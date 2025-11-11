Mundo

El impactante momento en que colapsa un puente de 758 metros en China pocos meses después de su inauguración

Las autoridades evacuaron la estructura en Sichuan tras detectar grietas y deformaciones en las laderas.No se reportaron víctimas

Guardar
Un puente se derrumba parcialmente en el suroeste de China, meses después de su inauguración

Una sección de un puente recientemente inaugurado colapsó el martes en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, sobre una carretera nacional que conecta el centro del país con el Tíbet. Las autoridades locales confirmaron que no hubo víctimas gracias a las medidas preventivas implementadas.

El puente Hongqi, de 758 metros de longitud, forma parte de la Carretera Nacional 317 en la ciudad de Maerkang. El colapso ocurrió el martes por la tarde después de que la situación en la ladera de la montaña se deteriorara, desencadenando deslizamientos de tierra que provocaron el derrumbe del puente de acceso y el lecho de la carretera.

Las primeras señales de peligro aparecieron el lunes, cuando se detectó deformación en las pendientes del lado derecho del puente. Durante una inspección local realizada a las 5:25 de la tarde del lunes, se identificaron grietas en las laderas y caminos cercanos, así como desplazamientos en el terreno de la montaña, según informó Sichuan Daily.

Las autoridades locales activaron de inmediato un protocolo de respuesta de emergencia. Personal de seguridad pública, transporte y departamentos de recursos naturales se desplazaron al lugar para manejar la situación. La policía de Maerkang cerró el puente a todo el tráfico el lunes por la tarde como medida precautoria.

Para las 11 de la noche del lunes, todos los vehículos varados habían sido evacuados y se colocaron señales de advertencia en el sitio para controlar estrictamente el acceso no autorizado. Los departamentos pertinentes también emitieron un aviso de control de tráfico para alertar al público.

La situación empeoró el martes. Videos publicados en línea muestran cómo, a medida que se intensificaba la deformación de la pendiente, se desencadenó un deslizamiento de tierra que provocó el colapso del lecho de la carretera subyacente y el puente de acceso. El derrumbe de pilares y cubiertas del puente produjo una gran cantidad de humo y polvo, imágenes que se volvieron virales en redes sociales.

La impactante secuencia del derrumbe.
La impactante secuencia del derrumbe.

Gracias a las oportunas medidas de control de tráfico implementadas el lunes, no se reportaron víctimas, confirmó el comunicado de las autoridades locales.

La construcción del puente finalizó a principios de este año, según un video publicado por el contratista Sichuan Road & Bridge Group en redes sociales. El hecho de que una estructura tan reciente haya colapsado apenas meses después de su inauguración ha generado preocupación sobre los estándares de construcción y la evaluación de riesgos geológicos en la región.

Actualmente, no hay un cronograma estimado para la reapertura de la carretera, según el comunicado oficial. Todos los vehículos entrantes y salientes deben seguir las rutas de desvío designadas especificadas en el aviso de las autoridades.

La Carretera Nacional 317 es una vía importante que conecta el corazón de China con la región autónoma del Tíbet, por lo que su cierre representa una interrupción significativa para el tráfico en la zona. Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras evalúan las condiciones de seguridad para eventuales trabajos de reparación o reconstrucción.

Temas Relacionados

ChinaSichuanPuentederrumbeTibetUltimas noticias américa

Últimas Noticias

India investiga el atentado en Nueva Delhi: la conexión con Cachemira y el doctor que se inmoló en el coche bomba

Las autoridades investigan el vínculo del ataque con una red terrorista desarticulada horas antes. La pista principal apunta a Mohammad Umar, un médico vinculado al grupo yihadista Jaish-e-Mohammad, presunto conductor del automóvil

India investiga el atentado en

La ley de pena de muerte para terroristas superó la primera votación en el Parlamento de Israel

La iniciativa, que busca imponer el máximo castigo de forma obligatoria para ataques letales contra israelíes, fue celebrada por su promotor Ben Gvir como “la más importante de la historia”. La medida debe superar dos instancias más

La ley de pena de

La Justicia de Erdogan planea condenar al ex alcalde opositor de Estambul a más de 2.300 años de cárcel

Ekrem Imamoglu, quien se encuentra bajo arresto desde el pasado mes de marzo, enfrenta cargos por corrupción, crimen organizado y otros delitos en Turquía

La Justicia de Erdogan planea

Aparecieron fragmentos de drones rusos en territorio de Rumania tras los ataques a puertos ucranianos

Restos de aparatos no tripulados fueron localizados en una zona fronteriza, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en la región y agrega más tensión la escalada entre Rusia y la OTAN

Aparecieron fragmentos de drones rusos

China ordenó el retiro de dos aplicaciones de citas gay de las tiendas móviles

Las plataformas Blued y Finka fueron eliminadas por decisión de la autoridad de ciberespacio, en medio de un contexto de creciente presión sobre la comunidad LGBTQ+

China ordenó el retiro de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con cadena humana, ciudadanos salvaron

Con cadena humana, ciudadanos salvaron la vida de un perro que estaba en peligro de ahogarse en un caño en Bogotá

Marcela Gallego reveló cómo fue perdonar a su papá que la abandonó cuando era una niña: “Fue importante sacar la verdad, la rabia y ser valiente”

Director de colegio de Independencia es denunciado por acosar a madre de familia: “Usted está con la máxima autoridad”

Cómo sigue la causa por la muerte de la novia del guitarrista de Virus: la prueba clave que lo beneficia

Mr. Taxes lanzó dura crítica al ministro Armando Benedetti por arremeter contra la magistrada Cristina Lombana: “Debe renunciar”

INFOBAE AMÉRICA
Lana Del Rey definió a

Lana Del Rey definió a esta canción como la más icónica: “Ha sido el tema de mi carrera”

Cristiano Ronaldo: "Definitivamente, el de 2026 será mi último Mundial"

La Fiscalía de Milán investiga a ciudadanos italianos que pagaron por disparar en el asedio de Sarajevo

Messi y Argentina se entrenan este jueves en el Martínez Valero de Elche

UPA apela a la "tranquilidad" en el sector avícola y pide evitar movimientos especulativos en los precios

ENTRETENIMIENTO

Lana Del Rey definió a

Lana Del Rey definió a esta canción como la más icónica: “Ha sido el tema de mi carrera”

Anthony Hopkins habló de su infancia en soledad: “Cree en ti. Aunque pienses que es una mentira, cree en ti”

El momento en que George Clooney fue considerado por primera vez para el papel de Batman

La hija de Michael Jackson mostró el “hueco en la nariz” que le dejó el abuso de drogas

Rachel Zegler reinventa a Evita con una fusión de clásicos y tendencias