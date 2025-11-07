Mundo

Trump anunció que una fuerza internacional de estabilización coordinada por EEUU será desplegada “muy pronto” en Gaza

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron un día después de que Washington presentara ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para respaldar su propuesta de paz en el enclave palestino

Trump anunció que una fuerza internacional de estabilización coordinada por EEUU será desplegada “muy pronto” en Gaza (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una fuerza internacional de estabilización coordinada por Washington será desplegada “muy pronto” en la Franja de Gaza, en el marco del plan de paz impulsado por su Gobierno para el enclave palestino.

“Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza”, declaró Trump durante un evento en la Casa Blanca el jueves por la noche, al referirse al inminente envío de tropas que, según adelantó, incluirá efectivos de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de que Estados Unidos presentara ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para respaldar su propuesta de paz en la Franja. El texto contempla el despliegue de una fuerza multinacional que supervise el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás el 10 de octubre.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, varios países ya manifestaron su disposición a participar en la misión, aunque subrayaron que su puesta en marcha requiere un mandato formal del Consejo de Seguridad.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo el miércoles reuniones con los diez miembros del Consejo y con representantes de Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía, informó un portavoz de la misión. Según el comunicado, dichos contactos confirmaron un “amplio apoyo regional” a la iniciativa.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz (AP foto/Angelina Katsanis)

El acuerdo de alto el fuego, negociado con mediación de Washington y El Cairo, prevé que la fuerza internacional esté compuesta mayoritariamente por países árabes y musulmanes. Su objetivo será supervisar la seguridad en el enclave mientras el ejército israelí se retira progresivamente de la Franja de Gaza, devastada tras dos años de conflicto.

Durante una cena en la Casa Blanca con los líderes de Asia Central, Trump reiteró su satisfacción con la evolución del proceso. “La situación en Gaza está funcionando muy bien”, afirmó, y agregó que “Hamas es una parte muy pequeña del conflicto, muy, muy pequeña”.

Consultado sobre el cumplimiento de los acuerdos por parte de las facciones palestinas, el presidente advirtió: “Si no hacen lo que dijeron, si no se comportan, entonces tendrán un gran problema, realmente grande, como nunca antes han tenido”.

Trump sostuvo que la tregua se mantiene y que los compromisos asumidos “están siendo respetados”, asegurando que la evolución del escenario “es positiva”.

En la misma cena, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó la relevancia del liderazgo estadounidense en el proceso diplomático. “El compromiso de los países involucrados depende en gran medida de la capacidad de liderazgo estadounidense”, señaló.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (REUTERS)

Durante el encuentro, Trump también anunció que el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, decidió adherirse a los Acuerdos de Abraham, lo que comunicó personalmente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Los Acuerdos de Abraham, firmados en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 2020, marcaron un giro en las relaciones entre Israel y varios países árabes, al abrir el camino a la normalización diplomática sin exigir previamente un acuerdo de paz con los palestinos.

El anuncio de Trump refuerza la estrategia de Washington para consolidar su papel como mediador principal en Oriente Medio y para estabilizar la Franja de Gaza tras años de conflicto y crisis humanitaria.

Aunque la fuerza internacional aún espera el aval del Consejo de Seguridad, la Casa Blanca confía en un despliegue inminente con apoyo regional y supervisión de la ONU.

(Con información de AFP)

