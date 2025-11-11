Mundo

Condenaron en Londres a la “diosa de la riqueza” china por liderar una estafa de USD 6.600 millones con Bitcoin

Zhimin Qian fue sentenciada a 11 años y ocho meses de prisión tras ser hallada culpable de encabezar un esquema Ponzi que defraudó a más de 128.000 personas en China

Guardar
Zhimin Qian, quien disfrutó de
Zhimin Qian, quien disfrutó de un lujoso estilo de vida de viajes y compras antes de que la policía británica descubriera su reserva de criptomonedas. (Policia Metropolitana del Reino Unido)

Una mujer china identificada como Zhimin Qian, apodada la “diosa de la riqueza”, fue condenada este martes a 11 años y ocho meses de prisión por el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, tras ser reconocida como la mente maestra detrás de una estafa multimillonaria basada en Bitcoin, que operó entre 2014 y 2017 en China y defraudó a alrededor de 128.000 personas. El esquema, presentado como un esquema Ponzi que prometía retornos de hasta el 300%, recaudó miles de millones de dólares, la mayoría convertidos a criptomonedas.

Después de huir al Reino Unido y evadir una larga investigación policial, Qian fue detenida en la ciudad inglesa de York en 2024. Durante la investigación, la Policía Metropolitana británica confiscó 61.000 bitcoins valorados en más de 5.000 millones de libras (6.600 millones de dólares), lo que fue calificado por las autoridades como la mayor incautación individual de criptomonedas en el mundo.

En septiembre, Qian se declaró culpable de posesión y transferencia de bienes de procedencia criminal. Durante su comparecencia, se mostró emocional al recibir la sentencia. La jueza Sally-Ann Hales afirmó ante el tribunal que los crímenes fueron altamente sofisticados y requirieron una planificación cuidadosa y añadió: “Su motivo fue pura codicia”, refiriéndose a Qian.

La ciudadana china Zhimin Qian,
La ciudadana china Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, quien fue condenada por su participación en un fraude con Bitcoin de varios miles de millones de dólares, posando para una fotografía. (Foto: Policía Metropolitana / AFP)

El abogado de la acusada, Roger Sahota, declaró tras la sentencia que su clienta “acepta” el fallo: “Ella nunca tuvo la intención de cometer fraude, pero reconoce que sus esquemas de inversión fueron fraudulentos y engañaron a quienes confiaron en ella (...) Lamenta profundamente la angustia que sufrieron los inversionistas y espera que perdure algo bueno de la riqueza que su trabajo generó.”

En el mismo tribunal, un cómplice malasio identificado como Seng Hok Ling, de 47 años, recibió una condena de cuatro años y once meses de prisión tras admitir un cargo de transferencia de bienes de procedencia criminal. La vigilancia sobre Ling condujo finalmente a la captura de Qian en abril de 2024.

La jueza detalló que, tras iniciar la investigación en China, Qian —quien también utilizaba el nombre Yadi Zhang— escapó de su país en 2017 y se trasladó al Reino Unido, donde logró permanecer oculta unos seis años. Según se expuso en la audiencia, durante este periodo residió en hoteles de lujo, compró joyas y adquirió dos relojes valorados en casi 120.000 libras (160.000 dólares). Con ayuda de una cómplice llamada Jian Wen, alquiló una propiedad de lujo en Londres por aproximadamente 17.000 libras mensuales y alegó dirigir un exitoso negocio de joyería. Wen fue sentenciada en 2023 a seis años y ocho meses de prisión por su implicación en la operación.

Al huir de China, Qian
Al huir de China, Qian alquiló esta casa en Hampstead. (Policía Metropolitana del Reino Unido)

El jefe del comando de delitos económicos y cibernéticos de la Policía Metropolitana, Will Lyne, calificó la investigación de siete años como una de las “más grandes y complejas” y destacó la cooperación con autoridades chinas en la persecución de fugitivos y la recuperación de activos relacionados con el caso.

