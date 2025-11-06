Cadena perpetua para el enfermero que mató a más de 10 pacientes para “reducir su carga de trabajo” en Alemania

El enfermero Ulrich S. recibió cadena perpetua en Alemania por asesinar a diez pacientes en una clínica de cuidados paliativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal de la Audiencia Provincial de Aquisgrán, al oeste de Alemania, condenó a cadena perpetua a un enfermero de 44 años por asesinar a 10 pacientes en una clínica de Würselen, cerca de Aquisgrán, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. El veredicto respondió a la acusación de nueve casos de asesinato y 34 de tentativa, luego ampliada cuando se comprobó la décima víctima. También, según DW, se lo declaró culpable de 27 intentos adicionales.

El enfermero, identificado en la sentencia como Ulrich S., administraba inyecciones letales con fuertes barbitúricos y analgésicos a personas ingresadas en la unidad de cuidados paliativos. El fallo recoge que su objetivo era reducir al mínimo su carga de trabajo nocturno, al inmovilizar a los pacientes que exigían mayor atención.

Según el tribunal y la fiscalía, esto lo ubicó en una posición de “dueño de la vida y la muerte”. La acusación sostuvo que el enfermero mostró irritación, ausencia de empatía y falta de motivación profesional durante su actuación en la clínica.

La sentencia destaca que Ulrich S. administraba inyecciones letales para reducir su carga de trabajo nocturno en la clínica de Würselen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras sospechas contra el acusado surgieron durante el verano de 2024, cuando familiares reportaron situaciones inusuales en la atención nocturna. En febrero de 2025, de acuerdo con información de DW, la fiscalía formalizó la denuncia inicial por cinco homicidios, ampliando la investigación a medida que se identificaban nuevos casos mediante revisiones clínicas y testimonios directos.

La sentencia establece que la investigación se apoyó en un incremento anómalo de defunciones durante los turnos de Ulrich S. y en el testimonio de familiares que observaron la aplicación de inyecciones no justificadas, incluso en pacientes dormidos.

Motivos, investigación y antecedentes judiciales

La defensa de Ulrich S., quien se mantuvo con la cara tapada durante la condena, solicitó la absolución, argumentando que no se habían probado de manera concluyente todos los cargos. El acusado declaró que quería “hacer algo bueno para los pacientes” al suministrar barbitúricos, una justificación que el tribunal desestimó al considerar la gravedad y la regularidad de los hechos.

El tribunal alemán calificó la conducta del enfermero como una pérdida total de empatía y lo declaró culpable de decenas de intentos de asesinato (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el medio local, la fiscalía calificó su conducta como una elección deliberada que buscaba facilitar el trabajo nocturno y que implicó una pérdida total de empatía hacia los pacientes en situación terminal.

De acuerdo con la acusación, el patrón de mortalidad anómalo, junto a las declaraciones de familiares y la revisión de turnos, permitió trazar una correlación directa entre la presencia de Ulrich S. y las muertes o intentos de asesinato.

El tribunal resaltó que, si bien la ley alemana permite solicitar la libertad tras 15 años de prisión en casos de cadena perpetua, la “gravedad de los hechos” amerita que el acusado no acceda a este beneficio.

El fallo remite a episodios previos en los que Alemania enjuició a personal sanitario conocido como “ángeles de la muerte”.

Las investigaciones se iniciaron tras denuncias de familiares por muertes inusuales y aplicación de inyecciones no justificadas en pacientes terminales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En particular, el caso de 2019 cuando un enfermero fue condenado por 85 homicidios generó alarma y presión para mejorar los controles en centros de atención. Las autoridades alemanas continúan investigando a Ulrich S. por otros posibles delitos que podrían derivar en nuevos procesos judiciales.

Repercusiones y contexto en los sistemas sanitarios alemanes

El caso conmocionó al país, donde persiste la preocupación por la vigilancia, supervisión y condiciones laborales en las unidades de cuidados paliativos y geriátricos. El tribunal subrayó la importancia de los sistemas de alerta y el seguimiento, así como la responsabilidad ética del personal sanitario.

Las entidades del sector salud revisan protocolos de control y capacitación en clínicas y hospitales para prevenir situaciones similares. Los expertos consideran esencial intensificar la detección temprana de patrones irregulares y capacitar al personal en ética profesional y atención humanitaria.

El caso Ulrich S. expuso fallas en la supervisión y vigilancia de los sistemas sanitarios alemanes, generando alarma nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso Ulrich S. puso en evidencia las debilidades del sistema ante conductas delictivas encubiertas bajo la apariencia de rutina clínica.

La sentencia puede ser apelada, pero marca un precedente severo en la administración de justicia alemana para delitos cometidos por personal sanitario.

El proceso forma parte de los esfuerzos por restaurar la confianza en la atención médica y proteger adecuadamente la vida de las personas más vulnerables en entornos clínicos.

El tribunal alemán impuso la máxima pena a Ulrich S. y advirtió sobre la necesidad de reforzar los controles y la ética en el sector sanitario para evitar tragedias similares.