El impactante momento en que colapsa un puente de 758 metros en China pocos meses después de su inauguración

Un puente se derrumba parcialmente en el suroeste de China, meses después de su inauguración

Una sección de un puente recientemente inaugurado colapsó el martes en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, sobre una carretera nacional que conecta el centro del país con el Tíbet. Las autoridades locales confirmaron que no hubo víctimas gracias a las medidas preventivas implementadas.

El puente Hongqi, de 758 metros de longitud, forma parte de la Carretera Nacional 317 en la ciudad de Maerkang. El colapso ocurrió el martes por la tarde después de que la situación en la ladera de la montaña se deteriorara, desencadenando deslizamientos de tierra que provocaron el derrumbe del puente de acceso y el lecho de la carretera.

Las primeras señales de peligro aparecieron el lunes, cuando se detectó deformación en las pendientes del lado derecho del puente. Durante una inspección local realizada a las 5:25 de la tarde del lunes, se identificaron grietas en las laderas y caminos cercanos, así como desplazamientos en el terreno de la montaña, según informó Sichuan Daily.

Las autoridades locales activaron de inmediato un protocolo de respuesta de emergencia. Personal de seguridad pública, transporte y departamentos de recursos naturales se desplazaron al lugar para manejar la situación. La policía de Maerkang cerró el puente a todo el tráfico el lunes por la tarde como medida precautoria.

Para las 11 de la noche del lunes, todos los vehículos varados habían sido evacuados y se colocaron señales de advertencia en el sitio para controlar estrictamente el acceso no autorizado. Los departamentos pertinentes también emitieron un aviso de control de tráfico para alertar al público.

La situación empeoró el martes. Videos publicados en línea muestran cómo, a medida que se intensificaba la deformación de la pendiente, se desencadenó un deslizamiento de tierra que provocó el colapso del lecho de la carretera subyacente y el puente de acceso. El derrumbe de pilares y cubiertas del puente produjo una gran cantidad de humo y polvo, imágenes que se volvieron virales en redes sociales.

La impactante secuencia del derrumbe.

Gracias a las oportunas medidas de control de tráfico implementadas el lunes, no se reportaron víctimas, confirmó el comunicado de las autoridades locales.

La construcción del puente finalizó a principios de este año, según un video publicado por el contratista Sichuan Road & Bridge Group en redes sociales. El hecho de que una estructura tan reciente haya colapsado apenas meses después de su inauguración ha generado preocupación sobre los estándares de construcción y la evaluación de riesgos geológicos en la región.

Actualmente, no hay un cronograma estimado para la reapertura de la carretera, según el comunicado oficial. Todos los vehículos entrantes y salientes deben seguir las rutas de desvío designadas especificadas en el aviso de las autoridades.

La Carretera Nacional 317 es una vía importante que conecta el corazón de China con la región autónoma del Tíbet, por lo que su cierre representa una interrupción significativa para el tráfico en la zona. Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras evalúan las condiciones de seguridad para eventuales trabajos de reparación o reconstrucción.