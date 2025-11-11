Mundo

Un dron sobrevoló ilegalmente una planta de explosivos en Francia

El dispositivo no identificado ingresó sin autorización al espacio aéreo de una instalación estratégica de la empresa estatal Eurenco en Bergerac

Guardar
Foto de archivo: Vista general
Foto de archivo: Vista general de una instalación de fabricación en la planta de la empresa de pólvoras y explosivos Eurenco, en Bergerac, suroeste de Francia, el 11 de abril de 2024. (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)

Un dron de procedencia desconocida realizó este lunes un vuelo ilegal sobre una planta estratégica de explosivos de la empresa estatal Eurenco, ubicada en la ciudad francesa de Bergerac, según informó este martes la Prefectura local. Las autoridades indicaron que se trabaja para identificar a los responsables del incidente.

En un comunicado oficial, la Prefectura señaló que “los servicios policiales, inmediatamente alertados, organizaron búsquedas para encontrar al telepiloto, que se han demostrado infructuosas”. El dispositivo, de unos 40 centímetros de envergadura, sobrevoló dos edificios del complejo industrial alrededor de las 19:00 (hora local), realizando varias pasadas antes de desaparecer, según detalló la emisora ICI Périgord. El dron logró acercarse al complejo sin ser interceptado ni identificado, y su operador continúa siendo buscado.

Las autoridades han abierto una investigación por “sobrevuelo deliberado de una zona restringida por parte de un piloto de aeronave”, confiada a la Dirección Interdepartamental de la Policía Nacional de Dordoña. “La seguridad del emplazamiento, clasificado como sensible, sigue siendo una prioridad absoluta” y “las medidas de vigilancia y protección se reforzaron en cuanto se detectó el sobrevuelo”, añadió la Prefectura.

La planta de Bergerac. (LUDOVIC
La planta de Bergerac. (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)

La empresa Eurenco, que tiene previsto presentar una denuncia formal este miércoles, fue fundada en 2004 y es líder europeo en la fabricación de pólvoras y explosivos. Posee cuatro plantas de producción —dos en Francia (Bergerac y Sorgues, en la región de Vaucluse), una en Suecia y otra en Bélgica—, emplea a unas 1.700 personas y generó casi 500 millones de euros en ingresos en 2024, duplicando su facturación en los últimos cinco años.

Sus productos, tanto pólvoras propulsoras como explosivas, se utilizan en todas las municiones del Ejército francés y en gran parte del armamento europeo: bombas, ojivas de misiles, torpedos y proyectiles de calibre medio. La planta de producción de pólvora en Périgord fue inaugurada en marzo, casi veinte años después de que esa línea de producción se trasladara a Suecia en 2007, una decisión revertida ahora como parte de una relocalización estratégica en un contexto de rearme europeo.

Este suceso se enmarca en una serie de sobrevuelos de drones sobre infraestructuras estratégicas que se han registrado en distintas zonas de Europa en las últimas semanas. En algunos casos, estos incidentes han obligado a suspender operaciones en instalaciones sensibles, como aeropuertos y bases militares.

El uso indebido de drones
El uso indebido de drones sobre instalaciones estratégicas ha encendido las alertas de seguridad en varios países europeos. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)

En Bélgica, por ejemplo, tanto los aeropuertos de Bruselas-Zaventem como el de Lieja se vieron forzados a cerrar su espacio aéreo durante más de una hora tras la detección de drones en las inmediaciones de las terminales, además de registrarse incidentes similares en tres bases militares del país. Aunque el Gobierno belga aún no ha señalado a ningún responsable, los servicios de inteligencia sospechan de la posible implicación de un actor estatal extranjero, con Rusia como principal hipótesis. El ministro Francken descartó que se trate de simples incidentes aislados y afirmó que las incursiones “no son obra de aficionados, sino operaciones coordinadas”.

Los episodios reportados en Bélgica se suman a una ola de avistamientos similares detectados desde mediados de septiembre en España, Estonia, Dinamarca, Polonia, Noruega, República Checa y Alemania, lo que ha elevado las alertas de seguridad en todo el continente.

