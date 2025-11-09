Israel recibió los restos de un soldado asesinado que los terroristas de Hamas mantenían como rehén desde 2014

El hallazgo del cuerpo de Goldin se produjo en un túnel de la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recibieron este domingo los restos de un rehén en la Franja de Gaza, en el contexto del prolongado conflicto con Hamas. El cuerpo, trasladado en un ataúd entregado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el sur de Gaza, será identificado en el instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv antes de proceder a su sepultura y rendir un breve homenaje militar.

Según declaraciones de Hamas recogidas por diversos medios, los restos pertenecerían al teniente Hadar Goldin, un soldado israelí que murió el 1 de agosto de 2014, apenas dos horas después de la entrada en vigor del alto el fuego que puso fin a la guerra de aquel año entre Israel y Hamas. El grupo terrorista palestino indicó que halló el cuerpo de Goldin en un túnel en la ciudad de Rafah, al sur del enclave. Israel mantiene que su cadáver es el único retenido en Gaza desde antes de la reciente escalada de violencia que lleva dos años.

Las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron los restos de un rehén en Gaza tras once años de espera (AP/ARCHIVO)

La entrega del cuerpo representa un avance en el marco de la actual tregua auspiciada por Estados Unidos y podría cerrar un episodio especialmente doloroso para la familia Goldin, que durante once años impulsó junto a la familia de otro soldado caído campañas para lograr la devolución de sus hijos. Israel recuperó este año el cuerpo del segundo soldado capturado en 2014.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo durante la reunión semanal del gabinete que espera la devolución del cuerpo de Goldin por parte de Hamas. “Sostener el cuerpo durante once años ha causado un gran sufrimiento a su familia, que ahora podrá darle sepultura judía”, declaró Netanyahu.

Goldin tenía 23 años cuando fue asesinado en agosto de 2014 durante una emboscada en la que también perecieron otros dos soldados, y su cuerpo fue llevado a un túnel en Gaza. Si el cuerpo se identifica de forma positiva, quedarán en Gaza los restos mortales de tan solo 4 rehenes después de que las milicias en el enclave palestino hayan entregado 24 cadáveres, contando el de Goldin.

El cuerpo entregado por la Cruz Roja será identificado en el instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv (REUTERS/ARCHIVO)

La prensa local, citando fuentes oficiales bajo anonimato, informó que Hamas habría retrasado la entrega del cadáver en un intento de negociar una vía segura para más de un centenar de militantes cercados en la ciudad de Rafah por las FDI.

Sin embargo, la ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gila Gamliel, integrante del gabinete de Netanyahu, afirmó en Army Radio este domingo que las autoridades israelíes no están negociando ningún canje extra. “Existen acuerdos cuya implementación está garantizada por los mediadores, y no deberíamos permitir que se manipulen para reabrir lo pactado”, sostuvo Gamliel.

Hamas no realizó comentarios sobre un posible intercambio para evacuar a sus combatientes atrapados en la llamada zona amarilla, bajo control israelí, aunque admitió que continúan los enfrentamientos en el área. Si se confirma la identificación de Goldin, quedarían cuatro cuerpos de rehenes israelíes en manos de Hamas en Gaza.