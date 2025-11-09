Mundo

Un barco de migrantes se hundió cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia: al menos un muerto y cientos de desaparecidos

Equipos de emergencia rastrean la zona marítima fronteriza luego de que una embarcación con cerca de 300 personas, en su mayoría rohingya, se hundiera dejando hasta el momento 10 sobrevivientes

Guardar
Un miembro de la Agencia
Un miembro de la Agencia de Ejecución Marítima de Malasia busca víctimas de un barco procedente de Buthidaung, Myanmar, que se hundió cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia (Malaysian Maritime Enforcement Agency/Distribuida via REUTERS)

Una persona murió y cientos continúan desaparecidas tras el naufragio de una embarcación cerca de la frontera entre Tailandia y Malasia, mientras se recuperaban 10 supervivientes y un cuerpo, informó la autoridad marítima malasia.

El jefe de policía de Kedah, Adzli Abu Shah, dijo a los medios malasios que se cree que el barco “que transportaba a 90 personas” volcó hace tres días.

Todavía podrían encontrarse más víctimas en el mar unos tres días después del naufragio de la embarcación, que partió de Buthidaung (Myanmar) con unas 300 personas a bordo, dijo el primer almirante Romli Mustafa, director de la autoridad marítima de los estados septentrionales malasios de Kedah y Perlis.

Entre los sobrevivientes hallados en aguas de Langkawi había tres hombres de Myanmar, dos rohingya y un hombre de Bangladés, mientras que el cuerpo era el de una mujer rohingya, dijo el medio estatal Bernama, citando al jefe de policía de Kedah, Adzli Abu Shah.

Los miembros de la minoría rohingya, mayoritariamente musulmana, huyen periódicamente de Myanmar, de mayoría budista, donde son vistos como intrusos extranjeros procedentes del sur de Asia, a los que se niega la ciudadanía y sufren abusos.

Las personas que se dirigían a Malasia embarcaron inicialmente en un gran buque, pero a medida que se acercaban a la frontera recibieron instrucciones de transbordar a tres embarcaciones más pequeñas, cada una con unas 100 personas, para evitar ser detectadas por las autoridades, según Adzli.

Los sindicatos cobran entre 3.200
Los sindicatos cobran entre 3.200 y 3.500 dólares por persona por el pasaje al país. (AP Foto/Matías Delacroix)

“Sin embargo, a medida que se acercaban a la frontera, se les indicó que se transfirieran a tres botes más pequeños, cada uno con alrededor de 100 personas”, dijo a la agencia nacional de noticias Bernama.

“Hemos solicitado a la Agencia de Control Marítimo de Malasia y a la Policía Marítima que lancen operaciones de búsqueda y rescate y que busquen los otros barcos desaparecidos”, dijo Adzli, citado por el New Straits Times.

Se desconoce la situación de las otras dos embarcaciones y se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate, dijo.

Malasia, relativamente próspera, es el hogar de millones de migrantes de las partes más pobres de Asia, muchos de ellos indocumentados, que trabajan en industrias como la construcción y la agricultura.

Pero los cruces, facilitados por los sindicatos de tráfico de personas, a menudo son peligrosos, lo que lleva a que los barcos vuelquen.

“Los sindicatos transfronterizos ahora son cada vez más activos en la explotación de los migrantes convirtiéndolos en víctimas de la trata de personas utilizando rutas marítimas de alto riesgo”, dijo Romli de la MMEA.

Entre los sobrevivientes hallados en aguas de Langkawi
Entre los sobrevivientes hallados en aguas de Langkawi había tres hombres de Myanmar, dos rohingya y un hombre de Bangladés, mientras que el cuerpo era el de una mujer rohingya. REUTERS/Darrin Zammit Lupi/Foto de archivo

Los sindicatos cobran entre 3.200 y 3.500 dólares por persona por el pasaje al país, dijeron los medios de comunicación malasios.

Los barcos a menudo están mal mantenidos, no llevan chalecos salvavidas y muchos de los migrantes no saben nadar.

En uno de los peores meses, en diciembre de 2021, más de 20 migrantes se ahogaron en varios incidentes de vuelco frente a la costa de Malasia.

(con información de Reuters y AFP)

Temas Relacionados

MalasiaTailandiaembarcaciónnaufragiomigrantes

Últimas Noticias

Rusia sufrió apagones masivos tras los ataques de Ucrania contra su infraestructura energética

Bombardeos con drones y misiles cortaron electricidad y calefacción en tres ciudades fronterizas, afectando a más de un millón de residentes. Los ataques ocurren mientras Moscú y Kiev intercambian golpes casi diarios contra instalaciones energéticas

Rusia sufrió apagones masivos tras

El papa León XIV volvió a pedir un cese al fuego en todas las regiones del mundo afectadas por la guerra

Durante el rezo del Ángelus, el pontífice valoró a todos aquellos que “a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz”

El papa León XIV volvió

Israel recibió los restos de un soldado asesinado que los terroristas de Hamas mantenían como rehén desde 2014

El cuerpo entregado por la Cruz Roja será identificado en Tel Aviv. El grupo extremista palestino afirma que el cuerpo pertenece al teniente Hadar Goldin, un militar de las FDI fallecido durante la guerra de ese año en Gaza

Israel recibió los restos de

Egipto y Qatar pidieron definir el mandato de la fuerza internacional en Gaza

Los mediadores árabes solicitaron que se especifiquen los poderes de la Fuerza de Estabilización Internacional mientras el Consejo de Seguridad de la ONU discute el borrador estadounidense. El documento propone un mandato hasta 2027 para gobernar y desmilitarizar el enclave

Egipto y Qatar pidieron definir

Crece la presión sobre el ex príncipe Andrés: exigen que declare ante el Parlamento británico sobre su relación con Epstein y su situación financiera

El Partido Liberal Demócrata solicitó que el hermano del rey Carlos III comparezca bajo juramento “para ofrecer por fin la transparencia y el escrutinio que faltaron sobre sus vínculos con Epstein y sus víctimas”

Crece la presión sobre el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tiembla el norte del Perú:

Tiembla el norte del Perú: sismo de magnitud 5.0 sacude Trujillo, pero no genera tsunami en el litoral

En vivo| Arranca la IV Cumbre de la Celac-UE: mandatarios de América y Europa alistan sus discursos en Santa Marta, Colombia

Las maravillas naturales de Portugal: de impresionantes cuevas a los lagos paradisiacos de las Azores

Colombiana relató en TikTok como son sus jornadas trabajando en una bodega de Amazon en Utah

Aseguran armas largas, explosivos, municiones y precursores químicos en Escuinapa, Sinaloa

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Alcaraz se sobrepone a

Carlos Alcaraz se sobrepone a sí mismo y arranca con victoria en las Finales ATP

Rescatadas tres personas en apuros que estaban agarradas a una boya en la Playa de Bajamar (La Palma)

Trump nomina al veterano abogado John Coale como enviado especial para Bielorrusia

Rusia sufrió apagones masivos tras los ataques de Ucrania contra su infraestructura energética

Sánchez promete en la COP30 45 millones de euros al "multilateralismo climático": "El tiempo se nos agota"

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian reveló el resultado

Kim Kardashian reveló el resultado de su examen de abogacía

Travis Scott sorprendió a Japón con invitados especiales: Kanye West y su hija Stormi suben al escenario

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios

La historia detrás de la canción con la que Queen desafió sus propias reglas

La dura confesión de Anthony Hopkins sobre el alcoholismo, el llamado de atención que cambió su vida: “Causé mucho dolor