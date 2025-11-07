Conmoción en India por la muerte del influencer Anunay Sood durante un viaje a Estados Unidos

La muerte del influencer Anunay Sood en Las Vegas conmociona a la comunidad digital internacional y a sus millones de seguidores (Créditos: @anunaysood/Instagram)

La comunidad digital internacional quedó conmocionada tras la muerte de Anunay Sood, uno de los influencers de viajes más reconocidos de la India, ocurrida durante una visita a Las Vegas. El creador de contenido, que tenía 32 años, falleció en circunstancias aún no esclarecidas. Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado publicado en Instagram, lo que generó un fuerte impacto entre sus seguidores y los creadores de contenido a nivel global.

Sood tenía 1,4 millones de seguidores en Instagram y cerca de 400.000 suscriptores en YouTube, dejando una huella notable en el universo digital. Hasta el momento, la causa no fue revelada, según informó Daily Mail.

La familia expresó su profundo dolor a través del mensaje difundido en redes sociales y pidió comprensión y privacidad en estos momentos difíciles. “Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Anunay Sood”, señala el comunicado recogido por Daily Mail. También solicitaron a los seguidores que eviten aglomeraciones cerca de la propiedad familiar.

Anunay Sood, reconocido creador de contenido de viajes de la India, deja un legado de inspiración y pasión por la aventura (Créditos: @anunaysood/Instagram)

Las redes sociales se llenaron de muestras de afecto y tributos. Colegas y amigos como Aakash Malhotra manifestaron su pesar públicamente. “Aún no puedo asimilar esto… Viviste con tanta pasión, corazón y aventura, hermano. Descansa en paz, Anunay. Te extrañaremos profundamente. Fuerza para la familia”, escribió Malhotra en un comentario citado por Daily Mail.

Otro creador de contenido, Paramvir Beniwal, resaltó el legado de Sood: “Mis pensamientos y oraciones para tu familia y seres queridos. Descansa en paz, Anunay. Tu espíritu y amor por los viajes seguirán viajando mucho más allá”.

La trayectoria profesional de Anunay Sood incluyó la cofundación de Groundwork Solutions y colaboraciones con medios como National Geographic India (Créditos: @anunaysood/Instagram)

La pareja de Sood, Shivani Parihar, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparece recostada sobre el hombro del influencer. “Todavía no puedo creer que te hayas ido. Mi corazón se siente pesado y todo a mi alrededor parece vacío. Eras mi persona, mi refugio, mi vida, mi todo”, expresó Parihar, según Daily Mail.

Contó la dificultad para afrontar la pérdida y el vacío que deja la ausencia de Sood. Unos días antes, había compartido imágenes junto a él en el Wynn Las Vegas, donde ambos aparecían sonrientes con amigos.

Trayectoria profesional y logros de Anunay Sood

La carrera profesional de Anunay Sood estuvo marcada por la innovación y el alcance global. Inició su actividad en el marketing digital y el growth hacking antes de dedicarse por completo a los viajes y la fotografía. Luego cofundó Groundwork Solutions, una agencia de marketing con sede en Dubái. Su trabajo lo llevó a ser incluido por Forbes India en la lista de los 100 principales creadores digitales del país. A lo largo de su trayectoria visitó 46 países y colaboró con prestigiosos medios como National Geographic India, Conde Nast Traveller India y Lonely Planet India.

Forbes India incluyó a Anunay Sood entre los 100 principales creadores digitales del país por su innovación y alcance global (Créditos: @anunaysood/Instagram)

Durante su estadía en Las Vegas, Sood documentó la experiencia a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes y reflexiones sobre el viaje. Pocos días antes de su muerte asistió al evento Las Vegas Concours d’Elegance, dedicado a autos de lujo, y publicó su último mensaje: “Aún no puedo creer que pasé el fin de semana rodeado de leyendas y máquinas de ensueño”, escribió junto a una serie de fotografías de autos clásicos bajo el sol del desierto.

El impacto de Sood dentro de la comunidad viajera y digital se refleja en la avalancha de mensajes de admiración y condolencias que inundaron sus perfiles. Su capacidad para inspirar a otros a explorar el mundo y su enfoque innovador en la creación de contenido lo convirtieron en una figura relevante más allá de las fronteras de la India. Daily Mail destaca que en cada etapa de su carrera, Sood agradeció a sus seguidores por acompañarlo y contribuir a que su espacio digital estuviera “lleno de vida”.

El legado de Anunay Sood inspira a nuevas generaciones de viajeros y creadores de contenido a explorar el mundo y compartir sus historias (Captura de video @anunaysood/Instagram)

En uno de sus mensajes recientes, Sood reflexionó sobre el crecimiento de su comunidad y la importancia de compartir experiencias. Su legado permanece en la memoria de quienes lo siguieron y en la inspiración que deja para futuras generaciones de viajeros y creadores de contenido, animando a otros a soñar en grande y buscar nuevas aventuras.