Hasta el momento, los detalles de un esquema de compensación para las víctimas siguen en proceso en el Tribunal Superior de Londres, con la participación de más de 1.300 presuntas víctimas, según fuentes cercanas al expediente. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China comunicó a la AFP que las agencias de aplicación de la ley de China y del Reino Unido continúan colaborando para la búsqueda de fugitivos y la recuperación de activos transfronterizos vinculados al fraude.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Zhimin QianLondresReino UnidoestafaChinaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Zelensky reconoció que Ucrania sufre una presión extrema en Pokrovsk y Zaporizhzhia mientras Rusia avanza en varios frentes

El presidente ucraniano alertó sobre el deterioro de la situación militar y el incremento de las ofensivas rusas, favorecidas por el mal clima y las tácticas de infiltración

Zelensky reconoció que Ucrania sufre

Más de 225.000 muertos, costas destruidas en 14 países y un evento que marcó generaciones: así fue el tsunami más devastador jamás registrado

El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9,1 frente a la costa de Sumatra originó una catástrofe que golpeó el sudeste asiático y el este de África. Cómo la tragedia motivó reformas en los sistemas de alerta y prevención en todo el mundo, afirma National Geographic

Más de 225.000 muertos, costas

El momento en que un avión militar turco con 20 personas a bordo se estrelló cerca de la frontera con Azerbaiyán

La aeronave, identificada como un C-130 Hércules de transporte, perdió contacto poco después de ingresar al espacio aéreo de Georgia. Las autoridades investigan las causas del accidente

El momento en que un

Alemania detuvo a un hombre acusado de promover los asesinatos de Angela Merkel y Olaf Scholz en la darknet

Martin S., de 49 años, publicaba “sentencias de muerte” con datos personales de políticos, jueces y funcionarios, además de solicitar donaciones en criptomonedas para financiar las recompensas

Alemania detuvo a un hombre

Las bolsas mundiales registran resultados mixtos en medio de temores por una burbuja de la inteligencia artificial

Wall Street cotiza con el Nasdaq perdiendo terreno tras la venta de acciones de Nvidia por parte de SoftBank. El cierre del Gobierno estadounidense, el más largo de la historia, avanza hacia su fin

Las bolsas mundiales registran resultados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el método 8-8-8

Cómo es el método 8-8-8 que ayuda a prevenir el agotamiento y mejorar la calidad de vida

Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Julio De Vido vuelve a prisión: tras el fallo de la Corte Suprema, ordenaron su detención por la Tragedia de Once

El alcalde Carlos Fernando Galán habló del taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá: “Que pague por sus actos”

Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio Del Valle

INFOBAE AMÉRICA
Más de 225.000 muertos, costas

Más de 225.000 muertos, costas destruidas en 14 países y un evento que marcó generaciones: así fue el tsunami más devastador jamás registrado

El momento en que un avión militar turco con 20 personas a bordo se estrelló cerca de la frontera con Azerbaiyán

Alemania detuvo a un hombre acusado de promover los asesinatos de Angela Merkel y Olaf Scholz en la darknet

Pilar Castro protagoniza 'Todos los lados de la cama': "Venimos de una creación más libre y con menos censura que ahora"

El ejercicio de resistencia puede mejorar los síntomas físicos y mentales del Covid persistente

ENTRETENIMIENTO

“No soy un ermitaño. Llevo

“No soy un ermitaño. Llevo una vida plena, feliz”, aseguró Daniel Day-Lewis en su esperado regreso a la gran pantalla

Christopher Meloni describió el final soñado para Benson y Stabler en “La ley y el orden: UVE”

Kim Kardashian arremetió contra los videntes que dijeron que aprobaría el examen de abogacía

Murió Sally Kirkland, actriz nominada al Oscar por “Anna”

‘Netflix House’, el primer parque temático del gigante de streaming abre sus puertas al público