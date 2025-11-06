Mundo

La OTAN advirtió que China, Corea del Norte e Irán respaldan las agresiones de Rusia a Occidente: “Putin no está solo”

El secretario general, Mark Rutte, definió a Moscú como “una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo” y acusó al Kremlin de “socavar las normas internacionales” con el apoyo de sus socios de Beijing, Pyongyang y Teherán

Guardar

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que Rusia, aliada con China, Irán o Corea del Norte, será una fuerza desestabilizadora incluso después de un eventual fin de la guerra en Ucrania, y pidió estar preparados para conflictos a largo plazo.

“Se están preparando para enfrentamientos a largo plazo. No podemos ser ingenuos, debemos estar preparados”, advirtió desde Bucarest, donde participa en el Foro Industrial de la OTAN NIF25.

En su discurso, el político neerlandés advirtió de que Rusia “se convertirá en una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo” y dijo que en “sus esfuerzos por socavar las normas internacionales” está colaborando con países como China, Corea del Norte o Irán.

Por eso, el líder de la Alianza afirmó que es necesario disponer de capacidades, equipamiento militar y de la tecnología más avanzada.

“Las amenazas que enfrentamos son reales y persistentes. La guerra no provocada de Rusia contra Ucrania es un claro ejemplo. Pero la amenaza rusa no termina con el fin de la guerra”, dijo.

El presidente ruso, Vladímir Putin,
El presidente ruso, Vladímir Putin, inspecciona equipos a su llegada para observar las maniobras militares Zapad-2025 en Nizhni Nóvgorod (Sputnik/Valery Sharifulin/Pool vía REUTERS)

Además, afirmó que la Alianza necesita la participación de la industria y señaló que se requiere una mayor producción en el sector para superar estas amenazas.

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, dijo por su parte que las actuales amenazas sirven para recordar que “la paz y la seguridad nunca están garantizadas” y que “el rearme no es una opción, sino unanecesidad”.

“La agresión rusa más allá de Ucrania, mediante recientes violaciones del espacio aéreo aliado y la intensificación y diversificación de los ataques híbridos, constituye una prueba más de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para estar preparados para defendernos”, aseguró el jefe del Estado.

El presidente de Rumania, Nicusor
El presidente de Rumania, Nicusor Dan, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Palacio Cotroceni de Bucarest, Rumania, el 5 de noviembre de 2025. Fotos de Inquam/George Calin vía REUTERS

Dan reiteró su confianza en que la OTAN y sus aliados a ambos lados del Atlántico están comprometidos con la defensa de “cada centímetro de la Alianza”, pero pidió también que los países europeos “deben asumir mayores responsabilidades en la defensa del continente y reforzar las capacidades militares y de defensa”.

NIF25 reúne a más de 800 participantes de 26 países de la OTAN y países socios, así como a más de 300 empresas del sector de la defensa.

Rutte, restó importancia este miércoles a la retirada de tropas de EEUU de Rumanía y aseguró que Washington sigue comprometido con la defensa de Europa.

“Realmente creo que le estamos dando demasiada importancia. Estados Unidos tiene una presencia grande en Europa, y esa presencia está ahí”, señaló Rutte en una rueda de prensa en Bucarest junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

Un caza F-16 de EEUU
Un caza F-16 de EEUU parte desde la base Aviano, en Italia (REUTERS/U.S. Air Force/Airman 1st Class Deana Heitzman/Archivo)

El secretario general de la Alianza afirmó que ese tipo de “reajustes” en la presencia de tropas ocurre todo el tiempo y destacó que el despliegue de tropas de Estados Unidos en Europa es mayor que en muchos años.

“Dentro de esa presencia, siempre están buscando cómo pueden hacer el mejor uso de los recursos que tienen en Europa, por supuesto, mientras ayudan a la OTAN a defender cada centímetro del territorio”, afirmó, para insistir en que el presidente Donald Trump ha dejado claro su compromiso con la Alianza.

El político neerdanlés pidió “no interpretar demasiado” sobre la decisión estadounidense de retirar parte de sus tropas, y recordó que la OTAN tiene en marcha la operación ‘Centinela oriental’, para reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, en respuesta a la invasión del espacio aéreo polaco por drones rusos en septiembre.

