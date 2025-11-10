Mundo

Estafó a 128.000 personas con Bitcoin y vivió como millonaria durante seis años: la caída de la “diosa de la riqueza” china

Zhimin Qian enfrenta hasta 14 años de prisión en el Reino Unido por haber liderado uno de los mayores fraudes con criptomonedas de la historia

La ciudadana china Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, quien fue condenada por su participación en un fraude con Bitcoin de varios miles de millones de dólares, posando para una fotografía. (Foto: Policía Metropolitana / AFP)

Zhimin Qian, conocida como la “diosa de la riqueza”, enfrenta una posible condena de hasta 14 años de prisión luego de ser arrestada por operar un esquema Ponzi que defraudó a unas 128.000 personas en China entre 2014 y 2017, según informó este lunes el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. Durante los seis años que evitó a las autoridades, Qian vivió rodeada de lujos, recorriendo Europa y alojándose en hoteles exclusivos, mientras gastaba sumas significativas en joyas y propiedades.

Las autoridades británicas incautaron 61.000 Bitcoins, valorados en más de 6.000 millones de dólares, estableciendo lo que se considera un récord histórico en delitos vinculados a criptomonedas. Según lo explicado en la audiencia, Qian, de 47 años, se declaró culpable en septiembre de adquirir y poseer bienes obtenidos por medios criminales y será sentenciada el martes. También compareció su cómplice, el ciudadano malasio Seng Hok Ling, quien admitió el lavado de dinero, aunque su sentencia podría postergarse tras dudas surgidas sobre su declaración de culpabilidad.

Durante el proceso, el tribunal escuchó que, tras ser investigada en China, Qian (también identificada como Yadi Zhang) huyó de su país en 2017 utilizando documentos falsos e ingresó al Reino Unido. Con la ayuda de su colaboradora Jian Wen, alquiló una residencia de lujo en Londres por cerca de £ 17.000 al mes y afirmaba poseer un exitoso negocio de joyería. Qian fue descubierta por las autoridades en 2018 cuando intentó adquirir una propiedad en la ciudad y surgieron sospechas acerca del origen de sus Bitcoins. Durante el allanamiento en su domicilio, los agentes encontraron computadoras con acceso a una vasta fortuna en criptomonedas.

Zhimin Qian, alias Yadi Zhang, y Seng Hok Ling serán sentenciados durante una audiencia de dos días en un tribunal de Londres a partir del 10 de noviembre, después de haber sido declarados culpables en un caso derivado de la incautación de bitcoins por un valor de más de 6 mil millones de dólares, considerada la mayor incautación de criptomonedas del mundo. (Foto: Policía Metropolitana / AFP)

El fiscal informó que Qian viajó por Europa y adquirió, entre otras pertenencias, dos relojes valorados en £ 120.000 (alrededor de USD 160.000). Las pesquisas revelaron, además, planes ambiciosos que incluían convertirse en monarca de “Liberland”, una micronación autoproclamada entre Croacia y Serbia. La detención se concretó en la ciudad inglesa de York en abril de 2024, después del seguimiento policial a Ling. Wen fue sentenciada anteriormente a seis años y ocho meses de prisión.

William Glover, abogado que representa a las víctimas, declaró a la AFP que este caso es posiblemente el de mayor cuantía protagonizado por una persona y no por una empresa. Algunos de sus clientes sufrieron pérdidas devastadoras que afectaron sus familias y estabilidad personal. El representante legal Jackson Ng afirmó que Qian organizaba eventos públicos, fingiendo contar con respaldo oficial, y captaba inversionistas que no eran expertos en finanzas, incluidos agricultores, taxistas y amas de casa. Los pagos a los inversionistas cesaron en 2017.

En la actualidad, con Bitcoin rondando los USD 100.000, el impacto de la estafa ha crecido aún más. Unas 1.300 presuntas víctimas se han presentado en el proceso civil ante el Tribunal Superior de Londres, donde se debaten los detalles de un posible esquema de compensación impulsado por las autoridades británicas.

(Con información de AFP)

