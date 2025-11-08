Mundo

Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina a Israel: se trata de un rehén israeloargentino

Autoridades forenses israelíes verificaron que los restos devueltos por los palestinos pertenecen a Lior Rodaif, quien murió defendiendo un kibutz en octubre de 2023, según informaron fuentes militares

Lior Rudaeff (Créditos: The Times
Lior Rudaeff (Créditos: The Times of Israel)

Después de que el Centro Nacional de Medicina Forense completara el proceso de identificación, representantes de las FDI informaron que el reciente cuerpo entregado por el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina (YIP) es el cadáver del sargento mayor Lior Rodaif.

El teniente coronel retirado Rodaif, ex miembro del escuadrón de preparación Nir Yitzhak, cayó en combate defendiendo el kibutz la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado por la organización terrorista. Lior, de 61 años, fue declarado muerto el 7 de mayo de 2024.

Según informó el Ejército israelí, su esposa, cuatro hijos, tres nietos, su padre, una hermana y un hermano lloran su partida. “Las FDI comparten el dolor de la familia, siguen dedicando todos sus esfuerzos al regreso de los secuestrados fallecidos y se están preparando para continuar implementando el acuerdo", expresaron.

“Hamas está obligado a cumplir su parte del acuerdo y a realizar todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro digno”, sentencia el comunicado de las FDI.

La devolución de los restos de un secuestrado israelí por parte de la Yihad Islámica Palestina (YIP) marcó un nuevo avance en el proceso iniciado por el acuerdo alcanzado, orientado a implementar la primera fase de la propuesta respaldada por Estados Unidos para la Franja de Gaza.

El grupo entregó este viernes el cadáver Lior Rodaif, el cual permanecía en poder de milicias palestinas desde los ataques del 7 de octubre de 2023, luego de localizar sus restos en el enclave costero.

La Cruz Roja transporta el
La Cruz Roja transporta el cuerpo de un rehén fallecido en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza (REUTERS/Ramadan Abed/File Photo)

“Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con los restos de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y se encuentra en camino hacia las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en la Franja de Gaza”, indicó el Ejército israelí en un comunicado antes de la identificación del cuerpo.

(Noticia en desarrollo)

