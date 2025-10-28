Mundo

Trump aseguró que EEUU mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte” tras su reunión con la primera ministra Takaichi

Por su parte, la premier japonesa afirmó que su gobierno quiere “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos”

Guardar
Trump aseguró que EEUU mantiene
Trump aseguró que EEUU mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte” tras su reunión con la primera ministra Takaichi (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte”, durante su primera reunión con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio. La visita forma parte de una gira asiática que busca destrabar un acuerdo comercial con China.

Somos aliados al nivel más fuerte, y es un gran honor estar con usted, especialmente tan temprano en lo que creo será uno de los mayores mandatos de una primera ministra”, dijo Trump al iniciar el encuentro en la residencia oficial.

Takaichi, que asumió el cargo hace pocos días como la primera mujer en ocupar el puesto de primera ministra de Japón, respondió que su gobierno quiere “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos”.

Trump llegó a Tokio el lunes, tras visitar Malasia y antes de su paso por Corea del Sur, donde el jueves se reunirá con el líder chino Xi Jinping. El encuentro con Xi busca aliviar la guerra comercial que ambos países mantienen desde hace años, desatada por los aranceles impuestos por Washington.

Negociadores de Estados Unidos y China confirmaron que ya existe un “marco de acuerdo” preliminar. En Japón, Trump y Takaichi concentraron su agenda en temas de seguridad y comercio bilateral.

Trump llegó a Tokio el
Trump llegó a Tokio el lunes, tras visitar Malasia y antes de su paso por Corea del Sur, donde el jueves se reunirá con el líder chino Xi Jinping (REUTERS)

En el terreno de la seguridad, el gobierno japonés avanza hacia una política de defensa más activa ante el deterioro de sus relaciones con China. Takaichi, considerada una figura de línea dura frente a Beijing, afirmó que Japón alcanzará este año el objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa, dos años antes de lo previsto.

Estados Unidos, que mantiene unos 60.000 efectivos militares en Japón, ha presionado a Tokio para elevar aún más su gasto en defensa, en línea con el 5% del PIB comprometido por los miembros de la OTAN en junio.

Además de su reunión con la primera ministra, Trump tiene previsto ofrecer un discurso a bordo del portaaviones USS George Washington, anclado en la base naval estadounidense de Yokosuka, y cenar con líderes empresariales, entre ellos el presidente de Toyota.

Los aranceles del 15% que Washington aplica actualmente a las importaciones japonesas afectaron al sector automotor, que representa alrededor del 8% del empleo en Japón. En septiembre, las exportaciones de autos hacia Estados Unidos cayeron un 24% interanual en valor.

Bajo un acuerdo comercial firmado en julio, Japón se comprometió a invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos, según datos de la Casa Blanca.

Takaichi respondió que su gobierno
Takaichi respondió que su gobierno quiere “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos” (REUTERS)

Takaichi busca mantener una relación fluida con Trump, quien mantenía un estrecho vínculo con el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe. “He escuchado cosas fenomenales sobre ella, una gran aliada y amiga de Shinzo Abe, quien fue mi amigo. Creo que será excelente”, expresó el mandatario.

Expectativa por el encuentro con Xi Jinping

Medios japoneses informaron que durante su estancia en Tokio, Trump podría firmar acuerdos en sectores estratégicos, como minerales críticos y construcción naval, en continuidad con los compromisos sellados en Malasia, donde inició su gira asiática.

El mayor objetivo del viaje, sin embargo, sigue siendo un acuerdo comercial con China. “Tengo mucho respeto por el presidente Xi y creo que saldremos con un acuerdo”, afirmó Trump a periodistas a bordo del avión presidencial al partir de Kuala Lumpur.

El mandatario estadounidense también manifestó su disposición a extender el viaje para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un, aunque la Casa Blanca no confirmó ningún encuentro de ese tipo.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

JapónDonald TrumpEstados UnidosSanae TakaichiTokioGira Asia TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El vicepresidente electo de Bolivia apuntó contra Rodrigo Paz: “Ya no contesta las llamadas”

Edman Lara, compañero de fórmula del presidente electo, le pidió al ganador del balotaje “no dejarse emborrachar de poder”

El vicepresidente electo de Bolivia

La Unión Europea y China negociarán en Bruselas para evitar una crisis por tierras raras

Representantes de la Unión Europea y China se reúnen este jueves en Bruselas con el objetivo de frenar el aumento de tensiones comerciales generadas por las restricciones chinas a la exportación de minerales críticos clave para la industria europea

La Unión Europea y China

Cómo la digitalización en 3D permite preservar los templos budistas del Himalaya

Un equipo internacional recolectó datos con escáneres, drones y cámaras para crear modelos digitales de alta precisión. La importancia de la conservación, la restauración futura y el acceso abierto al patrimonio cultural amenazado por el tiempo y los fenómenos naturales

Cómo la digitalización en 3D

La ONU denunció el uso de drones rusos como tácticas de “cacería humana” para forzar el éxodo de civiles en Ucrania

El informe denuncia bombardeos deliberados a viviendas, ambulancias y centros de ayuda humanitaria, además del uso de cámaras en naves no tripuladas para perseguir a quienes intentan huir de las ciudades ocupadas

La ONU denunció el uso

Zelensky ordenó ampliar los ataques de largo alcance contra infraestructura estratégica dentro del territorio ruso

La decisión busca aumentar la presión sobre el Kremlin mediante golpes a refinerías, bases logísticas y redes de suministro en la retaguardia rusa, en respuesta al recrudecimiento de los bombardeos contra ciudades ucranianas

Zelensky ordenó ampliar los ataques
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Puerto de Tumaco refuerza

El Puerto de Tumaco refuerza el suministro de combustibles con el arribo de su onceava importación desde Houston

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este martes 28 de octubre

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 28 de octubre

Elecciones Consejo Consultivo LGBT Bogotá 2026–2028: inscripciones, requisitos y fechas clave para participar

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

INFOBAE AMÉRICA
La defensa de Bolsonaro cuestiona

La defensa de Bolsonaro cuestiona la sentencia del Supremo y pide una reducción de condena

La ONU denuncia una nueva detención por parte de los hutíes en Yemen y eleva la cifra total a 59

Las memorias de Eric Trump: “La lucha de mi familia para salvar a nuestra nación”

Putin anuncia la prueba con éxito del nuevo misil crucero a propulsión nuclear 'Burevestnik'

El PKK anuncia la retirada de todas sus fuerzas de Turquía para avanzar en el proceso de paz

ENTRETENIMIENTO

Dislexia, prejuicios y una audición

Dislexia, prejuicios y una audición decisiva: el difícil camino de Jennifer Aniston antes del éxito de Friends

De las canciones a las páginas: cómo Elton John, Tupac y Madonna se reinventaron mediante la palabra escrita

De Stranger Things al altar: el divertido momento viral que sacó a Steve Harrington de Hawkins

El inesperado “casi” veto a Will Smith que sacudió a Hollywood y redefinió Día de la Independencia

Así vive Mary Elizabeth Winstead lejos del bullicio de Hollywood junto a Ewan McGregor: “Esto sería el cielo para mí”