Mundo

El cero, la idea revolucionaria que cambió la historia de las matemáticas y la ciencia

De símbolo relegado a simple marcador en las primeras civilizaciones, su invención fue mucho más que un simple aporte simbólico. Cómo su surgimiento permitió el avance del cálculo y sentó las bases lógicas de todo el pensamiento científico moderno

Por Nicolás Sturtz

El cero, origen de los sistemas numéricos modernos, transformó la lógica y la ciencia desde su invención (Archivo)

Desde su invención, el cero ha impulsado una revolución intelectual que transformó la historia de las matemáticas y la comprensión del mundo. En apariencia vacío, este símbolo representa mucho más que la nada: es el punto de partida de los sistemas numéricos y el fundamento sobre el que descansa la lógica matemática moderna.

Los orígenes del cero: de marcador a símbolo

Los primeros rastros del cero aparecen en la antigua Babilonia, hace unos cinco mil años. En su sistema de numeración en base 60, los babilonios se enfrentaron a la necesidad de distinguir entre valores como uno y sesenta. Para evitar esta ambigüedad, introdujeron un símbolo especial con dos cuñas inclinadas que señalaba la ausencia de un valor en una posición determinada. Este avance resultó crucial: permitía asignar sentido preciso a cada cifra y facilitó el desarrollo de la notación posicional, una innovación que aún sostiene los sistemas numéricos actuales.

Mientras tanto, otros pueblos avanzaban por caminos diferentes. Los números romanos, por ejemplo, nunca incorporaron un signo para indicar la ausencia de cantidad, lo que limitó su capacidad de representación y de cálculo.

El siguiente gran salto en la evolución del cero ocurrió en Asia Meridional, donde hacia el siglo III d.C., en la región que hoy es Pakistán, se hallaron manuscritos con puntos utilizados como ceros posicionales. Con el paso del tiempo, este símbolo fue asimilándose en distintas culturas, evolucionando hasta el 0 contemporáneo.

in el reconocimiento del cero, ni la aritmética moderna ni el desarrollo de la ciencia y la tecnología habrían sido posibles, afirman especialistas y matemáticos de todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aritmética del cero: el aporte de Brahmagupta

El reconocimiento del cero como un número con entidad propia fue una hazaña conceptual que se dio varios siglos después. El matemático indio Brahmagupta cambió para siempre el curso de las matemáticas en el año 628. En su obra, Brahma-sphuta-siddhanta, no solo incluyó reglas para operar con el cero —sumar, restar y multiplicar— sino que también aceptó los números negativos en la aritmética. Su trabajo marcó un antes y un después al proponer operaciones en las que el cero ya no era un simple marcador, sino un número legítimo.

Aun así, ciertos problemas como la división por cero permanecieron irresueltos. Brahmagupta determinó que cero dividido por cero es igual a cero, aunque esta definición dista del rigor actual. El camino hacia una comprensión plena fue largo y complejo, pero la aritmética moderna se apoya en aquellos primeros pasos. Gracias a estos aportes, el cero se integró, finalmente, a las operaciones matemáticas más complejas, abriendo puertas a nuevas ramas del conocimiento.

El cero en el nacimiento del cálculo: infinitesimales y ciencia moderna

La mayor ampliación del papel del cero llegó durante el siglo XVII, con el desarrollo del cálculo diferencial e integral. Tanto Isaac Newton como Gottfried Wilhelm Leibniz trabajaron de manera independiente en métodos para manipular cantidades que tienden a cero sin convertirse exactamente en cero. El concepto de lo infinitesimal permitió resolver problemas hasta entonces imposibles y proporcionó una herramienta poderosa para estudiar el cambio y el movimiento en la naturaleza.

El cálculo, y por extensión toda la ciencia moderna, depende completamente de la existencia del cero. Sin la posibilidad de describir valores que “se aproximan” a la nada, resultaría impensable construir teorías físicas, tecnológicas o económicas que modelan el mundo real. Así, lo que empezó como un símbolo discreto se convirtió en el eje de las matemáticas aplicadas, marcando la diferencia entre el avance científico y la limitación conceptual.

Los babilonios introdujeron el cero como símbolo clave para la notación posicional hace cinco mil años (Archivo)

El fundamento lógico: el conjunto vacío y la construcción de los números

En el siglo XIX, la matemática experimentó una transformación profunda con la aparición de la teoría de conjuntos, que otorgó al cero un nuevo estatus. El conjunto vacío, simbolizado por “∅”, se definió como el conjunto que no contiene ningún elemento, convirtiéndose en el origen lógico para construir todos los números naturales. A partir de este punto cero, cada número se forma agregando “conjuntos de conjuntos”, un proceso que estructura todo el edificio matemático desde su base.

Este fundamento lógico no solo refuerza la importancia del cero como punto de partida, sino que demuestra que todos los números tienen, de algún modo, su raíz en la ausencia. Sin el reconocimiento del conjunto vacío, las matemáticas carecerían de una base sólida y coherente que sostiene su desarrollo actual. El cero, entonces, no es solo el principio de la cuenta, sino la clave que define los límites y posibilidades del pensamiento formal.

El cero, el gran constructor invisible

Detrás de todo sistema numérico, notación posicional, operación aritmética o modelo científico, se encuentra la presencia silenciosa del cero. Su invención no solo permitió contar y calcular con mayor precisión, sino que posibilitó el surgimiento de la matemática avanzada, la ciencia y la tecnología actual. Así, lo que alguna vez fue visto como un simple marcador de ausencia, se revela hoy como el elemento más importante e insustituible de la matemática.

Nada en la ciencia moderna sería posible sin esa idea audaz de asignar sentido a la nada. Por eso, aunque pase desapercibido en las cifras diarias, el cero permanece como la pieza fundamental sobre la que descansa todo el universo matemático.

