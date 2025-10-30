Mundo

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

El liderazgo de Rob Jetten ganó apoyo al prometer soluciones a la crisis de vivienda, mejoras en educación y un enfoque moderado sobre inmigración. El resultado obliga a complejas negociaciones para formar una coalición de gobierno

Guardar
Rob Jetten, líder del partido
Rob Jetten, líder del partido centrista Demócratas 66 (D66), reacciona tras conocer los primeros resultados de las encuestas a boca de urna en las elecciones parlamentarias de los Países Bajos (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

El partido liberal-centrista D66 se ubicó este miércoles como la fuerza más votada en las elecciones nacionales de Países Bajos, según proyecciones de boca de urna, lo que abre la posibilidad de que su líder, Rob Jetten, se convierta en el primer ministro más joven de la historia de la nación.

De confirmarse los resultados, la formación de Jetten obtendría 27 de los 150 escaños en el Parlamento, superando así al populista Partido de la Libertad de Geert Wilders, que lograría 25 asientos, según dos encuestas independientes.

La jornada electoral estuvo marcada por un clima de celebración en la sede central de D66, donde simpatizantes ondearon banderas neerlandesas y corearon diversas consignas.

Millones de neerlandeses hoy dieron vuelta la página y dijeron adiós a la política del odio y el no se puede”, aseguró Jetten ante sus seguidores.

Pasemos la página de Wilders y trabajemos por un futuro espléndido para nuestro hermoso país”, añadió el político, que basó su campaña en la promesa de resolver la crisis habitacional, invertir en educación y abordar con responsabilidad los retos migratorios.

El liderazgo de Rob Jetten
El liderazgo de Rob Jetten ganó apoyo al prometer soluciones a la crisis de vivienda, mejoras en educación y un enfoque moderado sobre inmigración. El resultado obliga a complejas negociaciones para formar una coalición de gobierno (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Jetten, de 38 años, experimentó un fuerte impulso en la recta final de la campaña, ganando apoyo especialmente entre jóvenes y votantes urbanos que buscaban una alternativa a las recetas drásticas y nacionalistas de la extrema derecha.

Las encuestas reflejaron además la resistencia de buena parte del electorado a endurecer la postura sobre los migrantes y a recortar las alianzas internacionales tradicionales de Países Bajos.

Por su parte, Geert Wilders, uno de los referentes populistas más veteranos de Europa, reconoció su decepción ante la pérdida de escaños y la imposibilidad de retener el primer puesto tras su triunfo sorpresivo en 2023.

Nos hubiera gustado lograr más asientos y lamento la pérdida, pero no hemos desaparecido”, afirmó Wilders a la prensa, asegurando que seguirá batallando desde la oposición.

El dirigente del Partido de la Libertad había propuesto cancelar todas las solicitudes de asilo (en violación de los tratados de la Unión Europea), restringir la llegada de refugiados ucranianos y eliminar la ayuda al desarrollo, entre otras propuestas polémicas.

Geert Wilders, uno de
Geert Wilders, uno de los referentes populistas más veteranos de Europa, reconoció su decepción ante la pérdida de escaños y la imposibilidad de retener el primer puesto tras su triunfo sorpresivo en 2023 (REUTERS/Yves Herman)

La participación de Wilders en el gobierno tras las anteriores elecciones también resultó breve y turbulenta: aunque logró formar un bloque conservador mayoritario, sus aliados se negaron a respaldar su candidatura como jefe de gobierno y el gabinete colapsó en junio por disputas sobre el enfoque antiinmigración.

Para formar un gobierno en Países Bajos son necesarios al menos 76 escaños parlamentarios.

Entre los escenarios más probables figura un acuerdo entre D66, el partido democristiano, el centroderecha VVD y la alianza progresista Greens-Labour, aunque las negociaciones podrían extenderse durante meses dada la fragmentación política y las profundas diferencias ideológicas entre los potenciales socios.

Mientras tanto, los compromisos internacionales de Países Bajos, como el respaldo a la OTAN, a la Unión Europea y al aumento del presupuesto militar, no parecen en discusión. Todos los partidos tradicionales, incluido el D66, han reiterado su apoyo a la defensa colectiva y a Ucrania frente a la agresión rusa.

