Mundo

El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido negó que la toma de Al Fasher busque dividir Sudán

Mohamed Hamdan Dagalo afirma que la captura del último bastión del Ejército en Darfur “marca un giro hacia la unidad nacional”, pese a las denuncias de masacres y limpieza étnica

Guardar
ARCHIVO – Soldados sudaneses de
ARCHIVO – Soldados sudaneses de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) aseguran el área donde el general Mohammed Hamdan Dagalo asiste a un mitin de la tribu, respaldado por el Ejército, en una provincia de Sudán, el 22 de junio de 2019 (AP Foto/Hussein Malla, Archivo)

El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo —alias Hemedti—, descartó este miércoles que Sudán vaya a ser dividido, después de que los rebeldes capturaran el domingo la ciudad de Al Fasher, el último bastión del Ejército en la vasta región occidental de Darfur.

La liberación de Al Fasher no es un paso hacia la separación, sino hacia la unidad de Sudán. Ya sea en tiempos de paz o de guerra, esto marca un giro decisivo hacia la unidad nacional”, afirmó Hemedti en un vídeo de unos 25 minutos difundido a través de los canales de comunicación de las FAR.

El líder paramilitar afirmó que los temores de que la caída de Al Fasher supondría la división del país en oeste (FAR) y este (Ejército) son infundados y fueron estimulados por el Gobierno sudanés, controlado por la junta militar del general Abdelfatah al Burhan, y por “los portavoces de la Inteligencia”.

Quien pida la división de Darfur, Kordofán, el Este o el Norte, es alguien que no ve la realidad. Jamás cederemos ni un centímetro de nuestra tierra. No aceptaremos ninguna discusión sobre la división de Sudán. Sudán permanecerá unido y no será desmembrado”, aseveró.

Según Hemedti, “la guerra en Al Fasher ha terminado y ahora comienza una etapa de paz”, mientras que aseguró que los paramilitares “no buscaron esta batalla” pese a imponer un asedio sobre la ciudad desde mayo de 2024 y lanzar casi 300 ataques que han provocado la muerte de cientos de personas y han impedido el acceso de ayuda humanitaria.

ARCHIVO - El general Mohammed
ARCHIVO - El general Mohammed Hamdan Dagalo, vicepresidente del consejo militar, interviene en un acto en la capital de Sudán, Jartum, el 4 de agosto de 2019 (AP Foto, archivo)

En la captura de Al Fasher participaron mercenarios de Colombia, Chad y Sudán del Sur, según el Gobierno sudanés, que ha denunciado que miles de civiles fueron asesinados y ejecutados extrajudicialmente en la capital del estado de Darfur Norte desde su caída el domingo, algo que las autoridades de Jartum califican de “limpieza étnica”.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este miércoles que más de 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un ataque al Hospital Materno Saudí de Al Fasher tras la captura de los paramilitares.

En su discurso, Hemedti reconoció “algunas violaciones”, por lo que anunció “la formación de un comité de investigación” que ya se encuentra en Al Fasher, aunque no ofreció detalles sobre su composición o las tareas que llevará a cabo.

“La comisión investigadora comenzará de inmediato a investigar y responsabilizar a cualquier oficial o soldado que haya excedido sus límites o violado los derechos de otros. Será arrestado y sentenciado de inmediato”, afirmó.

Las FAR han sido acusadas por varias organizaciones de derechos humanos y países de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la guerra en Sudán iniciada el 15 de abril de 2023, mientras que el Gobierno sudanés denuncia que los paramilitares han cometido un “genocidio” en Darfur en dos años y medio de conflicto.

La guerra en el país africano ha provocado la muerte de decenas de miles de personas —más de 150.000, según estimaciones de Estados Unidos—, ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares y ha convertido a Sudán en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Sudán

Últimas Noticias

Un ex ladrón había advertido sobre las fallas de seguridad en el Louvre antes del millonario robo

David Desclos, quien participó en un pódcast del museo en 2020, señaló específicamente las vitrinas y las ventanas a pie de calle como puntos vulnerables

Un ex ladrón había advertido

Condenaron a dos presuntos miembros de la mafia rusa por intentar asesinar a una periodista opositora a pedido de Irán

Los acusados recibieron 25 años de prisión en Nueva York por contratar a un sicario para matar a Masih Alinejad, reconocida activista iraní exiliada en Estados Unidos

Condenaron a dos presuntos miembros

Pakistán amenazó con responder a cualquier ataque de Afganistán tras el fracaso de las conversaciones de paz en Estambul

El ministro de Defensa advierte que cualquier ataque terrorista hará sentir “el amargo sabor” a los talibanes mientras cientos de refugiados quedan varados en la frontera

Pakistán amenazó con responder a

Rafael Grossi advirtió sobre movimientos inusuales en las instalaciones nucleares de Irán: “El uranio enriquecido al 60% sigue allí”

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) insistió en la importancia de restablecer la supervisión presencial para asegurar que dicho material no sea desviado

Rafael Grossi advirtió sobre movimientos

Miles de personas están varadas en Bahamas por retrasos en la evacuación antes del impacto del huracán Melissa

Las operaciones de emergencia continúan en Bahamas mientras el huracán Melissa avanza sobre el archipiélago y las autoridades buscan proteger a los residentes todavía expuestos a las condiciones extremas

Miles de personas están varadas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cae “Randal”, presunto autor material

Cae “Randal”, presunto autor material del asesinato del promotor musical ligado al CJNG, Jesús Pérez Alvear

Oleajes anómalos en la costa peruana: Marina de Guerra advierte olas de fuerte intensidad hasta el domingo 2 de noviembre

Bogotá embargará cuentas bancarias a quienes no hayan cancelado multas por colarse en TransMilenio

Daniel Quintero volvió a entutelar a la Registraduría: pide medidas cautelares para inscribir su comité presidencial

Tres tripulantes mueren en accidente de helicóptero en planta de gas de Malvinas, en Cusco

INFOBAE AMÉRICA
Un ex ladrón había advertido

Un ex ladrón había advertido sobre las fallas de seguridad en el Louvre antes del millonario robo

La lluvia acorta el homenaje de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF a las víctimas de la dana

Registrado un terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía

El Supremo de Brasil pide al gobernador de Río de Janeiro explicaciones sobre el operativo policial

Alejandra Rubio excusa que Carlo Costanzia no atienda a la prensa en el estreno de Terelu Campos en Madrid

ENTRETENIMIENTO

El autor de ‘Game of

El autor de ‘Game of Thrones’ ganó la primera batalla en contra de una empresa de IA por derechos de autor

Ethan Hawke compartió la valiosa lección que Robin Williams le enseñó sobre la actuación

Keira Knightley admitió con orgullo ser nepo baby: “Tuve conexiones que me ayudaron”

Paramount inicia despidos masivos tras su fusión con Skydance y elimina el 10% de su plantilla

“Otro viernes de locos” ya tiene fecha de estreno en streaming tras su éxito en la taquilla