Un barco de migrantes se hundió cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia: al menos un muerto y cientos de desaparecidos

Un miembro de la Agencia de Ejecución Marítima de Malasia busca víctimas de un barco procedente de Buthidaung, Myanmar, que se hundió cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia (Malaysian Maritime Enforcement Agency/Distribuida via REUTERS)

Una persona murió y cientos continúan desaparecidas tras el naufragio de una embarcación cerca de la frontera entre Tailandia y Malasia, mientras se recuperaban 10 supervivientes y un cuerpo, informó la autoridad marítima malasia.

El jefe de policía de Kedah, Adzli Abu Shah, dijo a los medios malasios que se cree que el barco “que transportaba a 90 personas” volcó hace tres días.

Todavía podrían encontrarse más víctimas en el mar unos tres días después del naufragio de la embarcación, que partió de Buthidaung (Myanmar) con unas 300 personas a bordo, dijo el primer almirante Romli Mustafa, director de la autoridad marítima de los estados septentrionales malasios de Kedah y Perlis.

Entre los sobrevivientes hallados en aguas de Langkawi había tres hombres de Myanmar, dos rohingya y un hombre de Bangladés, mientras que el cuerpo era el de una mujer rohingya, dijo el medio estatal Bernama, citando al jefe de policía de Kedah, Adzli Abu Shah.

Los miembros de la minoría rohingya, mayoritariamente musulmana, huyen periódicamente de Myanmar, de mayoría budista, donde son vistos como intrusos extranjeros procedentes del sur de Asia, a los que se niega la ciudadanía y sufren abusos.

Las personas que se dirigían a Malasia embarcaron inicialmente en un gran buque, pero a medida que se acercaban a la frontera recibieron instrucciones de transbordar a tres embarcaciones más pequeñas, cada una con unas 100 personas, para evitar ser detectadas por las autoridades, según Adzli.

Los sindicatos cobran entre 3.200 y 3.500 dólares por persona por el pasaje al país. (AP Foto/Matías Delacroix)

“Sin embargo, a medida que se acercaban a la frontera, se les indicó que se transfirieran a tres botes más pequeños, cada uno con alrededor de 100 personas”, dijo a la agencia nacional de noticias Bernama.

“Hemos solicitado a la Agencia de Control Marítimo de Malasia y a la Policía Marítima que lancen operaciones de búsqueda y rescate y que busquen los otros barcos desaparecidos”, dijo Adzli, citado por el New Straits Times.

Se desconoce la situación de las otras dos embarcaciones y se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate, dijo.

Malasia, relativamente próspera, es el hogar de millones de migrantes de las partes más pobres de Asia, muchos de ellos indocumentados, que trabajan en industrias como la construcción y la agricultura.

Pero los cruces, facilitados por los sindicatos de tráfico de personas, a menudo son peligrosos, lo que lleva a que los barcos vuelquen.

“Los sindicatos transfronterizos ahora son cada vez más activos en la explotación de los migrantes convirtiéndolos en víctimas de la trata de personas utilizando rutas marítimas de alto riesgo”, dijo Romli de la MMEA.

Los sindicatos cobran entre 3.200 y 3.500 dólares por persona por el pasaje al país, dijeron los medios de comunicación malasios.

Los barcos a menudo están mal mantenidos, no llevan chalecos salvavidas y muchos de los migrantes no saben nadar.

En uno de los peores meses, en diciembre de 2021, más de 20 migrantes se ahogaron en varios incidentes de vuelco frente a la costa de Malasia.

