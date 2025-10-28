Trump aseguró que EEUU mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte” tras su reunión con la primera ministra Takaichi (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte”, durante su primera reunión con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio. La visita forma parte de una gira asiática que busca destrabar un acuerdo comercial con China.

“Somos aliados al nivel más fuerte, y es un gran honor estar con usted, especialmente tan temprano en lo que creo será uno de los mayores mandatos de una primera ministra”, dijo Trump al iniciar el encuentro en la residencia oficial.

Takaichi, que asumió el cargo hace pocos días como la primera mujer en ocupar el puesto de primera ministra de Japón, respondió que su gobierno quiere “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos”.

Trump llegó a Tokio el lunes, tras visitar Malasia y antes de su paso por Corea del Sur, donde el jueves se reunirá con el líder chino Xi Jinping. El encuentro con Xi busca aliviar la guerra comercial que ambos países mantienen desde hace años, desatada por los aranceles impuestos por Washington.

Negociadores de Estados Unidos y China confirmaron que ya existe un “marco de acuerdo” preliminar. En Japón, Trump y Takaichi concentraron su agenda en temas de seguridad y comercio bilateral.

Trump llegó a Tokio el lunes, tras visitar Malasia y antes de su paso por Corea del Sur, donde el jueves se reunirá con el líder chino Xi Jinping (REUTERS)

En el terreno de la seguridad, el gobierno japonés avanza hacia una política de defensa más activa ante el deterioro de sus relaciones con China. Takaichi, considerada una figura de línea dura frente a Beijing, afirmó que Japón alcanzará este año el objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa, dos años antes de lo previsto.

Estados Unidos, que mantiene unos 60.000 efectivos militares en Japón, ha presionado a Tokio para elevar aún más su gasto en defensa, en línea con el 5% del PIB comprometido por los miembros de la OTAN en junio.

Además de su reunión con la primera ministra, Trump tiene previsto ofrecer un discurso a bordo del portaaviones USS George Washington, anclado en la base naval estadounidense de Yokosuka, y cenar con líderes empresariales, entre ellos el presidente de Toyota.

Los aranceles del 15% que Washington aplica actualmente a las importaciones japonesas afectaron al sector automotor, que representa alrededor del 8% del empleo en Japón. En septiembre, las exportaciones de autos hacia Estados Unidos cayeron un 24% interanual en valor.

Bajo un acuerdo comercial firmado en julio, Japón se comprometió a invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos, según datos de la Casa Blanca.

Takaichi respondió que su gobierno quiere “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos” (REUTERS)

Takaichi busca mantener una relación fluida con Trump, quien mantenía un estrecho vínculo con el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe. “He escuchado cosas fenomenales sobre ella, una gran aliada y amiga de Shinzo Abe, quien fue mi amigo. Creo que será excelente”, expresó el mandatario.

Expectativa por el encuentro con Xi Jinping

Medios japoneses informaron que durante su estancia en Tokio, Trump podría firmar acuerdos en sectores estratégicos, como minerales críticos y construcción naval, en continuidad con los compromisos sellados en Malasia, donde inició su gira asiática.

El mayor objetivo del viaje, sin embargo, sigue siendo un acuerdo comercial con China. “Tengo mucho respeto por el presidente Xi y creo que saldremos con un acuerdo”, afirmó Trump a periodistas a bordo del avión presidencial al partir de Kuala Lumpur.

El mandatario estadounidense también manifestó su disposición a extender el viaje para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un, aunque la Casa Blanca no confirmó ningún encuentro de ese tipo.

(Con información de AFP)