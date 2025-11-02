Hamas dijo que este domingo entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes hallados en túneles del sur de Gaza

FOTO ARCHIVO: La Cruz Roja transporta el cuerpo de un rehén fallecido en el centro de la Franja de Gaza, 30 de octubre de 2025 (REUTERS/Ramadan Abed/File Photo)

El grupo terrorista Hamas anunció este domingo que entregará a Israel, a las 20:00 hora local, los cuerpos de tres rehenes que, según afirmó, fueron hallados en el trayecto de uno de los túneles ubicados al sur de la Franja de Gaza. La entrega se realizará en el marco del acuerdo de alto el fuego entre ambas partes.

Si bien el grupo terrorista palestino no suele informar previamente de la identidad de los cuerpos que entrega, en esta ocasión aseguró que uno de ellos pertenece al rehén Asaf Hamami, de quien adjuntó fotografías de su carné de conducir y otros documentos de identidad tras localizar su cuerpo.

Tal y como establece el protocolo, los islamistas entregarán los tres ataúdes al Comité de la Cruz Roja, encargada de posteriormente entregarlos al Ejército israelí.

Después, el Centro Nacional Medicina Nacional Forense de Israel examinará si entre ellos se encuentra el rehén Asaf Hamami y si los otros dos cuerpos pertenecen a alguno de los diez fallecidos que todavía permanecen en Gaza.

Este anuncio llega después de que durante la noche del viernes Hamas hiciera llegar tres cuerpos a Israel asegurando previamente que no estaba seguro de si pertenecían a rehenes.

Posteriormente, Israel confirmó que ninguno de esos cuerpos eran rehenes y los devolvieron a Gaza.

El retraso y los problemas en la localización de los cuerpos de rehenes era algo que ya había previsto y advertido el Comité de la Cruz Roja en una Gaza arrasada y llena de toneladas de escombros.

Militantes de Hamás portan un cadáver durante la búsqueda de rehenes fallecidos, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza. 28 de octubre de 2025 (REUTERS/Ramadan Abed)

Hasta la fecha, Israel recuperó 17 cuerpos desde el inicio de la tregua: entre ellos, 15 israelíes, un tailandés y un nepalí. Tras el comienzo del alto el fuego el 10 de octubre, el grupo palestino liberó a los 20 rehenes sobrevivientes en su poder y comenzó a entregar los cadáveres de los cautivos fallecidos.

Israel acusa a Hamas de incumplir el acuerdo por la lentitud en la devolución, mientras que el grupo terrorista argumenta que localizar los restos sepultados entre las ruinas de Gaza requiere tiempo.

Por su parte, Israel ha devuelto a la la Franja de Gaza también como parte de este acuerdo de alto el fuego 225 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Según aseguró a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí, Israel bloquea también la entrada a Gaza de cualquier material necesario para las pruebas de ADN, como instrumentos para autopsias y kits de análisis de ADN, lo que imposibilita de identificación de cuerpos en Gaza.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Gaza —controlado por el grupo terrorista Hamas— constató la muerte de tres personas en los ataques israelíes de las últimas 24 horas y aprovechó para denunciar que las operaciones del Ejército israelí han dejado ya 236 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre.

(Con información de EFE)