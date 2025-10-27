Mundo

Un adolescente de 14 años fue alcanzado y herido por un cocodrilo mientras pescaba en la orilla de una playa en Australia

El joven se encontraba en el agua tapado hasta la cintura cuando el reptil lo mordió en una de sus piernas. Tras ser herido en el abdomen, vecinos intervinieron y lograron estabilizarlo antes de su traslado de urgencia

Por Bautista Salaverri

El joven fue alcanzado por el cocodrilo mientras pescaba en la orilla (DAVID GRAY / AFP)

Un adolescente de 14 años sufrió graves heridas tras un ataque de cocodrilo mientras pescaba en las aguas de Cape Tribulation, al norte de Queensland, Australia. El incidente, ocurrido el sábado pasadas las 15 horas, dejó al menor con lesiones en el torso y la pierna, según confirmaron portavoces del Servicio de Ambulancias de Queensland a medios locales.

Por fortuna, la rápida intervención de la comunidad local logró que la tragedia no sea mayor. Enfermeras y residentes de la zona prestaron los primeros auxilios y facilitaron el traslado del joven al hospital, donde fue intervenido por sus graves heridas.

Estaba pescando y fue alcanzado por un cocodrilo

El adolescente se encontraba acompañado por otros dos jóvenes y pescaba con el agua hasta la cintura cuando el animal lo atacó de forma repentina. Un portavoz del Departamento de Medio Ambiente, Turismo, Ciencia e Innovación (DETSI), citado por The Guardian, precisó que el ataque se produjo a unos 140 kilómetros al norte de Cairns, la ciudad más poblada de la región.

Tras el suceso, el menor logró llegar hasta un alojamiento cercano llamado PKs Jungle Village, donde recibió atención inmediata. Harry Hartley, gerente del establecimiento, relató en diálogo con ABC que la gente salió de la selva tropical para ayudar: “La comunidad del Cabo se unió”. Según detallaron, sufrió heridas en una de sus piernas y también en la zona abdominal, aunque se encuentra fuera de peligro.

Los ataques de cocodrilo aumentaron en la región noreste de Australia (AP)

También destacó a People la fortuna de que el adolescente estuviera cerca de la propiedad, lo que facilitó la asistencia: “El niño tuvo mucha suerte de que estuviera en la playa y muy cerca de la propiedad frente al mar. Hay un paseo marítimo que conecta la playa directamente con PKs, así que no había que ir muy lejos”. Además, el personal del alojamiento atendió a uno de los amigos del menor, que se encontraba con él en el agua durante el ataque.

El herido fue trasladado en helicóptero al Hospital y Servicio de Salud de Cairns y Hinterland, donde pudo permanecer en condición estable por unas horas, según confirmó un portavoz del hospital a Sky News Australia. Las lesiones fueron descritas como “consistentes con un ataque de cocodrilo”, de acuerdo con The Guardian.

Aumento de avistamientos y respuesta institucional en Queensland

El ataque se produjo en un contexto donde el avistamiento de cocodrilos en la región de Cape Tribulation va en aumento. Asimismo, coincide con el inicio de la temporada de reproducción de estos reptiles. El departamento de medio ambiente de Australia informó que en el último mes se habían registrado cuatro avistamientos recientes en el área.

El sitio web oficial advierte que durante este periodo los machos “se vuelven especialmente descarados cuando buscan pareja”, lo que incrementa el riesgo de encuentros peligrosos. Tras el incidente, agentes del DETSI desplegaron una búsqueda intensiva en la zona utilizando drones y embarcaciones con reflectores, aunque no lograron localizar al animal responsable.

Queensland es una región australiana conocida por su vida coral en las playas y la presencia de cocodrilos (Photo by DAVID GRAY / AFP)

El Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland mantiene abierta la investigación y reforzó la señalización de advertencia en todos los accesos a la playa, sumando carteles temporales a los permanentes para alertar a los visitantes. Además, el organismo solicita a la población que reporte cualquier avistamiento de cocodrilos para reforzar la seguridad en la región.

Recomendaciones de los expertos

La directora ejecutiva del Consejo de la Industria Turística de Queensland (QTIC), Natassia Wheeler, declaró en diálogo con The Guardian la importancia de que los visitantes reciban información objetiva y adecuada sobre los riesgos asociados a la vida silvestre local. La experta señaló que la industria turística promueve activamente la educación de los turistas para que comprendan los peligros naturales, al tiempo que pidió evitar la exageración mediática de estos incidentes para no perjudicar a los operadores turísticos.

El QTIC organizó recientemente una mesa redonda con medios de comunicación para abordar este tema y reforzar la necesidad de informar con responsabilidad. La industria turística de la zona insiste en la importancia de que quienes visitan la región se informen y comprendan los riesgos inherentes a la vida silvestre, al igual que lo harían en cualquier destino del mundo, y expresa su apoyo al joven afectado y a su familia.

