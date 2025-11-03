Mundo

Lincharon a un conductor y quemaron su camión tras la muerte de un niño en un accidente de tránsito en Nicaragua

Una turba mató a palos al chofer luego que arrollará y matará a un niño en una carretera del Caribe nicaragüense

Guardar
A la derecha, Misael Cisneros
A la derecha, Misael Cisneros Ríos, el conductor asesinado este domingo, mientras una turba quemaba su camión, a la izquierda. (Foto redes sociales)

Un hombre fue asesinado a golpes de tubos y garrotes y su camión incendiado, luego arrolló a un niño de 9 años, de iniciales R.A.R., la noche del este domingo, en el kilómetro 51 de la carretera que conduce a Tasba Pri, en el municipio de Puerto Cabezas, Nicaragua.

El conductor del camión, Misael Cisneros Ríos, de 46 años, es originario del municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, y luego del accidente detuvo el vehículo y permaneció en él a la espera de la llegada de las autoridades de la Policía Nacional.

Según testigos, el menor jugaba al borde de la carretera cuando fue embestido mortalmente por el camión.

Mientras los familiares del niño se encontraban en el lugar del accidente, apareció el abuelo del menor, identificado como Martín Ramos “El Tigre”, quien junto a otros allegados exigió que Cisneros descendiera del camión.

Cuando el conductor obedeció, fue atacado con tubos y palos sin posibilidad de defensa. Murió ahí mismo.

Policía en Nicaragua
Policía en Nicaragua

Luego del homicidio, la turba prendió fuego al camión, marca Hino, placas M 401-937 según versiones locales, y el vehículo quedó completamente calcinado.

La hija del conductor, Yaritza Cisneros Hernández, relató que se enteró de la tragedia al ver la noticia en redes sociales.

Algo me dijo que era mi papá… lo conozco bien, ni estando de espalda tirado en el suelo ya muerto se me pierde”, declaró a medios locales. Confirmó luego que se trataba de su padre. “Mi papá se detuvo, hizo lo correcto, él esperaba que llegara la Policía, no era necesario que me lo mataran”, añadió.

Agregó que su padre había llamado ya a la Policía para asumir su responsabilidad como chofer, pero que “nosotros creemos que el descuido del niño fue culpa de ellos, de los familiares”.

Por ahora, la Policía mantiene en búsqueda a Martín Ramos como principal sospechoso. No ha sido detenido.

En cuanto al conductor asesinado, Misael Cisneros Ríos era considerado un hombre trabajador, respetado en su comunidad. Originario de La Cruz de Río Grande, su hija dijo que él “era un conductor muy responsable, los irresponsables fueron los padres que permiten que niños jueguen en la carretera”.

La Policía Nacional informó que ya investiga tanto el accidente vial como el homicidio ulterior y el incendio del camión. Hizo un llamado a que estas situaciones no se tomen por justicia propia, pues agravan el clima de violencia.

Temas Relacionados

Nicaragua

Últimas Noticias

Israel entregó 45 cuerpos palestinos a Gaza en medio de una frágil tregua con Hamas

Las autoridades israelíes transfirieron los cadáveres con mediación de la Cruz Roja, en el marco del alto el fuego temporal pactado con Estados Unidos

Israel entregó 45 cuerpos palestinos

Estados Unidos solicitó a la ONU sancionar a siete embarcaciones que violaron el embargo comercial a Corea del Norte

Las autoridades estadounidenses afirmaron que los cargueros trasladaron carbón y mineral de hierro hacia China, generando fondos clave para el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos en Pyongyang

Estados Unidos solicitó a la

Último día de campaña en Nueva York: los candidatos intensifican el pulso a horas de las elecciones

Los candidatos Cuomo, Mamdani y Sliwa movilizaron a sus bases este lunes en un cierre marcado por ataques cruzados, la intervención de Donald Trump y una polémica difusión de anuncios falsos

Último día de campaña en

Israel abatió a dos presuntos terroristas de Hezbollah en ataques en el sur de Líbano

Por su parte, autoridades libanesas reportaron víctimas civiles y denunciaron daños materiales en varias localidades de la zona

Israel abatió a dos presuntos

OpenAI selló una alianza histórica con Amazon Web Services por UDS 38.000 millones para potenciar la inteligencia artificial

La compañía liderada por Sam Altman accederá a la infraestructura de AWS durante los próximos siete años para escalar sus cargas de trabajo avanzadas de IA

OpenAI selló una alianza histórica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Premio Cervantes, otro gesto

El Premio Cervantes, otro gesto de España con México en mitad de la polémica sobre el colonialismo y las disculpas del Gobierno: todos los pasos para restaurar la relación entre ambos países

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a la secretaria de Agricultura de EEUU bajo fuerte operativo de seguridad

Vecinos de Miraflores, Surco, San Borja y otros distritos de Lima reportaron vuelos de aviones a baja altura, causando alarma y molestias

Patricia Vásquez, diputada del PRO: “No me pareció constructivo el comentario de Macri sobre el jefe de Gabinete”

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) El líder Arsenal sigue

(Crónica) El líder Arsenal sigue firme y el Liverpool acaba con la crisis

(Crónica) Oviedo y Osasuna se anulan y agudizan sus problemas

Crónica del Real Madrid - Valencia, 4-0

Un informe reveló que el régimen de Maduro desvió miles de millones en criptomonedas para evadir sanciones internacionales

Israel entregó 45 cuerpos palestinos a Gaza en medio de una frágil tregua con Hamas

ENTRETENIMIENTO

Murió Diane Ladd, leyenda de

Murió Diane Ladd, leyenda de Hollywood y madre de Laura Dern

Improvisación y autenticidad: así nació la legendaria escena de Rick Dalton en Once Upon a Time… in Hollywood

Morgan Freeman preocupa a seguidores tras su paso por el show de Jennifer Hudson: “Parece muy confundido”

Un pollo con mostaza, un auto y un codazo: así nació la enemistad entre Sylvester Stallone y Richard Gere

The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber