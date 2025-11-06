Mundo

Israel confirmó que el cuerpo entregado por los terroristas de Hamas pertenece al estudiante tanzano Joshua Loitu Mollel

Los restos del joven fueron llevados por la Cruz Roja fuera de la Franja de Gaza como parte del pacto negociado para lograr un acuerdo de paz en la región

Israel confirmó que el cuerpo entregado por los terroristas de Hamas pertenece al estudiante tanzano Joshua Loitu Mollel (REUTERS/ARCHIVO)

Las autoridades de Israel confirmaron este jueves que los restos entregados por el grupo terrorista Hamas la noche de este miércoles, pertenecen a Joshua Loitu Mollel, un estudiante tanzano cuyo cuerpo fue trasladado a la Franja de Gaza tras ser asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023. El reconocimiento oficial fue realizado por el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, según informó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Mollel, de 21 años, se encontraba en Israel desde septiembre de 2023 participando en un programa de prácticas agrícolas. Residía en el kibutz Nahal Oz, uno de los escenarios más afectados por el ataque de Hamas, y fue asesinado mientras trabajaba en la granja lechera la mañana del 7 de octubre. Su padre, Loitu Mollel, relató en declaraciones a AFP que su hijo llegó a Israel solo 19 días antes del asalto, tras completar estudios en Morogoro, en el este de Tanzania.

Las autoridades tanzanas habían anunciado en diciembre de 2023 la muerte de Mollel. Además de él, otro estudiante extranjero perdido en el ataque fue identificado como nepalí, y un tercer miembro del grupo de pasantes sobrevivió.

El cuerpo de Mollel fue entregado el miércoles por Hamas a la Cruz Roja en Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego

La entrega del cuerpo ocurrió el miércoles por la noche como parte del acuerdo de alto el fuego negociado con intervención del presidente estadounidense Donald Trump. La Cruz Roja recibió el cuerpo de Mollel en el barrio de Shejaiya en la ciudad de Gaza y lo trasladó fuera del enclave en coordinación con el Ejército y la agencia de seguridad interior israelí, el Shin Bet.

Desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre, Hamas ha entregado los cuerpos de 22 rehenes: 19 israelíes, un tailandés, un nepalí y Mollel. En el inicio del alto el fuego, Hamas mantenía a 48 rehenes en Gaza, de los cuales 20 estaban vivos y 28 muertos; los supervivientes ya han sido liberados, mientras los restos entregados hasta el momento no alcanzan a todos los fallecidos.

Los ocho rehenes fallecidos cuyos cuerpos permanecían retenidos en Gaza al 3 de noviembre de 2025: (Fila superior, de izquierda a derecha) Hadar Goldin, Meny Godard, Ran Gvili, Dror Or; (Fila inferior) Sudthisak Rinthalak, Lior Rudaeff, Joshua Mollel, Itay Chen.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos expresó que el retorno de los restos “ofrece algo de consuelo a una familia que ha enfrentado una incertidumbre insoportable durante más de dos años”, según recogió AFP.

Hamas y las otras milicias gazatíes aún retienen los cuerpos de seis rehenes, todos hombres: cinco israelíes y un agricultor tailandés, secuestrado cerca del kibutz Beeri. El grupo palestino argumentó que la localización de cadáveres se complica por la destrucción y los escombros en Gaza, y solicitó la intervención de mediadores y de la Cruz Roja para obtener maquinaria y personal necesarios. Israel, por su parte, ha acusado a Hamas de retrasar la entrega deliberadamente, lo que se prevé sea un tema central en la reanudación de las negociaciones para la segunda fase del acuerdo.

