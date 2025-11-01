América Mundo

Tragedia en Vietnam: las inundaciones récord dejaron un saldo de al menos 13 muertos, 11 desaparecidos y miles de desplazados

La agencia meteorológica advirtió que las precipitaciones podrían superar los 700 milímetros en algunas áreas hasta el 4 de noviembre. Las autoridades habilitarán refugios temporales para las familias afectadas

Guardar

Las operaciones de rescate se intensificaron este viernes en el centro de Vietnam tras varios días de lluvias récord y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 13 muertos, 11 desaparecidos y decenas de miles de desplazados.

El descenso de las aguas permitió a los equipos de emergencia llegar a áreas previamente aisladas, mientras casi 26.000 residentes fueron evacuados de zonas inundadas o propensas a deslizamientos.

La provincia de Lam Dong figura entre las más afectadas, con casi 4.000 hectáreas de terreno bajo el agua, seguida de las regiones de Da Nang y Hue. En Ha Tinh, unas 1.700 casas resultaron anegadas por inundaciones derivadas de una ola de frío y fuertes vientos que descargaron lluvias torrenciales entre el 30 y 31 de octubre, según medios vietnamitas.

Las autoridades llevaron a cabo evacuaciones en varias zonas y activaron operaciones de apertura de embalses para evitar aún más desbordamientos. Unos 400.000 hogares de 109 municipios permanecen sin electricidad y cerca de 790 hectáreas de árboles frutales han sido destruidas. Se estima que unas 17.000 cabezas de ganado murieron o fueron arrastradas por las aguas.

El Gobierno vietnamita desplegó helicópteros y tropas para entregar alimentos, medicinas y otros suministros, y trabaja en la reparación de viviendas, limpieza de escombros y prevención de enfermedades. Además, informaron que se inició la restauración de carreteras, líneas eléctricas y escuelas, y está previsto que la distribución urgente de arroz comience este sábado

La antigua ciudad imperial de Vietnam se inunda tras lluvias récord

El temporal obligó a suspender clases en 50 centros educativos, afectando a más de 36.000 estudiantes, y los trabajos de emergencia continúan para despejar carreteras inundadas o bloqueadas por los escombros.

El viceprimer ministro, Mai Van Chinh, supervisó en Hue los operativos de emergencia y urgió a redoblar los esfuerzos de protección del complejo monumental de la ciudad imperial. En Hue se registraron 1.085 milímetros de lluvia en 24 horas, un récord histórico para el país. El primer ministro Pham Minh Chinh ordenó acelerar la recuperación y garantizar que nadie quede sin comida o refugio.

Las autoridades recomendaron precaución a la población y pidieron seguir las instrucciones oficiales, ya que los pronósticos apuntan que las condiciones meteorológicas adversas podrían persistir hasta el 2 de noviembre.

Lluvias torrenciales azotan el centro
Lluvias torrenciales azotan el centro de Vietnam y dejan varias víctimas mortales (Europa Press)

El ferrocarril Norte-Sur, principal vía entre Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, reabrió el viernes tras tres días inactivo, gracias al esfuerzo de cientos de trabajadores en la restauración de vías. Las inundaciones retrocedieron en Hue y Danang, pero aún afectan grandes extensiones y se espera que persistan dos días más.

Las lluvias dejaron más de 120.000 hogares inundados, con 56 viviendas completamente destruidas y 147 gravemente dañadas, según las autoridades, que habilitarán refugios temporales para las familias afectadas.

La agencia meteorológica nacional atribuyó el fuerte temporal a la colisión de aire frío del norte con vientos cálidos y húmedos del mar, lo que generó una cadena de tormentas con intensas precipitaciones. A su vez, advirtió que las lluvias podrían superar los 700 milímetros en algunas áreas hasta el 4 de noviembre.

Personas caminando con el agua
Personas caminando con el agua hasta la cintura por una calle inundada y un motorista andando a pie (REUTERS/Thinh Nguyen)

(Con información de Associated Press y Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaVietnaminundacioneslluviasfenómeno meteorológico

Últimas Noticias

Tras la “ola de terror” y denuncias de la oposición por 700 manifestantes asesinados, la presidenta de Tanzania fue reelecta

Los datos surgen de la televisión estatal, aunque el principal partido opositor acusó a la adminstración de Samia Suluhu Hassan de excluir de los comicios a la oposición. Los organismos internacionales mostraron preocupación por la situación de los derechos humanos en el país africano

Tras la “ola de terror”

Xi Jinping se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en el cierre de la cumbre del APEC

El líder chino se prepara para dialogar con el mandatario de Corea del Sur en Gyeongju, tras una serie de encuentros bilaterales y el reciente acuerdo alcanzado con Donald Trump para reducir tensiones comerciales

Xi Jinping se reunirá con

La ONU denunció un incremento del 30% en víctimas civiles por la invasión rusa: “Están luchando por sobrevivir”

Además, la organización advirtió que los constantes ataques rusos contra la infraestructura energética podrían desencadenar una severa crisis humanitaria durante el invierno

La ONU denunció un incremento

Ucrania desplegó fuerzas especiales en Pokrovsk para frenar el avance ruso en el este de Donetsk

Kiev envió comandos a la estratégica ciudad tras el anuncio de Moscú de haber rodeado tropas ucranianas. La ONU advirtió sobre el riesgo de una nueva crisis humanitaria en la zona

Ucrania desplegó fuerzas especiales en

Récord mundial: dos gemelos británicos logran la calabaza más pesada de la historia con más de 1.200 kilos

Ian y Stuart Paton conquistaron la cima del cultivo de frutas gigantes tras cinco décadas de pasión y dedicación. La historia detrás de este reciente hito en las competencias internacionales

Récord mundial: dos gemelos británicos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Embalses España: la reserva de

Embalses España: la reserva de agua bajó este 1 de noviembre

Resultados Lotería de Santander viernes 31 de octubre de 2025: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 1 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 1 de noviembre

Cuáles son los horarios del Metro CDMX este 1 y 2 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
BBVA gana un récord de

BBVA gana un récord de casi 8.000 millones hasta septiembre, un 4,7% más

La Casa Blanca impone nuevas restricciones de acceso a los periodistas acreditados

El partido de centroizquierda D66 y la ultraderecha de Wilders empatan en las elecciones de Países Bajos

Cheng Li-wun asume como líder opositora en Taiwán con un llamado a la paz con China

Rodrigo Paz destaca que "Bolivia se abre al mundo" tras reunirse con Marco Rubio

ENTRETENIMIENTO

La entrega de Anya Taylor-Joy

La entrega de Anya Taylor-Joy y la pesadilla de trabajar con una cabra satánica: así fue el rodaje de “La bruja”

Desde “Halloween” hasta “La Profecía”: películas de terror que inspiraron crímenes reales

Un biopic a puro corazón: Jon Bon Jovi planea su película y postula a su hijo como protagonista

Murió Tchéky Karyo, actor francés de ‘Nikita’ y ‘The Missing’

Las películas de The Beatles presentan a su reparto femenino: ¿quién encarnará a Yoko Ono y Linda McCartney?