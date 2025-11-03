Un diminuto fragmento asirio de 2.700 años hallado en Jerusalén brinda pistas sobre episodios descritos en textos sagrados

El hallazgo de un fragmento asirio de 2.700 años en Jerusalén confirma relatos bíblicos sobre la tensión entre Judá y Asiria (Captura/YouTube)

Un diminuto fragmento de cerámica de apenas 2.700 años hallado en Jerusalén ha abierto una nueva ventana a la historia antigua de la región y las raíces de la Biblia. La inscripción asiria encontrada, de apenas una pulgada y parcialmente conservada, ha sido calificada por los investigadores como un hallazgo de dimensiones bíblicas por arrojar luz sobre hechos reales que inspiraron relatos fundamentales del Antiguo Testamento.

Este importante descubrimiento evidencia, por primera vez en la ciudad, la existencia de relaciones directas entre el Imperio Asirio y el Reino de Judá, y revela la naturaleza tensa de esos vínculos en uno de los momentos más turbulentos de la historia del antiguo Oriente Próximo.

Un fragmento minúsculo con enorme significado

La pieza, identificada como parte de un sello usado para autenticar documentos oficiales, apareció en un canal de drenaje del Monte del Templo, en el corazón de la Ciudad Vieja. Su análisis permitió determinar que el fragmento provenía del valle del Tigris, en la antigua región asiria, reconocido hub del poder imperial de la época.

La inscripción cuneiforme encontrada en el Monte del Templo revela una queja fiscal del Imperio Asirio contra el Reino de Judá (foto: Israel Antiquities Authority)

El texto, grabado en cuneiforme acadio —considerada la forma escrita semítica más antigua— resultó ser una auténtica queja oficial: un aviso por el retraso en el pago de un tributo que el Reino de Judá debía saldar ante el imperio. “Para mí, como historiador, esto es una especie de linterna en la niebla de la historia”, afirmó Dr. Peter Zilberg, especialista en estudios del Cercano Oriente de la Universidad Bar-Ilan, a The Times of Israel.

Tras descifrar la inscripción, los expertos concluyeron que se trataba de una notificación de impuestos que el emperador asirio remitió a un rey de Judá, situación sumamente similar al episodio relatado en los capítulos 18 y 19 del segundo libro de los Reyes del Antiguo Testamento.

La revuelta y el relato bíblico

La Biblia describe cómo, durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, el monarca asirio, conocido por la historia como Senaquerib, lanzó una campaña militar contra las ciudades amuralladas de Judá: “El rey Senaquerib de Asiria marchó contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó”, menciona el texto bíblico.

El texto hallado refuerza las conexiones entre la política tributaria del antiguo Oriente Próximo y las leyendas fundacionales relatadas en los libros bíblicos (AAI)

Ezequías, ante esta amenaza, envió un mensaje al asirio desde Laquis: “He pecado; apártate de mí; todo lo que me impongas lo soportaré”. El resultado fue la imposición de un pesado tributo: 300 talentos de plata y 30 de oro. El hallazgo de la inscripción asiria, según los investigadores, coincide plenamente con este relato, confirmando la existencia de una fuerte presión fiscal y política de Asiria sobre Judá.

Aunque no se conservó la sección de la inscripción donde figuraba la fecha exacta, los datos estilísticos permitieron fecharla entre finales del siglo VIII y la mitad del siglo VII a.C., exactamente durante el periodo de máxima tensión y conflicto tributario entre ambos reinos. “Tenemos la revuelta de Ezequías frente a [Senaquerib], quien decidió suspender los pagos en determinado momento, provocando la marcha militar sobre Jerusalén”, explicó Zilberg.

La campaña militar y su desenlace fiscal se encuentran documentados tanto en fuentes bíblicas como en registros asirios, dotando a esta pieza de un valor único. Su aparición ilumina con claridad el papel que jugaron los pequeños reinos bajo la dominación de potencias como Asiria: “El fragmento ayudó literalmente a clarificar las relaciones políticas en la antigüedad, mostrando cómo inclusive los mandatos menos poderosos tenían vínculos tensos con una superpotencia de la época”.

Peter Zilberg explica que el análisis estilístico del fragmento permite fecharlo en el periodo de máxima tensión y conflicto tributario entre ambos reinos (crédito: Arkeonews/Peter Zilberg)

El vínculo con la Biblia

Para los especialistas, la aparición de un documento oficial asirio dirigido a Judá en Jerusalén transforma la comprensión de las relaciones diplomáticas e institucionales de la etapa. “Aunque no podemos precisar si la demanda surgió de un simple retraso técnico o tuvo implicancias políticas de fondo, la sola existencia de un requerimiento formal evidencia un periodo de fricción entre Judá y el gobierno imperial”, señaló Zilberg según la Biblical Archaeology Society.

Este tipo de artefactos, aunque mínimos en tamaño, pueden ofrecer información fundamental. “Es una pieza faltante en el rompecabezas donde la historia y la Biblia se cruzan, mostrando que esos relatos bíblicos están anclados en los hechos históricos de la era”, subrayó el investigador.

El fragmento alcanza así una importancia extraordinaria: demuestra no solamente que los textos bíblicos reflejaban realidades políticas y sociales concretas, sino que la arqueología es capaz de aportar pruebas físicas de eventos narrados hace casi tres mil años. “Este artefacto es muy, muy importante para conectar la historia de la Tierra de Israel con la Biblia y con la historia del Antiguo Oriente Próximo en general”, destacó Zilberg.

Un rayo de luz en la niebla del pasado antiguo

La pieza hallada en Jerusalén aporta pruebas físicas de eventos narrados en la Biblia y documentados en registros asirios (foto: Israel Antiquities Authority)

El resultado del descubrimiento ha generado entusiasmo entre expertos e historiadores, ya que aporta información clave sobre un punto de fricción político y cultural de enorme trascendencia. “Hay tanto que todavía no sabemos, y de repente aparecen estas inscripciones que iluminan con precisión un tema específico. Es emocionante”, dijo Zilberg.

La conexión que se establece aquí entre un hecho material —la queja fiscal asiria— y el relato bíblico sobre la humillación y sometimiento de Judá, representa una prueba tangible de la interacción entre la memoria religiosa y los hechos históricos.

Pequeños fragmentos como el hallado no solo completan la historia de las relaciones entre Judá y Asiria, sino que permiten a científicos y lectores contemporáneos redescubrir la forma en que las antiguas leyendas de la Biblia estaban profundamente enraizadas en los avatares de la política y economía del Levante del primer milenio antes de nuestra era. Según Zilberg, estos descubrimientos “brindan una luz muy particular sobre un tema muy concreto” y ayudan a reconstruir, pieza a pieza, la compleja realidad del mundo antiguo.

En palabras del propio arqueólogo: “Es una maravillosa adición a la historia de las relaciones entre Judá y Asiria”.