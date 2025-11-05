Mundo

Australia prohíbe el acceso a Kick y Reddit a menores de 16 años

La ministra Anika Wells confirmó la extensión de la prohibición a menores en plataformas sociales, reactivando el debate sobre privacidad y protección digital de menores en el país

El gobierno de Australia extiende
El gobierno de Australia extiende el control de edad en redes sociales a plataformas como Kick y Reddit (foto: Composición fotográfica/REUTERS)

Australia confirmó este miércoles 5 de noviembre que las plataformas Reddit y Kick se suman a la lista de redes sociales que deberán prohibir el acceso a menores de 16 años. La decisión, anunciada por la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, impone a estos servicios una obligación legal pionera en el mundo que busca proteger a los niños de los riesgos del entorno digital. A partir del 10 de diciembre, la restricción se aplicará no solo a estas dos plataformas, sino también a Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X y YouTube, que ya estaban bajo la misma normativa.

Las empresas que no cumplan con la nueva ley podrán recibir multas de hasta 50 millones de dólares australianos (USD 33 millones). Según detalló Associated Press, la iniciativa, observada con atención por otros países y organizaciones internacionales, plantea un profundo debate sobre privacidad, control parental y el futuro de las redes sociales.

Una restricción obligatoria para todas las grandes plataformas

Wells explicó que el gobierno mantuvo encuentros directos con representantes de las redes sociales en el último mes. El objetivo principal fue advertir a las plataformas sobre la seriedad de la ley y la firmeza con la que será aplicada. “Nos hemos reunido con varias plataformas de redes sociales en el último mes para que entiendan que no hay excusa para el incumplimiento de esta ley“, afirmó la ministra ante la prensa en Canberra.

A su vez, subrayó que las tecnologías utilizadas actualmente por las plataformas “apuntan a los niños con un control escalofriante”. “Simplemente estamos pidiendo que usen esa misma tecnología para mantener a los niños seguros en línea”, reclamó. De este modo, enfatizó que la capacidad técnica de las empresas puede y debe orientarse a la protección de los usuarios más jóvenes.

Las plataformas afectadas por la prohibición cumplen el requisito clave de tener como “único o principal objetivo la interacción social en línea“, de acuerdo con lo que especificó el gobierno australiano.

Anika Wells defiende la regulación
Anika Wells defiende la regulación pionera ante el debate internacional (foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

Multas millonarias y un modelo bajo vigilancia internacional

El alcance de la medida es significativo no solo por su impacto local, sino también por su potencial influencia global. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en septiembre durante un foro de las Naciones Unidas en Nueva York que se sentía “inspirada” por la “medida de sentido común” que adoptó Australia respecto a la regulación de la edad mínima para el ingreso a redes sociales.

La comisionada australiana de eSafety, Julie Inman Grant, quien será responsable de hacer cumplir la prohibición, explicó que la lista de plataformas sujetas a la limitación “se irá adaptando” en función de la aparición de nuevas tecnologías y servicios. “Trabajaremos con académicos para evaluar los impactos de la prohibición, examinando si los niños duermen más, tienen mayor interacción social o aumentan su actividad física”, detalló Inman Grant a Associated Press.

Además, agregó que buscarán identificar eventuales consecuencias inesperadas y recopilarán evidencias para que otros países puedan aprender de la experiencia australiana.

La normativa australiana establece un
La normativa australiana establece un nuevo estándar global en la protección digital de menores (foto: Freepik)

Debates sociales y académicos: privacidad, riesgos y límites

A pesar de la firmeza del gobierno, la decisión no está exenta de polémica. Más de 140 académicos australianos e internacionales, especialistas en tecnología y bienestar infantil, enviaron el año pasado una carta abierta al primer ministro Anthony Albanese manifestando su oposición al límite de edad. Calificaron la medida como “un instrumento demasiado burdo para abordar eficazmente los riesgos”.

Preocupaciones sobre la privacidad también circulan entre los críticos de la ley, quienes advierten que obligar a todos los usuarios a demostrar que tienen más de 16 años podría afectar la intimidad de la totalidad de la base de usuarios de cada red social. Frente a estos cuestionamientos, la ministra Wells aseguró recientemente que el gobierno buscará que los datos de los usuarios se mantengan lo más privados posible al implementar la normativa.

La decisión del gobierno australiano se produce en un contexto de preocupación mundial sobre los efectos de las redes sociales en los niños y adolescentes. Padres, profesionales de la salud mental y legisladores vienen reclamando respuestas contundentes ante problemas como el acoso, el acceso a contenido inapropiado y el impacto del uso excesivo de pantallas en el desarrollo y bienestar de los jóvenes.

