Nuevas imágenes satelitales revelaron posibles fosas comunes y “matanzas masivas en curso” en El-Fasher

Las tomas muestran zanjas, cuerpos y signos de violencia sistemática en hospitales y barrios residenciales de Sudán, atribuida a las fuerzas paramilitares RSF

Esta imagen satelital de Vantor
Esta imagen satelital de Vantor muestra una zanja que, según expertos, podría ser una fosa común, excavada cerca de un antiguo hospital infantil controlado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en El-Fasher, Sudán, el domingo 2 de noviembre de 2025 (©2025 Vantor vía AP)

Nuevas evidencias sobre la existencia de posibles fosas comunes y matanzas masivas en la ciudad sudanesa de El-Fasher salieron a la luz este jueves, tras la publicación de un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Yale. El análisis de imágenes satelitales y los testimonios recogidos en la zona señalan que la situación en esta estratégica urbe de Darfur se ha agravado desde que fuera tomada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) el pasado 26 de octubre, luego de un asedio de casi 18 meses.

El documento, elaborado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de la Universidad de Yale, detalla la detección de “al menos dos alteraciones del terreno compatibles con fosas comunes en una mezquita y en el antiguo Hospital Infantil”. Según este informe, se han identificado zanjas de varios metros y la desaparición de objetos con dimensiones semejantes a cuerpos humanos, lo que sugiere que estos podrían haber sido enterrados o reubicados tras su inhumación inicial. Las imágenes muestran además rastros de asesinatos casa por casa, manchas de sangre y cuerpos esparcidos en el entorno de un terraplén, observaciones que coinciden con videos divulgados por propios integrantes de la RSF y relatos de testigos.

En el complejo del antiguo
En el complejo del antiguo Hospital Infantil, las imágenes captadas revelan signos de posibles “matanzas masivas en curso”.

El informe del HRL advierte que la sola dimensión de una posible fosa común no permite estimar la cantidad de personas enterradas, “ya que quienes realizan la eliminación de cuerpos suelen apilarlos unos sobre otros”. En el complejo del antiguo Hospital Infantil —convertido en un centro de detención por la RSF—, las imágenes captadas revelan signos de posibles “matanzas masivas en curso”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó previamente “la trágica muerte de más de 460 pacientes y personal médico” durante la ofensiva contra el Hospital Al-Saudi. El HRL agregó que “también se observó la eliminación o traslado de cuerpos en el Hospital Al-Saudi en imágenes satelitales” publicadas este jueves.

Antes de la captura de El-Fasher, los analistas del HRL solo habían registrado entierros individuales, correspondientes a las costumbres locales en las zonas bajo control tanto del ejército como del grupo paramilitar. Sin embargo, tras la toma por las RSF, identificaron “al menos 34 grupos de objetos compatibles con cuerpos visibles en imágenes satelitales”, si bien el laboratorio subrayó que este número probablemente “subestima la escala total de los crímenes”.

Esta imagen satelital de Planet
Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra las secuelas de un ataque perpetrado por las fuerzas paramilitares RSF en el norte de El-Fasher, Sudán, el 29 de octubre de 2025. (Planet Labs PBC vía AP)

El conflicto en Sudán, iniciado en abril de 2023, enfrenta al ejército liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan y a las fuerzas bajo el mando del comandante de la RSF, Mohammed Hamdan Daglo. La violencia se ha extendido por toda la región de Darfur y se ha incrementado tras la caída de El-Fasher, el último bastión militar gubernamental en la zona. Con la ayuda humanitaria bloqueada y las comunicaciones severamente restringidas, las imágenes satelitales se consolidan como una de las pocas fuentes para vigilar la evolución del conflicto en las áreas más remotas.

Simultáneamente, los combates han alcanzado la región de Kordofán. En la ciudad de El-Obeid, un ataque contra un funeral causó 40 muertes en los últimos días, según datos de Naciones Unidas (ONU). La ciudad, capital de Kordofán del Norte, mantiene un papel estratégico como enlace entre Darfur y Jartum. Portavoces de la RSF anunciaron también la toma de Bara, una localidad al norte de El-Obeid, la semana pasada.

(Con información de AFP)