El resultado electoral se interpreta así como un freno a la consolidación de la extrema derecha, pero también confirma que el debate sobre migración y seguridad sigue ocupando el centro de la agenda política.

Seguidores de Demócratas 66 reaccionan
Seguidores de Demócratas 66 reaccionan a los primeros resultados de las encuestas a boca de urna en las elecciones parlamentarias de los Países Bajos (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

El golpe sufrido por los partidos progresistas también provocó cambios internos: el ex comisario europeo y líder de los Greens-Labour, Frans Timmermans, renunció tras conocerse que su bancada caería a 20 escaños, frente a los 25 que obtuvo en 2023.

El escrutinio final oficial y los negociadores de coalición tomarán las próximas semanas para definir la arquitectura del futuro gobierno.

La política neerlandesa, con su tradición de pactos amplios y gobierno de consenso, se enfrenta al reto de estructurar una mayoría funcional en medio de una polarización creciente y la presión de sostenidos movimientos antiinmigración.

(Con información de Reuters y AFP)

Temas Relacionados

Elecciones Países BajosPaíses BajosÚltimas Noticias Américapartido liberal-centrista D66D66Rob JettenPartido de la Libertad de Geert WildersParlamento de Países Bajos

Últimas Noticias

El huracán Melissa deja cuatro muertos, miles de damnificados y severos daños en Jamaica

El gobierno declaró al país como una zona catastrófica e inició labores de emergencia y reconstrucción. La reapertura de aeropuertos permitió la llegada de ayuda internacional

El huracán Melissa deja cuatro

La Justicia italiana frenó la construcción del puente colgante más largo del mundo que iba a unir Sicilia y el continente

La reacción del Ejecutivo incluyó duras críticas y llamados a reformar la justicia para evitar lo que consideran una “intromisión” judicial

La Justicia italiana frenó la

Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur para negociar una tregua comercial tras meses de escalada arancelaria

La cumbre tendrá lugar en Busan y busca frenar subidas de impuestos a las importaciones chinas y relajar las restricciones a exportaciones de minerales estratégicos

Donald Trump y Xi Jinping

El juez Alexandre de Moraes descartó otorgarle una amnistía a Bolsonaro: “No se pacifica un país con impunidad”

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil rechazó la posibilidad de perdonar al ex presidente, condenado por intentar un golpe de Estado tras su derrota en 2022

El juez Alexandre de Moraes

El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido negó que la toma de Al Fasher busque dividir Sudán

Mohamed Hamdan Dagalo afirma que la captura del último bastión del Ejército en Darfur “marca un giro hacia la unidad nacional”, pese a las denuncias de masacres y limpieza étnica

El líder del grupo paramilitar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron e imputaron a un

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Integrante del Tren de Aragua publicaba en redes contenido alusivo a ‘El Maldito Cris’ y Wanda del Valle

Más de 1.5 millones de personas en riesgo muy alto por lluvias de verano en Perú, según Cenepred

CAR recuperó predio de alto valor ambiental del Verjón Alto tras dos décadas de ocupación privada

Video: caos total en la Universidad del Atlántico por elección de rector, los estudiantes protagonizaron desmanes y bloqueos

INFOBAE AMÉRICA
El huracán Melissa dejó decenas

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

Tras la letal operación policial en Río de Janeiro, Brasil lanzó una fuerza conjunta para combatir el crimen organizado

El huracán Melissa deja cuatro muertos, miles de damnificados y severos daños en Jamaica

Louzán, sobre Yamal y Carvajal: "Era un partido de alto voltaje y yo creo que va a quedar ahí, no hay más"

Alba Díaz da un consejo a Zayra Gutiérrez tras abandonar las redes sociales por el acoso de sus haters

ENTRETENIMIENTO

“Aprendiendo a vivir”: Así luce

“Aprendiendo a vivir”: Así luce el elenco principal a 25 años del final de la serie

La angustia de Rosie O’Donnell: su hija fue sentenciada a prisión tras violar su libertad condicional

El autor de ‘Game of Thrones’ ganó la primera batalla en contra de una empresa de IA por derechos de autor

Ethan Hawke compartió la valiosa lección que Robin Williams le enseñó sobre la actuación

Keira Knightley admitió con orgullo ser nepo baby: “Tuve conexiones que me ayudaron”