En paralelo, la Comisión Europea avanza en la creación de una unidad propia de Inteligencia, que dependerá directamente de la presidenta Ursula von der Leyen, con el objetivo de reforzar la respuesta ante el “panorama geopolítico y geoeconómico desafiante”. Según confirmó un portavoz comunitario, el Ejecutivo europeo “está examinando cómo reforzar sus capacidades de seguridad e inteligencia” y, en ese contexto, “considera la creación de una unidad específica dentro de su Secretaría General”.

(Con información de agencias)

Temas Relacionados

FranciadronesBergeracEurencoUltimas noticias America

Últimas Noticias

Las bolsas mundiales registran resultados mixtos en medio de temores por una burbuja de la inteligencia artificial

Wall Street cotiza con el Nasdaq perdiendo terreno tras la venta de acciones de Nvidia por parte de SoftBank. El cierre del Gobierno estadounidense, el más largo de la historia, avanza hacia su fin

Las bolsas mundiales registran resultados

El impactante momento en que colapsa un puente de 758 metros en China pocos meses después de su inauguración

Las autoridades evacuaron la estructura en Sichuan tras detectar grietas y deformaciones en las laderas.No se reportaron víctimas

El impactante momento en que

India investiga el atentado en Nueva Delhi: la conexión con Cachemira y el doctor que se inmoló en el coche bomba

Las autoridades investigan el vínculo del ataque con una red terrorista desarticulada horas antes. La pista principal apunta a Mohammad Umar, un médico vinculado al grupo yihadista Jaish-e-Mohammad, presunto conductor del automóvil

India investiga el atentado en

La ley de pena de muerte para terroristas superó la primera votación en el Parlamento de Israel

La iniciativa, que busca imponer el máximo castigo de forma obligatoria para ataques letales contra israelíes, fue celebrada por su promotor Ben Gvir como “la más importante de la historia”. La medida debe superar dos instancias más

La ley de pena de

La Justicia de Erdogan planea condenar al ex alcalde opositor de Estambul a más de 2.300 años de cárcel

Ekrem Imamoglu, quien se encuentra bajo arresto desde el pasado mes de marzo, enfrenta cargos por corrupción, crimen organizado y otros delitos en Turquía

La Justicia de Erdogan planea
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el método 8-8-8

Cómo es el método 8-8-8 que ayuda a prevenir el agotamiento y mejorar la calidad de vida

Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Julio De Vido vuelve a prisión: tras el fallo de la Corte Suprema, ordenaron su detención por la Tragedia de Once

El alcalde Carlos Fernando Galán habló del taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá: “Que pague por sus actos”

Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio Del Valle

INFOBAE AMÉRICA
Más de 225.000 muertos, costas

Más de 225.000 muertos, costas destruidas en 14 países y un evento que marcó generaciones: así fue el tsunami más devastador jamás registrado

El momento en que un avión militar turco con 20 personas a bordo se estrelló cerca de la frontera con Azerbaiyán

Alemania detuvo a un hombre acusado de promover los asesinatos de Angela Merkel y Olaf Scholz en la darknet

Pilar Castro protagoniza 'Todos los lados de la cama': "Venimos de una creación más libre y con menos censura que ahora"

El ejercicio de resistencia puede mejorar los síntomas físicos y mentales del Covid persistente

ENTRETENIMIENTO

“No soy un ermitaño. Llevo

“No soy un ermitaño. Llevo una vida plena, feliz”, aseguró Daniel Day-Lewis en su esperado regreso a la gran pantalla

Christopher Meloni describió el final soñado para Benson y Stabler en “La ley y el orden: UVE”

Kim Kardashian arremetió contra los videntes que dijeron que aprobaría el examen de abogacía

Murió Sally Kirkland, actriz nominada al Oscar por “Anna”

‘Netflix House’, el primer parque temático del gigante de streaming abre sus puertas al público