Rutte también dijo que la próxima semana habrá maniobras para el aumento de la capacidad de las fuerzas avanzadas terrestres del nivel de batallón al de brigada.

“Como ya he dicho, siempre podemos aumentar la capacidad colectivamente, donde sea y cuando sea necesario, también en Rumanía”, destacó.

“Somos tan fuertes como sea necesario”, insistió Rutte.

Whasington anunció la semana pasada a Rumanía que retirará una parte de sus tropas desplegadas en la base de la OTAN ‘Mihail Kogalniceanu’.

Según el Gobierno rumano, esa retirada es consecuencia de las “nuevas prioridades” del Gobierno de EE.UU.

“Si este país fuera atacado, serían otras 31 naciones las que vendrían al rescate de Rumanía. Así es como funciona la OTAN, y creo que esto nos hace imbatibles, absolutamente imbatibles, y por eso creo que nadie lo intentará jamás”, afirmó Rutte.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

OTANChinaIránRusia

Últimas Noticias

Cómo la escultura de una calabaza con lunares se convirtió en una de las obras artísticas más codiciadas del mundo

La expansión internacional de la emblemática obra de Yayoi Kusam revela —según The Washington Post— el papel del arte contemporáneo en la transformación de comunidades, dinamización de economías y la pertenencia cultural en un mundo interconectado

Cómo la escultura de una

Francia exigió a la Unión Europea sancionar a la plataforma china Shein por incumplir las normas del bloque

El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, explicó que investigaciones sobre la empresa en su país han señalado riesgos para la economía, la sociedad y la protección de menores en el continente

Francia exigió a la Unión

El Tribunal de Cuentas aseguró que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad

El informe oficial señaló que el museo priorizó adquisiciones y expansión sobre mejoras en protección y modernización, generando debate tras el reciente robo de joyas históricas y el aumento de visitantes internacionales

El Tribunal de Cuentas aseguró

La eliminación del Ebacc y la intervención de figuras como Ed Sheeran redefinen la educación artística en Inglaterra

Transformaciones recientes generan expectativas y dudas sobre el alcance real de las nuevas políticas. El debate sobre el lugar de las artes y la tecnología en la enseñanza cobra fuerza en Reino Unido

La eliminación del Ebacc y

Bélgica convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad por la incursión de drones en aeropuertos: “La amenaza es seria”

La presencia de vehículos no tripulados interrumpió operaciones en Bruselas y Lieja. Los servicios de inteligencia investigan posibles vínculos con actores estatales extranjeros y evalúan nuevas medidas de protección

Bélgica convocó una reunión urgente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gran Rabino Sefardí de

El Gran Rabino Sefardí de Israel, David Yosef, visita Argentina

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 5 de noviembre 2025

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de noviembre

Fuerzas Armadas entregarán escopetas y entrenarán a miembros de comités de autodefensa en zonas en emergencia

Receta de perdices en escabeche, un plato tradicional, fácil de hacer y con mucho sabor

INFOBAE AMÉRICA
Ecologistas no espera avances en

Ecologistas no espera avances en la COP30 en financiación climática y mitigación, pero sí un mecanismo de transición

La Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca impulsarán la investigación y la formación en evolución humana

Rutte pide a la industria de defensa que asuma "cierto riesgo" y eleve la capacidad de producción

Rockstar justifica los últimos despidos alegando que los trabajadores filtraron información confidencial de la empresa

Sumar avisa a Junts que mantener su "fantasía de bloqueo absurdo" al Gobierno es una "estrategia suicida"

ENTRETENIMIENTO

“Había algo roto en mi

“Había algo roto en mi relación con la música pop que se curó recientemente”, afirmó Ariana Grande sobre el impacto de Wicked en su carrera

“Él no es pervertido”: la experiencia de Jennifer Lawrence tras filmar escenas íntimas con Robert Pattinson

La batalla legal de Brad Pitt y Angelina Jolie continúa: un correo electrónico revela demanda millonaria contra la actriz

La razón por la que Millie Bobby Brown no quiere revelar el nombre de la bebé que adoptó

Khloé Kardashian reaccionó al polémico lanzamiento del tanga con vello falso de Kim: “Es demasiado para mí”