas está abierta al diálogo en Diputados, pero no acompañará proyectos “a libro cerrado”

Avanzan en el análisis de investigaciones contra varios jueces federales en el Consejo de la Magistratura

Un español pregunta a un patrón de barco la verdad sobre el monstruo del lago Ness y su respuesta sorprende: “Ahí es donde la gente empezó a verlo”

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Pakistán mata

El Ejército de Pakistán mata a una veintena de terroristas en el oeste del país

Cómo China usó a la soja como un arma en su disputa comercial con Estados Unidos

La SD Huesca destituye a Sergi Guilló como técnico en busca de "impulsar una reacción"

La Asamblea Nacional de Francia aprueba la suspensión de la reforma de las pensiones

Trump acusa a los demócratas de "desviar la atención" del cierre del Gobierno de EEUU con el caso Epstein

ENTRETENIMIENTO

Famosa chef de televisión murió

Famosa chef de televisión murió tras la colisión y caída del helicóptero que piloteaba

El impresionante cambio de vida de Jeff Goldblum luego de rodar Wicked: “Dejé de comer carne y aves”

El 70% de los aficionados a la música preferiría ir a un concierto que tener sexo, afirma un estudio

Ruby Rose lanza duras críticas a Sydney Sweeney por su papel en la película Christy: “Nadie entre ‘la gente’ quiere ver a alguien que los odia”

Eddie Murphy se sinceró sobre su experiencia como padre de diez hijos: “Simplemente sucedió”