Tragedia en Vietnam: las inundaciones récord dejaron un saldo de al menos 13 muertos, 11 desaparecidos y miles de desplazados

Las operaciones de rescate se intensificaron este viernes en el centro de Vietnam tras varios días de lluvias récord y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 13 muertos, 11 desaparecidos y decenas de miles de desplazados.

El descenso de las aguas permitió a los equipos de emergencia llegar a áreas previamente aisladas, mientras casi 26.000 residentes fueron evacuados de zonas inundadas o propensas a deslizamientos.

La provincia de Lam Dong figura entre las más afectadas, con casi 4.000 hectáreas de terreno bajo el agua, seguida de las regiones de Da Nang y Hue. En Ha Tinh, unas 1.700 casas resultaron anegadas por inundaciones derivadas de una ola de frío y fuertes vientos que descargaron lluvias torrenciales entre el 30 y 31 de octubre, según medios vietnamitas.

Las autoridades llevaron a cabo evacuaciones en varias zonas y activaron operaciones de apertura de embalses para evitar aún más desbordamientos. Unos 400.000 hogares de 109 municipios permanecen sin electricidad y cerca de 790 hectáreas de árboles frutales han sido destruidas. Se estima que unas 17.000 cabezas de ganado murieron o fueron arrastradas por las aguas.

El Gobierno vietnamita desplegó helicópteros y tropas para entregar alimentos, medicinas y otros suministros, y trabaja en la reparación de viviendas, limpieza de escombros y prevención de enfermedades. Además, informaron que se inició la restauración de carreteras, líneas eléctricas y escuelas, y está previsto que la distribución urgente de arroz comience este sábado

La antigua ciudad imperial de Vietnam se inunda tras lluvias récord

El temporal obligó a suspender clases en 50 centros educativos, afectando a más de 36.000 estudiantes, y los trabajos de emergencia continúan para despejar carreteras inundadas o bloqueadas por los escombros.

El viceprimer ministro, Mai Van Chinh, supervisó en Hue los operativos de emergencia y urgió a redoblar los esfuerzos de protección del complejo monumental de la ciudad imperial. En Hue se registraron 1.085 milímetros de lluvia en 24 horas, un récord histórico para el país. El primer ministro Pham Minh Chinh ordenó acelerar la recuperación y garantizar que nadie quede sin comida o refugio.

Las autoridades recomendaron precaución a la población y pidieron seguir las instrucciones oficiales, ya que los pronósticos apuntan que las condiciones meteorológicas adversas podrían persistir hasta el 2 de noviembre.

Lluvias torrenciales azotan el centro de Vietnam y dejan varias víctimas mortales (Europa Press)

El ferrocarril Norte-Sur, principal vía entre Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, reabrió el viernes tras tres días inactivo, gracias al esfuerzo de cientos de trabajadores en la restauración de vías. Las inundaciones retrocedieron en Hue y Danang, pero aún afectan grandes extensiones y se espera que persistan dos días más.

Las lluvias dejaron más de 120.000 hogares inundados, con 56 viviendas completamente destruidas y 147 gravemente dañadas, según las autoridades, que habilitarán refugios temporales para las familias afectadas.

La agencia meteorológica nacional atribuyó el fuerte temporal a la colisión de aire frío del norte con vientos cálidos y húmedos del mar, lo que generó una cadena de tormentas con intensas precipitaciones. A su vez, advirtió que las lluvias podrían superar los 700 milímetros en algunas áreas hasta el 4 de noviembre.

Personas caminando con el agua hasta la cintura por una calle inundada y un motorista andando a pie (REUTERS/Thinh Nguyen)

(Con información de Associated Press y Europa Press)