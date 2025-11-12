Conducir motocicleta, símbolo de independencia para las mujeres iraníes

Merat Behnam estaciona su motocicleta frente a su café en el centro de Teherán, Irán, el sábado 1 de noviembre de 2025. (Foto AP/Vahid Salemi)

Cuando Merat Behnam reunió el valor suficiente para conducir su scooter amarillo por las congestionadas calles de la capital iraní hasta la cafetería que administra, el tráfico no era su principal preocupación.

En cambio, se preparó para las miradas de desaprobación, los insultos e incluso para ser detenida por la policía por ser una mujer que conducía una motocicleta en Teherán, algo que desde hace mucho tiempo está mal visto por los intransigentes y los clérigos conservadores de Irán.

Pero Behnam, de 38 años, se encontró ampliamente aceptada en la carretera, y parte de una reconsideración más amplia por parte de las mujeres sobre las expectativas sociales en Irán.

No es una medida que lo abarque todo, especialmente cuando los políticos de línea dura piden que se apliquen leyes sobre el hiyab o el pañuelo en la cabeza mientras Irán reprime a los intelectuales tras la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio; pero sí representa un cambio.

Una mujer conduce su motocicleta en el centro de Teherán, Irán, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Foto AP/Vahid Salemi)

“Fue algo muy importante para mí”, dijo Behnam a The Associated Press tras llegar a su cafetería hace poco. “No sabía muy bien cómo manejarlo. Al principio estaba bastante estresada, pero poco a poco la forma en que la gente me trató y sus reacciones me animaron mucho”.

‘Expuesto al viento’

Dos cosas impedían en el pasado que las mujeres condujeran motocicletas o scooters. En primer lugar, la normativa policial en farsi, idioma iraní, especifica que solo los hombres («mardan») pueden obtener permisos de conducir motocicletas. Se trata de una formulación muy sexista en farsi, un idioma que, en general, es gramaticalmente neutro en cuanto al género.

“Este asunto no es una infracción, sino un delito, y mis colegas se ocuparán de estas personas, ya que ninguna de estas mujeres tiene actualmente licencia de conducir y no podemos actuar en contra de la ley”, dijo el general Abulfazl Mousavipoor, jefe de la policía de tránsito de Teherán, en un informe difundido por la agencia de noticias semioficial ISNA en septiembre.

Luego está el aspecto cultural. Si bien las mujeres ahora pueden trabajar, ocupar cargos políticos y obtener una licencia de conducir, desde la Revolución Islámica de 1979, el país ha impuesto una interpretación estrictamente conservadora, propia del islam chiíta, sobre la conducta femenina. Esto incluye la ley iraní del hiyab obligatorio, que provocó manifestaciones masivas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, quien presuntamente fue detenida por no llevar el velo según las normas de las autoridades.

La iraní Merat Behnam habla desde su motocicleta en el centro de Teherán, Irán, el sábado 1 de noviembre de 2025. (Foto AP/Vahid Salemi)

Según las creencias de algunos clérigos conservadores y extremistas, una mujer que conduce una moto o un scooter es “tabarruj”, o una ostentación excesiva de su belleza prohibida por el Islam.

“Es muy importante que las mujeres lleven la vestimenta adecuada al conducir una motocicleta”, declaró en septiembre el diputado de línea dura Mohammad Seraj a la agencia de noticias semioficial ILNA. “Una mujer sentada en una motocicleta no puede mantener la vestimenta modesta que se espera de ella, ya que ambas manos están ocupadas conduciendo el vehículo y está expuesta al viento”.

Evitar los cargos por congestión

Para muchos, la prohibición de las motocicletas choca frontalmente con la realidad de las calles de Teherán, atestadas diariamente por más de cuatro millones de automóviles y otros cuatro millones de motocicletas. Durante décadas, era común ver a mujeres con el tradicional chador negro viajando de copiloto en motocicletas conducidas por hombres.

Pero después de que las mujeres comenzaran a dejar de usar el hiyab, más mujeres también se arriesgaron a circular en motocicleta por Teherán, evitando así los peajes urbanos que se aplican a los automóviles que superan los 20 millones de riales (20 dólares) mensuales. Si bien todavía representan un pequeño porcentaje del tráfico total, su presencia en las carreteras se ha vuelto más común.

Una mujer conduce su motocicleta en el centro de Teherán, Irán, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Foto AP/Vahid Salemi)

“Aquí no hay ningún manifiesto político ni agenda social”, dijo Behnam. “Simplemente, como mi lugar de trabajo está en el centro y tenía que viajar todos los días desde (el barrio occidental de) Sattarkhan, el tráfico allí —y el problema del estacionamiento, además de las restricciones de la zona de tráfico— me estaban volviendo loco”.

‘Símbolo de elección e independencia’

Pero para otros, se trata de una cuestión política. Se ha especulado que el gobierno del presidente reformista Masoud Pezeshkian, quien hizo campaña a favor de la apertura a Occidente antes de la guerra, podría intentar modificar la normativa para permitir que las mujeres obtengan licencias. Los reformistas —aquellos que buscan transformar la teocracia iraní desde dentro— también han abogado por este cambio.

“Es hora de superar las barreras invisibles de los prejuicios culturales y las normas burocráticas”, publicó el periódico Shargh en septiembre. “Para las mujeres, montar en motocicleta no es solo un medio de transporte, sino un símbolo de libertad de elección, independencia e igualdad de presencia en la sociedad”.

Benham afirma que montar en moto también le brindó la primera interacción positiva que ha tenido con la policía.

Una mujer conduce su motocicleta en el norte de Teherán, Irán, el sábado 1 de noviembre de 2025. (Foto AP/Vahid Salemi)

“Por primera vez, un agente de policía —bueno, en realidad, un agente de tránsito— me hizo sentir más segura y animada. Sentí que contaba con su apoyo”, dijo. “Incluso cuando me dieron advertencias, fueron de índole técnica, como dónde estacionar, qué no hacer o que siempre debía usar casco”.

(con información de AP)