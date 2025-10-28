India siembra nubes en Nueva Delhi para intentar provocar lluvias que ayuden a limpiar el aire

Un avión esparció productos químicos sobre Nueva Delhi en el primer ensayo de lluvia artificial (AP Foto/Yirmiyan Arthur)

Un avión sobrevoló Nueva Delhi y liberó productos químicos en las nubes en una acción coordinada por el gobierno local y el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur, en un intento por inducir lluvias para limpiar el aire de la capital de la India.

Dicha intervención se presentó luego de que los niveles de polución se mantuvieran en el rango de “muy pobre”, lo cual motivó la puesta en marcha de medidas excepcionales y experimentalmente orientadas hacia el descenso de partículas nocivas en la atmósfera urbana.

La prueba formó parte de una estrategia del Ministerio de Medio Ambiente de Delhi, encabezado por Manjinder Singh Sirsa, que confirmó la expectativa de precipitaciones breves que ayudarían a reducir los contaminantes del aire.

El ministro Manjinder Singh Sirsa confirmó la colaboración con el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur (Instagram)

Estas acciones se desarrollaron mientras los barrios de la ciudad superaban los 350 puntos en el índice de calidad del aire, superando ampliamente los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según lo reportado por Sky News.

Más de 30 millones de residentes quedaron bajo este escenario, resultado del incremento de emisiones industriales, tráfico vehicular y quema de residuos agrícolas en la temporada fría.

La técnica ejecutada, identificada como siembra de nubes, consistió en el rociado de sustancias como yoduro de plata con el objetivo de favorecer la formación de lluvia sobre las zonas seleccionadas.

Esta intervención, promocionada por el partido Bharatiya Janata Party desde su reciente gestión, se realizó tras el registro de condiciones meteorológicas adecuadas pocos días después del festival Diwali, de acuerdo con lo publicado por The Guardian.

En la ocasión, la acumulación de humo originado por petardos intensificó la densa capa de smog formada sobre la metrópoli.

Nueva Delhi registra niveles de polución hasta veinte veces superiores a lo recomendado por la OMS (AP Foto/Shonal Ganguly)

El ensayo generó reacciones divididas entre los habitantes y la comunidad científica, que transmitieron su frustración frente a las soluciones transitorias, según reconstruyó AP. Las autoridades capitalinas informaron que los ensayos podrían replicarse en función del comportamiento meteorológico y la evaluación posterior a la primera aplicación.

Por el momento, persiste la preocupación sobre el impacto en la salud y la agricultura generado por el empleo reiterado de estos compuestos, asunto señalado tanto por The Guardian como por especialistas de los centros de investigación consultados.

En el último año, las mediciones de partículas finas PM2.5 y PM10 ascendieron un 6 %, lo que agravó la emergencia ambiental.

La quema de residuos agrícolas y las bajas temperaturas potencian el problema cada año (Reuters)

Esta evolución consolidó a Nueva Delhi en el primer lugar del ránking mundial de contaminación urbana y a otras cinco ciudades indias en el listado global más reciente elaborado por la base de datos IQAir.

Las autoridades indicaron que seguirán observando los efectos inmediatos y a mediano plazo del experimento, y que la decisión sobre futuras intervenciones dependerá del resultado obtenido y de la disponibilidad de nubes aptas para el procedimiento.

(Con información de AP)